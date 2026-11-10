Un reencuentro tras 400 años: la historia de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro que se reunirán hoy ante el Papa León XIV

El origen de ambas representaciones sacras se remonta al año 1592, cuando Fray Francisco de Victoria, quien fuera Obispo del Tucumán y el único prelado presente en la fundación de Salta en 1582, decidió enviar desde la península ibérica dos pesados cajones con destino a América. Uno de ellos contenía la figura del Señor Crucificado para la Iglesia Matriz de Salta y el otro resguardaba la talla de la Virgen del Rosario para el convento dominico cordobés. Sin embargo, según lo consignado en el informe del Arzobispado de Salta, la travesía marina sufrió un trágico giro cuando el barco que las transportaba naufragó sin dejar rastros de su tripulación, permitiendo únicamente que los embalajes flotaran sobre las aguas hasta el puerto del Callao en Perú, donde fueron recuperados milagrosamente por la población local.