León XIV se reunió en Córdoba con 20 personas atravesadas por la pobreza, la exclusión y el dolor

Después de la misa, el Pontífice compartió un encuentro con 10 mujeres y 10 varones cuyas vidas están marcadas por distintas situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa, llamada “Piedras Desechadas”, buscó visibilizar historias que suelen quedar fuera de la mirada pública.

León XIV se reunió en Córdoba con 20 personas atravesadas por la pobreza, la exclusión y el dolor
AFP.
Por Lucía LozanoEnviado especial 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Tras la misa en Córdoba, el papa León XIV se reunió con 20 personas vulnerables para visibilizar historias de pobreza y exclusión marginadas de la agenda pública.
  • Bajo el lema 'Piedras Desechadas', inspirado en su encíclica, el grupo incluyó a trabajadores rurales, víctimas de trata y personas en recuperación de adicciones.
  • El encuentro refuerza la doctrina papal de transformar a los sectores marginados en la base estructural para construir una sociedad más solidaria y equitativa.
Resumen generado con IA

Después de la celebración eucarística y del sacramento de la comunión, el Papa protagonizó uno de los momentos más particulares de su visita: un encuentro con 20 cordobeses cuyas historias personales están atravesadas por el dolor, la exclusión, la pobreza o situaciones de profunda vulnerabilidad.

La iniciativa tomó el nombre de “Piedras Desechadas”, en referencia a una imagen presente en la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV. La propuesta buscó poner en primer plano a personas cuyas experiencias suelen quedar fuera de la mirada pública, pero que representan realidades compartidas por millones de personas.

La selección estuvo integrada por 10 mujeres y 10 varones de distintas edades, provenientes de la ciudad de Córdoba y de localidades del interior de la arquidiócesis. Entre los participantes hubo una trabajadora rural que integra, junto con otras familias del interior, una red para comercializar sus productos y poder continuar viviendo en el campo. También un joven maestro rural, una migrante de un barrio popular cordobés que es jefa de familia y emprendedora, y una mujer que fue víctima de trata y que actualmente trabaja en una red de prevención. A ellos se sumaron jóvenes que estudian y trabajan para construir su futuro y personas que atraviesan procesos de recuperación de consumos problemáticos de sustancias.

La elección de la metáfora de las piedras descartadas tuvo un sentido particular. En la imagen que propone León XIV, aquello que una sociedad considera prescindible, aquello que deja de lado o empuja hacia los márgenes, puede convertirse en una piedra fundamental para construir una humanidad diferente.

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