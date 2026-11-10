El rompecabezas de Federico van Mameren: un mensaje para incomodar y llamar a la reflexión

“Cuando llegó León XIV, aterrizó en un país atravesado por la controversia, la discusión, el enfrentamiento, la confrontación y la incapacidad de escuchar al otro. Y ahí está, ¿no? Este mensaje tal vez sea una invitación a recuperar la capacidad que tenemos los seres humanos, pero los argentinos en particular, de escucharnos y entender que el otro no es un enemigo, como estamos acostumbrados a plantearlo desde siempre. Tal vez no alcance con que nos conmovamos por todo lo que está ocurriendo, sino que hace falta tener la capacidad de transformar todo esto”, consideró.