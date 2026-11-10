León XIV regresó a Buenos Aires y se prepara para una vigilia con jóvenes

Resumen para apurados
- El papa León XIV regresó este martes a Buenos Aires para liderar una vigilia juvenil en Palermo, tras completar su visita pastoral y multitudinaria en Córdoba.
- El Pontífice arribó a Aeroparque tras encabezar una misa masiva en la Escuela de Aviación Militar cordobesa y reunirse con autoridades eclesiásticas locales.
- La gira por el país concluirá el miércoles tras visitar una cárcel federal y la Basílica de Luján, previo a su partida hacia Perú para seguir su viaje regional.
El papa León XIV regresó este martes a Buenos Aires después de completar su agenda en Córdoba, donde encabezó una misa multitudinaria y mantuvo encuentros con representantes de la Iglesia. En la capital argentina, el Pontífice participará esta noche de una vigilia con jóvenes y continuará el miércoles con sus últimas actividades antes de partir hacia Perú.
El vuelo papal despegó de Córdoba a las 16.55 y aterrizó alrededor de las 18.15 en el Aeroparque Jorge Newbery. El traslado marcó el cierre de la visita a la provincia, que incluyó una celebración religiosa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y reuniones pastorales.
Antes de emprender el regreso, León XIV estuvo en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde se reunió con representantes de la Iglesia cordobesa. De esta manera, completó una jornada que tuvo como eje el encuentro con los fieles y la transmisión de la fe.
La agenda del Papa en Buenos Aires
La actividad central de este martes será una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El encuentro está previsto para las 20.15 y será una de las últimas convocatorias públicas del Pontífice durante su visita a la Argentina.
La agenda continuará este miércoles 11 de noviembre. A las 8, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, a las 10, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La última actividad de su estadía será la ceremonia de despedida, prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cerca de las 14, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira pastoral por América Latina.
Con su regreso a Buenos Aires, León XIV retomará las actividades previstas en la capital antes de cerrar su visita apostólica al país, que comenzó el domingo 8 de noviembre.