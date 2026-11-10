EN VIVO. Más de un millón de jóvenes asistieron a la vigilia que encabeza el papa León XIV en el Monumento de los Españoles
Más de un millón de personas cantaron “Alma misionera” junto a León XIV en Palermo
Con banderas, celulares encendidos y brazos en alto, los fieles entonaron una de las canciones emblemáticas de los encuentros católicos.Ver más
"¡Déjense transformar por Cristo!", el mensaje de León XIV tras el encuentro con los jóvenes
Instantes después del masivo encuentro que mantuvo con los jóvenes en Palermo, el Papa compartió en su cuenta de X el fragmento de su discurso de este martes en el que afirmó que "Cristo nos ama como somos, pero su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye" y pidió: "¡Déjense transformar por Cristo!".
El Papa y el último mensaje en la vigilia: "Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo, vayan y anuncien"
El Santo Padre le dio esta noche un mensaje a los jóvenes en la vigilia en Palermo haciendo foco en el amor entre las personas y en el cuerpo de Cristo, por sobre los dioses temporales y circunstanciales.
"Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo, vayan y anuncien", dijo el Papa, quien luego recibió una gran ovación y terminó la oración con un Padre Nuestro.
Las palabras del Papa
Nahuel Pennisi emocionó a los jóvenes con una canción de Fito Páez
Concluido el número teatral, Nahuel Pennisi subió al escenario vestido de negro y acompañado por su guitarra criolla para interpretar “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, una de las canciones más reconocidas de Fito Páez. El cantante y guitarrista argentino, de 36 años y no vidente de nacimiento, ofreció la presentación ante la atenta mirada de miles de jóvenes que concurrieron al encuentro con el papa León XIV.
“Cuando trabajas o estudias, hazlo con amor”
Franco, otro joven argentino que tomó la palabra en el escenario, preguntó al papa sobre cómo podía convivir la religión con su vida cotidiana. “Santo Padre, ¿cómo puedo hacer para integrar ambas realidades? El amor que vivo en la parroquia, en el hogar, junto con las responsabilidades laborales y otras demandas del día a día”, consultó.
El papa León XIV respondió a Franco que la vida cotidiana no debe dividirse entre lo espiritual y lo ordinario. El Pontífice recordó los años que Jesús pasó en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida de una familia, como ejemplo de que también en las tareas diarias es posible el encuentro con Dios. “No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios, otra para nuestras ocupaciones, como si hubiera contraste o conflicto entre ellos”, señaló.
“Cuando trabajas, estudias, comparten con tus amigos, hazlo con amor, ofrécelo al Señor. Así también tu trabajo se convierte en oración y en camino de laantidad”, agregó. Por último, invitó a Franco a llevar toda su vida al altar en cada eucaristía y a regresar luego a sus ocupaciones con alegría, con la certeza de que Jesús también está presente allí.
Una maestra contó su experiencia de trabajo voluntario en barrios populares y pidió acompañar a los más vulnerables
Agustina Flores, de 29 años, compartió su experiencia como docente y voluntaria en barrios populares. Nacida en Buenos Aires, contó que desde los 16 años realiza tareas de apoyo escolar y que hace un año decidió mudarse a Viedma para continuar acompañando a chicos de otras realidades.
Inspirada en Santa Nazaria Ignacia y su invitación a “bajar a la calle”, destacó la importancia de acercarse a quienes atraviesan situaciones difíciles y caminar junto a ellos. También reconoció las dificultades de esa tarea: “Aprendí que, aun con compromiso y fe, hay situaciones que se nos escapan de las manos”.
Así llegó el Papa
León XIV recibió la ovación de miles de jóvenes y Jorge García Cuerva dio comienzo al evento
Tras llegar al escenario, al ritmo de la música de Choque Urbano, el Santo Padre tomó asiento en un trono especialmente dispuesto para la ocasión. Allí, aplaudió la presentación de la banda y recibió la ovación de los jóvenes que se habían congregado para escucharlo.
“Santo Padre, de parte de todos los jóvenes, bienvenido”, expresó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al darle la bienvenida. Además, destacó que los asistentes habían llegado desde distintos puntos del país para compartir con León XIV sus luchas y esperanzas.
El Papa sube al escenario y disfruta de la velada con los jóvenes
León XIV subió a pie el escenario junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y disfruta del encuentro con los jóvenes.
"Santo Padre, bienvenido. Estos jóvenes han venido de todos los rincones de nuestro extenso territorio para contarle sus luchas y desesperanzas. Muchos de ellos llevan marcas de dolor profundo", expresó García Cuerva.
Un millón de personas vibra en Palermo a la espera de León XIV
La multitud que está agolpada en la avenida Del Libertador frente al escenario que se armó en el Monumento de los Españoles vibra con los shows musicales a la espera de la llegada del papa León XIV.
Carpa VIP para ver al papa León XIV: la oposición denunció al Gobierno y pide explicaciones a Javier Milei
Una diputada presentó una denuncia penal para que se investiguen las contrataciones por $8.690 millones y la participación de empresas vinculadas a familiares de Martín Menem. Esteban Paulón, por su parte, pidió citar a Karina Milei y al canciller Pablo Quirno al Congreso.
Miles de jóvenes se congregan en Palermo a la espera de la cita con el Papa
La juventud es la gran protagonista de la espera. Con rosarios colgados, mates y remeras de sus parroquias, muchos grupos de distintas partes del país aguardan entusiasmados, sentados sobre la Avenida del Libertador y en los parques de Palermo, la vigilia convocada para esta noche por el papa León XIV.
Trinidad Moutin, de 18 años, se muestra emocionada. “La juventud está muy necesitada y creo 100% que el Papa puede guiarla”, sostuvo. Oriunda de Concordia, llegó al encuentro junto a un grupo de jóvenes de distintas provincias que integran Bartimeo, un retiro para adolescentes.
Antes del Encuentro de Jóvenes, el Papa permanece en la Nunciatura
León XIV arribó a Buenos Aires desde Córdoba y, previo a la celebración que encabezará en el Monumento de los Españoles, se trasladó a la Nunciatura Apostólica.
El Papa ya está por llegar a Buenos Aires
El vuelo AR 1095 de Aerolíneas Argentinas partió a las 16.59 del Aeropuerto de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. El avión que traslada a León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 18.11.
El gobernador Llaryora despide al Papa en el aeropuerto de Córdoba
León XIV retomó una histórica frase de Francisco y pidió a la Iglesia argentina que siga “haciendo lío”
Sobre el final de su discurso, el papa León XIV destacó el legado de figuras religiosas argentinas como Mama Antula, José Gabriel Brochero y el beato Ceferino Namuncurá, a quienes presentó como ejemplos de vidas entregadas a Dios. “Argentina conoce bien lo que Dios puede hacer con una vida disponible”, afirmó.
A partir de esos ejemplos, convocó a los consagrados a llevar el Evangelio a todos los rincones del país y los alentó a soñar con una Iglesia comprometida con su misión. En ese contexto, retomó una de las expresiones más recordadas de Francisco, pronunciada durante su encuentro con jóvenes argentinos en Río de Janeiro, en 2013: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!”. León XIV agregó que ese impulso debe llegar a todos los rincones y hacer resonar el Evangelio de Jesucristo.
Papa León XIV: "La Iglesia no es un negocio ni una ONG"
En la última actividad en suelo cordobés, bajo un sol abrasador y más de 30 grados, León XIV evoco al Papa Francisco enfatizando su recorrido como jefe de la Iglesia Católica, que fue devuelto por una ovación de parte de la multitud.
"La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual", citó León a Francisco y agregó: "El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. La Iglesia no es un negocio ni una ONG. Está enviada a llevar a todos a Cristo. Si alguna vez la Iglesia no llevara a Jesús, sería una Iglesia muerta".
Video: el Papa en la Catedral de Córdoba
El Papa llegó a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción
A las 15.09, el líder de la Iglesia Católica ingresó por la calle Jerónimo a bordo del papamóvil y arribó a la iglesia matriz de la ciudad de Córdoba. León XIV llegó acompañado por un importante operativo de seguridad y fue recibido por una multitud de fieles que se había congregado en la Plaza San Martín para saludarlo.
León XIV, rumbo a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción
A las 15, el Santo Padre partió desde el Arzobispado de Córdoba rumbo a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde arribará en pocos minutos -se encuentra a una distancia de tan solo siete cuadras- a bordo del papamóvil. Al descender del vehículo, se tomará unos instantes para saludar a los fieles que lo esperan detrás de un vallado dispuesto por las autoridades, en medio de muestras de entusiasmo y emoción.
Cómo sigue la agenda: encuentro con el clero en la Catedral y vuelo a Buenos Aires
Finalizado el almuerzo privado en el Arzobispado, la agenda de León XIV en Córdoba continuará con un encuentro pastoral junto al clero, obispos, religiosos y seminaristas en la Catedral local. Una vez concluida la actividad, el Sumo Pontífice se trasladará directamente hacia el aeropuerto para emprender su regreso a Buenos Aires en un vuelo programado para las 16:55, de cara a la vigilia juvenil que encabezará esta noche frente al Monumento de los Españoles.
Almuerzo privado de León XIV en el Arzobispado de Córdoba
En una pausa dentro de su intensa agenda oficial, el papa León XIV comparte un almuerzo reservado en la sede del Arzobispado de Córdoba junto a una comitiva íntima de solo cuatro personas. De la mesa participan el anfitrión, cardenal Ángel Rossi (arzobispo de Córdoba); monseñor Marcelo Colombo (presidente de la Conferencia Episcopal Argentina); y sus dos secretarios privados, en la antesala del encuentro que mantendrá por la tarde con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral de esa ciudad.
Mensaje espontáneo de León XIV desde el balcón del Arzobispado: "Unidos podemos todo"
Ante una multitud que colmó los alrededores de la Plaza San Martín al grito de "León, León", el Sumo Pontífice se asomó al balcón de la sede eclesiástica cordobesa y regaló unas palabras improvisadas cargadas de afecto y gratitud. "Démosle gracias a Dios por este día de fiesta y por todos los que han venido a acogerme. Démosle gracias a Dios por el don de la vida y del entusiasmo", expresó el Santo Padre frente a los miles de fieles que colmaron las calles céntricas, para luego cerrar con una frase que desató la ovación unánime de los peregrinos: "Unidos podemos todo".
Fervor en el centro cordobés: León XIV llegó al Arzobispado a bordo del papamóvil
A una velocidad mucho más lenta que en Buenos Aires y rodeado por el afecto de miles de personas que coparon las calles céntricas, el papa León XIV arribó al Arzobispado de Córdoba en el papamóvil tras encabezar la misa multitudinaria en FADEA. Entre cantos, banderas y vítores, el Sumo Pontífice ingresó a la sede eclesiástica saludando de cerca a los fieles apostados en los alrededores de la Plaza San Martín, donde en los próximos minutos saldrá al balcón para brindar un mensaje antes de su reunión vespertina con el clero local en la Catedral.
Rumbo al centro cordobés: León XIV se traslada al Arzobispado para saludar a los fieles
Tras concluir la multitudinaria celebración eucarística en FADEA, el papa León XIV emprendió su traslado a bordo del papamóvil hacia el Arzobispado de Córdoba. En la sede eclesiástica, el Santo Padre saldrá al balcón para saludar y bendecir a los miles de peregrinos apostados en las inmediaciones de la Plaza San Martín, como antesala del encuentro que mantendrá por la tarde con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.
Concluyó la multitudinaria misa en Córdoba: León XIV recorrerá ahora las calles de la ciudad
Cerca de las 11.35, el papa León XIV dio por finalizada la celebración eucarística en el predio de FADEA con el tradicional "Vayan en paz" ante una verdadera marea de fieles. Tras la ceremonia, el Sumo Pontífice recorrerá la capital cordobesa en papamóvil hasta el Arzobispado local para saludar a los peregrinos y, a las 15.15, mantendrá un encuentro con sacerdotes y seminaristas en la Catedral. Más tarde regresará a Buenos Aires, donde a las 20.15 encabezará una vigilia multitudinaria con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, en el marco de una jornada que incluirá música, testimonios y oración.
Multitud en Córdoba: unas 650.000 personas acompañan a León XIV
De acuerdo con las estimaciones oficiales difundidas de forma conjunta por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Santa Sede, alrededor de 650.000 personas se congregaron en el predio de FADEA para participar de la segunda misa masiva del papa León XIV en el país.
El enérgico llamado de León XIV en Córdoba: "¡Abran sus corazones, vayan y sean santos!"
En el cierre de su homilía en el predio militar cordobés, el papa León XIV lanzó una apasionada exhortación a los fieles para traducir la fe en la vida cotidiana y continuar el testimonio de los santos de la patria. "En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina: ¡vayan y evangelicen!", exclamó el Pontífice ante la multitud. Ante la imagen del Cristo pobre, la figura mandada a tallar por el propio Cura Brochero que presidió el altar, el Santo Padre convocó a la multitud a dejarse interpelar por su mirada y a buscar en la cruz el camino para la salvación y la santificación del pueblo argentino.
El recuerdo de Mama Antula en Córdoba: "Su lema fue andar hasta donde Dios no es conocido"
León XIV rememoró ante los fieles en Córdoba el legado de María Antonia de Paz y Figueroa (Mama Antula), la primera santa argentina canonizada por Francisco en 2024. El Pontífice destacó su capacidad para "aunar la contemplación con el auxilio al prójimo" y citó una reflexión de su predecesor para recordar que los más vulnerables "tienen necesidad de Dios y de personas que expresen con su vida el amor cristiano". En esa línea, convocó a inspirarse en el compromiso de la santa santiagueña, quien recorrió incansablemente el territorio del país para llevar consuelo espiritual y fe hasta los rincones más olvidados.
Emotivo tributo al Cura Brochero: "No tuvo más armas que el crucifijo y el rosario"
En uno de los momentos más resonantes de su homilía en Córdoba, León XIV dedicó un sentido pasaje a recordar la figura de san José Gabriel del Rosario Brochero, a quien definió como "un verdadero enamorado del Señor" cuya vocación fue moldeada por los Ejercicios Espirituales ignacianos. El Sumo Pontífice enalteció la entrega del santo patrono cordobés y lo propuso como un ejemplo perenne de compromiso pastoral: "Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia, gastando las propias fuerzas en el anuncio del Evangelio, sin más armas que el crucifijo y el santo rosario".
Fuerte presencia política en la misa de Córdoba: funcionarios y dirigentes en el predio
En el sector destinado a las autoridades e invitados especiales en FADEA, dirigentes del oficialismo y de la oposición participan de la celebración eucarística oficiada por el papa León XIV. Entre las principales figuras que viajaron hasta la provincia para la ceremonia se encuentran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como parte de la delegación del Gobierno nacional, además del diputado y exgobernador cordobés Juan Schiaretti, junto a otros representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
León XIV encabeza la misa central en Córdoba ante una multitud
En su tercer día en el país, el papa León XIV celebra la segunda gran misa de su viaje apostólico en el predio de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba ante una verdadera marea de fieles. Tras concluir la ceremonia y los compromisos en suelo cordobés, el Santo Padre regresará a Buenos Aires para encabezar esta tarde una vigilia multitudinaria junto a los jóvenes frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
León XIV recorre el predio de FADEA en el papamóvil ante una multitud
El papa León XIV arribó a las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA) en Córdoba, donde encabezará la segunda misa masiva de su viaje apostólico. A bordo del papamóvil y en medio de un clima de fiesta y emoción, el Sumo Pontífice inició el tradicional recorrido entre los pasillos del predio para bendecir y saludar de cerca a los miles de fieles que colmaron el lugar a la espera de la ceremonia religiosa.
El Papa se dirige al predio de Fadea
El recibimiento para León XIV en Córdoba
El papa León XIV descendió de la avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó a Córdoba y fue recibido por Martín Llaryora. Inmediatamente se acercó a saludar a un grupo de personas que lo esperaba en el aeropuerto.
El papa León XIV aterrizó en Córdoba y se prepara para celebrar una multitudinaria misa
Locura en Córdoba por la llegada del papa León XIV
León partió a Córdoba
El avión que traslada al papa León XIV despegó minutos antes de las 8 con destino a Córdoba, donde el Sumo Pontífice cumplicará con una apretada agenda.
Una tarde agitada para el Papa
A las 12:30, el papa León XIV se asomará al balcón del Arzobispado, en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, para dirigir unas palabras a los fieles congregados. Para presenciar este momento, los asistentes deberán ingresar caminando a la avenida Hipólito Yrigoyen accediendo únicamente desde la Plaza España. Quienes no puedan concurrir a Fadea podrán seguir el evento a través de pantallas gigantes instaladas sobre Yrigoyen, entre Obispo Trejo y Plaza España, que transmitirán en directo la misa previa y la caravana papal.
Finalizado el saludo, el Santo Padre se desplazará hacia la Catedral recorriendo las arterias Yrigoyen, Vélez Sársfield y 27 de Abril, antes de las 15:15. En ese horario, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Luego emprenderá el regreso a Buenos Aires: el vuelo partirá a las 16:55 y está previsto que llegue a Aeroparque a las 18:10.
El cierre de la jornada será en Palermo. A las 19:45, el Papa recorrerá en papamóvil la avenida del Libertador para saludar a los fieles y, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
El contacto con el público en Córdoba
El recorrido del papa León XIV por las calles de Córdoba tendrá un momento central a las 11:45. El Sumo Pontífice saldrá del predio de FadeA a bordo de un vehículo cerrado y transitará por la avenida de Circunvalación hasta llegar a la intersección de avenida Colón y Santa Fe. En esa esquina, el Pontífice abordará el papamóvil descubierto para iniciar el tramo abierto al público, que recorrerá las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen. Para garantizar la seguridad y el orden, todo el trayecto estará vallado desde la Circunvalación, lo que permitirá que los fieles se ubiquen a lo largo del camino para presenciar el paso de la comitiva y saludar al Papa.
Primera actividad
León XIV celebrará a las 10 una misa multitudinaria en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadea), donde se espera una importante concurrencia de fieles.
El viaje del Papa a Córdoba
El papa León XIV partirá desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires a las 7.30 y arribará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella cerca de las 9.
Lo que tenés que saber
El papa León XIV llega este martes a Córdoba, donde encabezará una misa multitudinaria y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia Católica. LA LAGACETA desplegará una cobertura especial con enviadas especiales a la provincia mediterránea. La visita forma parte de su gira por la Argentina, que concluirá el miércoles con una ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza.