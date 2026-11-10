Se alejó de la Iglesia y decidió volver: la historia de Manuel, el artista monaguillo que pide aprender a perdonar

Alejamiento

El platense cuenta que una de las experiencias que marcaron su distanciamiento sucedió cuando era alumno de un colegio católico donde afirma haber sufrido abusos. Recuerda que le costaba aceptar los juicios que escuchaba dentro de determinados ámbitos religiosos. “Encontraba cuestionamientos de la Iglesia sobre los homosexuales, los pecados, la gente que te señala, que te juzga, que te condena. “Eso es algo que a mí me molestaba y eso es algo que directamente me hacía pensar que la Iglesia y Cristo eran seres vengadores y que nos iban a mandar a todos al infierno”, cuenta.