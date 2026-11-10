Se alejó de la Iglesia y decidió volver: la historia de Manuel, el artista monaguillo que pide aprender a perdonar

Resumen para apurados
- El joven Manuel Alonso participa en Palermo de la vigilia con el papa León XIV tras volver a la Iglesia, buscando transmitir un mensaje de fe y perdón a su generación.
- Se había alejado de la religión tras sufrir abusos y rechazar los prejuicios eclesiásticos, pero reconstruyó su vínculo gracias a la Pastoral Juvenil Redentorista de Quilmes.
- Su testimonio expone el reto de la Iglesia para reconciliarse con las juventudes y ofrecer contención comunitaria frente a heridas históricas y cuestionamientos morales.
Manuel Alonso resalta entre los grupos de jóvenes que ocupan la avenida del Libertador, en Palermo. Tiene un sombrero amarillo inspirado en Margarita, la serie de Cris Morena, lleva maquillaje en el rostro y unas zapatillas fluorescentes de Floricienta. En sus brazos sostiene un pequeño peluche de Jesús, al que presenta como un compañero de viaje. Tiene 20 años, es actor y también es monaguillo. Llegó desde La Plata para participar de la vigilia con el papa León XIV.
A su alrededor, cientos de jóvenes descansan sobre mantas extendidas en el asfalto. Comparten mates, comen medialumas, conversan, cantan y rezan. Hay grupos parroquiales identificados con remeras, familias y amigos que llegaron desde distintas provincias. Sobre la avenida, cerrada al tránsito, se instalaron espacios donde sacerdotes escuchan confesiones a cielo abierto. Algunos lagrimean al charlar con los curas. Más de un millón de almas están aquí, según los organizadores. ¿La Iglesia más grande del mundo en este momento?
Manuel está acompañado por integrantes de la Pastoral Juvenil Redentorista de Nuestra Señora de Lourdes de Quilmes, comunidad de la que forma parte. Entre mochilas, mate y biscochitos, el grupo espera la llegada del Pontífice. El joven sonríe cuando LA GACETA le pregunta por el muñeco que lleva en brazos: cuenta que lo acompañó en viajes pastorales por el interior bonaerense, Chaco, Salta, Córdoba y Corrientes.
“Es un peluche de Jesús misionero redentorista como yo”, explica. Ahora también está en Buenos Aires, donde su dueño se prepara para escuchar al Papa junto con otros jóvenes católicos.
Aunque nació en una familia católica, durante varios años Manuel se distanció de la institución por experiencias personales y cuestionamientos a determinadas actitudes que encontró en ámbitos religiosos. “Yo soy un joven de apenas 20 años que tuvo sus zigzag en la Iglesia católica”, dice.
Alejamiento
El platense cuenta que una de las experiencias que marcaron su distanciamiento sucedió cuando era alumno de un colegio católico donde afirma haber sufrido abusos. Recuerda que le costaba aceptar los juicios que escuchaba dentro de determinados ámbitos religiosos. “Encontraba cuestionamientos de la Iglesia sobre los homosexuales, los pecados, la gente que te señala, que te juzga, que te condena. “Eso es algo que a mí me molestaba y eso es algo que directamente me hacía pensar que la Iglesia y Cristo eran seres vengadores y que nos iban a mandar a todos al infierno”, cuenta.
El regreso
El acercamiento llegó a través de Federico Romero, cura de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Quilmes, quien lo invitó a participar de la Pastoral Juvenil Redentorista.
Encontró jóvenes de su edad y personas mayores con experiencias de vida que le resultaron cercanas. El grupo, explica, le permitió conversar sobre sus preocupaciones, recibir consejos y reconstruir su vínculo con la fe.
“Unirme a ellos me permitió encontrarme a mí mismo porque también encontraba gente como yo, gente de mi propia edad, más grande, con otras experiencias de vida parecidas a las mías”, dice.
Esas personas, cuenta, lo ayudaron a aceptarse y a trabajar sobre su relación con el perdón. Hoy no quiere volver a alejarse de la Iglesia. Su regreso, sin embargo, no le borra la memoria: admite que dentro de las comunidades religiosas existen personas que juzgan a los demás, que no respetan las diferencias o que actúan de manera contradictoria con los valores que predican.
“Hay de todo, hay de todo. “Todos en la Iglesia somos pecadores. Y me incluyo a mí mismo”, sostiene el joven, que encontró una comunidad en la que pudo sentirse acompañado y recuperar una relación con la fe que creía perdida.
Uno entre miles
Manuel es crítico de las juventudes: considera que la envidia, las mentiras y los conflictos entre las personas dificultan la convivencia. Así, reivindica la posibilidad de encontrar orientación en la religión. “Yo encuentro en el catolicismo la salvación, la salvación para esta nueva generación”, expresa.
Es una convicción que ahora comparte con los jóvenes que lo acompañan en Palermo. Algunos llevan remeras de sus comunidades, otros descansan junto a mochilas, guitarras y banderas. Entre los grupos también hay voluntarios que distribuyen alimentos y bebidas, mientras sigue la programación previa a la llegada de León XIV.
En ese escenario, Manuel agarra su Jesús de peluche, que ya viajó por distintas provincias con las misiones redentoristas. Su historia refleja una dimensión quizá menos visible de la convocatoria: entre quienes esperan al Papa también hay jóvenes que atravesaron dudas, conflictos y experiencias difíciles dentro de la propia Iglesia. “Nosotros tenemos que aprender a perdonar, que es algo muy difícil, pero con Jesús todo se puede”, concluye.