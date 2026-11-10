Javier Milei supervisó el operativo de seguridad para el encuentro del papa León XIV con los jóvenes

El mandatario recorrió el Comando Unificado de Control, desde donde se monitoreó la multitud de chicos y chicas que se acercó para escuchar el mensaje del líder de la Iglesia Católica.

Javier Milei junto al papa León XIV, en Buenos Aires.
Javier Milei junto al papa León XIV, en Buenos Aires.
Por Redacción Política 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Javier Milei supervisó este martes en el Ministerio de Seguridad el operativo para el encuentro del papa León XIV con jóvenes en Palermo para garantizar la seguridad.
  • El Papa arribó desde Córdoba tras encabezar misas y reuniones. En Buenos Aires, fuerzas federales y locales coordinaron el comando conjunto ante una gran multitud de fieles.
  • Tras la vigilia, el pontífice visitará un penal federal y dará una misa en Luján antes de partir hacia Perú, culminando así su gira pastoral por el país este miércoles.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, se trasladó este martes a la sede del Ministerio de Seguridad para supervisar el operativo organizado por el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario recorrió el Comando Unificado de Control, desde donde se monitoreó la multitud de chicos y chicas que se acercó para escuchar el mensaje del líder de la Iglesia Católica.

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Durante la visita, el jefe de Estado reconoció el trabajo de las fuerzas federales y locales que participaron del dispositivo de seguridad, dispuesto para garantizar el desarrollo de las actividades previstas en el marco de la visita papal.

Milei y su hermana fueron recibidos por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien les brindó detalles sobre la coordinación de las tareas y el trabajo conjunto con otras jurisdicciones.

Vigilia con jóvenes

El papa León XIV regresó este martes a Buenos Aires después de completar su agenda en Córdoba, donde encabezó una misa multitudinaria y mantuvo encuentros con representantes de la Iglesia. En la capital argentina, el Pontífice participará esta noche de una vigilia con jóvenes y continuará el miércoles con sus últimas actividades antes de partir hacia Perú.

La barra de León XIV funciona como una familia

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El vuelo papal despegó de Córdoba a las 16.55 y aterrizó alrededor de las 18.15 en el Aeroparque Jorge Newbery. El traslado marcó el cierre de la visita a la provincia, que incluyó una celebración religiosa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y reuniones pastorales.

Antes de emprender el regreso, León XIV estuvo en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde se reunió con representantes de la Iglesia cordobesa. De esta manera, completó una jornada que tuvo como eje el encuentro con los fieles y la transmisión de la fe.

La actividad central de este martes será una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El encuentro está previsto para las 20.15 y será una de las últimas convocatorias públicas del Pontífice durante su visita a la Argentina.

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La agenda continuará este miércoles 11 de noviembre. A las 8, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, a las 10, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La última actividad de su estadía será la ceremonia de despedida, prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cerca de las 14, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira pastoral por América Latina.

Con su regreso a Buenos Aires, León XIV retomará las actividades previstas en la capital antes de cerrar su visita apostólica al país, que comenzó el domingo 8 de noviembre.

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