EN VIVO. Más de un millón de jóvenes asistieron a la vigilia que encabeza el papa León XIV en el Monumento de los Españoles

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“Cuando trabajas o estudias, hazlo con amor”

Franco, otro joven argentino que tomó la palabra en el escenario, preguntó al papa sobre cómo podía convivir la religión con su vida cotidiana. “Santo Padre, ¿cómo puedo hacer para integrar ambas realidades? El amor que vivo en la parroquia, en el hogar, junto con las responsabilidades laborales y otras demandas del día a día”, consultó.

El papa León XIV respondió a Franco que la vida cotidiana no debe dividirse entre lo espiritual y lo ordinario. El Pontífice recordó los años que Jesús pasó en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida de una familia, como ejemplo de que también en las tareas diarias es posible el encuentro con Dios. “No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios, otra para nuestras ocupaciones, como si hubiera contraste o conflicto entre ellos”, señaló.

“Cuando trabajas, estudias, comparten con tus amigos, hazlo con amor, ofrécelo al Señor. Así también tu trabajo se convierte en oración y en camino de laantidad”, agregó. Por último, invitó a Franco a llevar toda su vida al altar en cada eucaristía y a regresar luego a sus ocupaciones con alegría, con la certeza de que Jesús también está presente allí.