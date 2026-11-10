Milei supervisará el operativo de seguridad por el encuentro de León XIV con jóvenes en Palermo

El presidente Javier Milei supervisará esta tarde el operativo de seguridad previsto para la vigilia que encabezará el papa León XIV junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Aunque no estará presente en el encuentro, el mandatario seguirá de cerca la coordinación de las fuerzas desplegadas para garantizar la seguridad durante una de las actividades más convocantes de la agenda papal.