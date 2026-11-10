Un reencuentro tras 400 años: la historia de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro que se reunirán hoy ante el Papa León XIV
Enviadas desde España en 1592 por el Obispo del Tucumán, las tallas del Señor del Milagro y Nuestra Señora del Rosario sobrevivieron a un histórico naufragio antes de ser separadas en su recorrido. Esta tarde, en la Catedral de Córdoba, el encuentro del Papa León XIV con el clero y los seminaristas marcará una histórica reunión tras más de 400 años.
Resumen para apurados
- Las imágenes del Señor del Milagro y la Virgen del Rosario se reúnen hoy en la Catedral de Córdoba ante el papa León XIV en su visita al clero argentino.
- Enviadas desde España en 1592, ambas tallas sobrevivieron a un trágico naufragio y se separaron al llegar a Salta y Córdoba, manteniéndose distantes durante cuatro siglos.
- El reencuentro de ambas devociones patronales tras 400 años fortalece la identidad espiritual del país y sella un hito histórico para la Iglesia argentina ante el Sumo Pontífice.
La fe y la historia del pueblo argentino vivirán este martes una jornada caracterizada por la devoción y el asombro. En el marco del histórico encuentro que el papa León XIV mantendrá por la tarde con sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas de todo el país en su tercer día de su visita, las miradas del norte y el centro nacional convergerán en un mismo punto de la Catedral de Córdoba: la esperada reunión de la imagen del Señor del Milagro de Salta con la de Nuestra Señora del Rosario del Milagro de Córdoba, un encuentro espiritual que vuelve a manifestarse después de más de cuatro siglos de distancia.
El origen de ambas representaciones sacras se remonta al año 1592, cuando Fray Francisco de Victoria, quien fuera Obispo del Tucumán y el único prelado presente en la fundación de Salta en 1582, decidió enviar desde la península ibérica dos pesados cajones con destino a América. Uno de ellos contenía la figura del Señor Crucificado para la Iglesia Matriz de Salta y el otro resguardaba la talla de la Virgen del Rosario para el convento dominico cordobés. Sin embargo, según lo consignado en el informe del Arzobispado de Salta, la travesía marina sufrió un trágico giro cuando el barco que las transportaba naufragó sin dejar rastros de su tripulación, permitiendo únicamente que los embalajes flotaran sobre las aguas hasta el puerto del Callao en Perú, donde fueron recuperados milagrosamente por la población local.
Las sagradas imágenes que sobrevivieron al océano y iniciaron caminos separados
Tras el prodigioso hallazgo en las costas peruanas, la tradición religiosa sostiene que las imágenes fueron llevadas en solemne procesión a Lima, donde recibieron la atenta veneración de tres santos continentales: Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres. Cumpliendo con la voluntad original del prelado, las autoridades virreinales enviaron finalmente cada escultura hacia su destino final en el actual territorio argentino. Al aproximarse la comitiva a suelo salteño en septiembre de 1592, las autoridades civiles y eclesiásticas recibieron con honores al Cristo Crucificado para colocarlo en el Altar de las Ánimas, mientras que la Virgen continuó su marcha hacia la docta provincia de Córdoba.
No obstante, tras la algarabía de la llegada a la Iglesia Matriz salteña, la figura del Redentor quedó relegada al olvido dentro del templo durante un siglo entero. El destino de aquella talla olvidada cambió de forma radical exactamente cien años más tarde, el 13 de septiembre de 1692, cuando unos devastadores terremotos sepultaron a la próspera ciudad de Esteco. Ante los temblores incesantes, los pobladores ingresaron al templo y descubrieron que la imagen de la Pura y Limpia Concepción había caído de su hornacina quedando intacta a los pies del Sagrario en actitud de súplica, mientras un sacerdote jesuita aseguraba haber recibido el llamado divino que indicaba sacar al Cristo olvidado por las calles para que retornara la paz a la región.
La bendición histórica del Papa León XIV ante la fe de un pueblo
A partir de aquella gesta penitencial nacieron los cultos definitivos del Señor y la Virgen del Milagro en Salta, renovados anualmente en septiembre con multitudinarias manifestaciones populares y sellados en 1902 bajo el pontificado de León XIII con la Coronación Pontificia. Paralelamente, la Virgen del Rosario se afianzó en tierras cordobesas como la entrañable "Negrita", patrona tutelar de la provincia a la que acudieron próceres históricos como el general Manuel Belgrano y el cura José Gabriel del Rosario Brochero. Las dos historias, nacidas de un mismo baúl traído por las olas, caminaron en paralelo iluminando la religiosidad de diferentes comunidades.
El momento en que las sagradas imágenes vuelvan a ubicarse una al lado de la otra en la Catedral de Córdoba revestiría una enorme significación espiritual e institucional. La Guía narrativa del Viaje Apostólico elaborada por la Conferencia Episcopal Argentina, remarca que la presencia simultánea de ambas tallas ante la mirada del Papa León XIV sintetiza "la compañía de Dios en las tormentas de su pueblo".