León XIV se reunió en Córdoba con 20 personas atravesadas por la pobreza, la exclusión y el dolor

La selección estuvo integrada por 10 mujeres y 10 varones de distintas edades, provenientes de la ciudad de Córdoba y de localidades del interior de la arquidiócesis. Entre los participantes hubo una trabajadora rural que integra, junto con otras familias del interior, una red para comercializar sus productos y poder continuar viviendo en el campo. También un joven maestro rural, una migrante de un barrio popular cordobés que es jefa de familia y emprendedora, y una mujer que fue víctima de trata y que actualmente trabaja en una red de prevención. A ellos se sumaron jóvenes que estudian y trabajan para construir su futuro y personas que atraviesan procesos de recuperación de consumos problemáticos de sustancias.