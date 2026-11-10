El rompecabezas de Federico van Mameren: un mensaje para incomodar y llamar a la reflexión

Resumen para apurados
- En Panorama Tucumano, el periodista Federico van Mameren analizó la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó su mensaje sobre la democracia y los límites del poder.
- El conductor repasó las reflexiones papales sobre identidad y economía en un país dividido, aunque cuestionó la falta de autocrítica sobre el rol institucional de la Iglesia.
- Van Mameren remarcó la necesidad de superar la confrontación interna, recuperar el diálogo cívico y transformar estas reflexiones en cambios para las próximas generaciones.
“Tenemos una visita y tenemos reflexiones, pensamientos, miradas, frases. Ninguna generación comienza la Patria desde cero, la recibe. Algo así como que nada se puede hacer solo, ¿no? Hay toda una historia por detrás. La identidad argentina tiene varios orígenes. Se reconoce a los que nacieron acá, se reconoce a los que vinieron aquí, se reconoce a los que ya estaban acá, como pueden ser los pueblos originarios. Todo eso el Papa lo señala compartiendo un mate”, afirmó Federico van Mameren en el arranque de su editorial en Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play.
Agregó que el Sumo Pontífice en su mensaje también advirtió sobre la importancia de defender la democracia y comprender que la participación ciudadana no termina con el voto. “Hay que encontrar la libertad para poder expresarse y que hay que confiar en la ley”, subrayó.
Indicó que tampoco faltó una referencia a quienes ejercen el poder: “Simplemente advirtió que hay que reconocer cuáles son los límites que tiene ejercer el poder. Tampoco dejó de sintetizar lo que es la economía: simplemente buscar que el trabajo que se tiene alcance para sostener a la familia, nada más, nada menos”.
Sin embargo, la visita también dejó aspectos pendientes. “Tal vez faltó una autocrítica, tal vez faltó una mirada del rol de la Iglesia en estos tiempos y en estos momentos. Más allá de ser un crítico mirando hacia afuera, tal vez faltó una autocrítica. Autocrítica que se le pide a toda una sociedad y a la política”, planteó.
El periodista sostuvo que cuando empezamos a pensar en esta visita, queda una pregunta: ¿a qué vino el Papa? “Para muchos, para miles, para millones, quedó la idea de una gran celebración. Pero esa celebración podría aprovecharse para profundizar sus dichos, sus frases, sus reflexiones y sus miradas desde afuera. Porque no solamente se trata, como señala aquella primera frase, de pensar en el hoy, sino también de pensar en las generaciones que vienen”.
“Cuando llegó León XIV, aterrizó en un país atravesado por la controversia, la discusión, el enfrentamiento, la confrontación y la incapacidad de escuchar al otro. Y ahí está, ¿no? Este mensaje tal vez sea una invitación a recuperar la capacidad que tenemos los seres humanos, pero los argentinos en particular, de escucharnos y entender que el otro no es un enemigo, como estamos acostumbrados a plantearlo desde siempre. Tal vez no alcance con que nos conmovamos por todo lo que está ocurriendo, sino que hace falta tener la capacidad de transformar todo esto”, consideró.
Mirá el editorial completo en el siguiente video de LG Play: