El rompecabezas de Federico van Mameren: un mensaje para incomodar y llamar a la reflexión

El conductor de "Panorama Tucumano" afirmó que la visita de León XIV dejó reflexiones sobre la identidad, la democracia, la economía y los límites del poder.

El rompecabezas de Federico van Mameren: un mensaje para incomodar y llamar a la reflexión
Por Redacción LA GACETA 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En Panorama Tucumano, el periodista Federico van Mameren analizó la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó su mensaje sobre la democracia y los límites del poder.
  • El conductor repasó las reflexiones papales sobre identidad y economía en un país dividido, aunque cuestionó la falta de autocrítica sobre el rol institucional de la Iglesia.
  • Van Mameren remarcó la necesidad de superar la confrontación interna, recuperar el diálogo cívico y transformar estas reflexiones en cambios para las próximas generaciones.
Resumen generado con IA

“Tenemos una visita y tenemos reflexiones, pensamientos, miradas, frases. Ninguna generación comienza la Patria desde cero, la recibe. Algo así como que nada se puede hacer solo, ¿no? Hay toda una historia por detrás. La identidad argentina tiene varios orígenes. Se reconoce a los que nacieron acá, se reconoce a los que vinieron aquí, se reconoce a los que ya estaban acá, como pueden ser los pueblos originarios. Todo eso el Papa lo señala compartiendo un mate”, afirmó Federico van Mameren en el arranque de su editorial en Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play.

San Miguel de Tucumán, entre las ciudades argentinas que el arzobispo de Córdoba destacó ante el Papa

San Miguel de Tucumán, entre las ciudades argentinas que el arzobispo de Córdoba destacó ante el Papa

Agregó que el Sumo Pontífice en su mensaje también advirtió sobre la importancia de defender la democracia y comprender que la participación ciudadana no termina con el voto. “Hay que encontrar la libertad para poder expresarse y que hay que confiar en la ley”, subrayó. 

Indicó que tampoco faltó una referencia a quienes ejercen el poder: “Simplemente advirtió que hay que reconocer cuáles son los límites que tiene ejercer el poder. Tampoco dejó de sintetizar lo que es la economía: simplemente buscar que el trabajo que se tiene alcance para sostener a la familia, nada más, nada menos”.

Sin embargo, la visita también dejó aspectos pendientes. “Tal vez faltó una autocrítica, tal vez faltó una mirada del rol de la Iglesia en estos tiempos y en estos momentos. Más allá de ser un crítico mirando hacia afuera, tal vez faltó una autocrítica. Autocrítica que se le pide a toda una sociedad y a la política”, planteó.

Las lágrimas de Carmela y la emoción de una multitud ante el Papa

Las lágrimas de Carmela y la emoción de una multitud ante el Papa

El periodista sostuvo que cuando empezamos a pensar en esta visita, queda una pregunta: ¿a qué vino el Papa? “Para muchos, para miles, para millones, quedó la idea de una gran celebración. Pero esa celebración podría aprovecharse para profundizar sus dichos, sus frases, sus reflexiones y sus miradas desde afuera. Porque no solamente se trata, como señala aquella primera frase, de pensar en el hoy, sino también de pensar en las generaciones que vienen”.

Hoy, en "Panorama Tucumano": la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

Hoy, en Panorama Tucumano: la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

“Cuando llegó León XIV, aterrizó en un país atravesado por la controversia, la discusión, el enfrentamiento, la confrontación y la incapacidad de escuchar al otro. Y ahí está, ¿no? Este mensaje tal vez sea una invitación a recuperar la capacidad que tenemos los seres humanos, pero los argentinos en particular, de escucharnos y entender que el otro no es un enemigo, como estamos acostumbrados a plantearlo desde siempre. Tal vez no alcance con que nos conmovamos por todo lo que está ocurriendo, sino que hace falta tener la capacidad de transformar todo esto”, consideró.

Mirá el editorial completo en el siguiente video de LG Play:

Temas León XIV en Argentina TucumánBuenos AiresLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Comentarios