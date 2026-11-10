Milei supervisará el operativo de seguridad por el encuentro de León XIV con jóvenes en Palermo

El Presidente seguirá desde el Ministerio de Seguridad el despliegue de las fuerzas que custodiarán la vigilia prevista para esta noche en el Monumento de los Españoles. No participará de la actividad.

El papa León XIV junto a Karina y Javier Milei.
El papa León XIV junto a Karina y Javier Milei. AFP.
Por Redacción Política 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Javier Milei supervisará esta tarde el operativo de seguridad por la vigilia del papa León XIV con jóvenes en Palermo para garantizar el orden durante el masivo encuentro.
  • El mandatario monitoreará las fuerzas desde el Comando Unificado junto a su gabinete, mientras el Pontífice regresa de Córdoba para encabezar la vigilia desde las 20:15.
  • La vigilia constituye una de las actividades más convocantes de la gira papal en Argentina, que concluirá este miércoles tras una intensa agenda institucional y pastoral.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei supervisará esta tarde el operativo de seguridad previsto para la vigilia que encabezará el papa León XIV junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Aunque no estará presente en el encuentro, el mandatario seguirá de cerca la coordinación de las fuerzas desplegadas para garantizar la seguridad durante una de las actividades más convocantes de la agenda papal.

Según lo previsto, Milei llegará a las 18 al Comando Unificado de Control, ubicado en la sede del Ministerio de Seguridad, donde monitoreará el dispositivo organizado por la cartera que conduce Alejandra Monteoliva. El objetivo será supervisar el trabajo de las distintas fuerzas y el control del perímetro dispuesto alrededor del lugar de la convocatoria.

También participarán de la reunión Monteoliva, quien regresará esta tarde de Córdoba, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Entre ellos estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

La supervisión presidencial coincidirá con el regreso de León XIV a la Ciudad de Buenos Aires, luego de su visita a la provincia de Córdoba. El vuelo del Pontífice está programado para las 16.55, con arribo previsto para las 18.

Ya en la Capital, el Papa cerrará la jornada con una vigilia junto a jóvenes, que comenzará a las 20.15 en el Monumento de los Españoles. La actividad forma parte de su agenda en la Argentina, donde permanecerá hasta este miércoles 11 de noviembre.

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