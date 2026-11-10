El mensaje de León XIV a los jóvenes que buscan unir la fe con sus obligaciones diarias

El periodismo, la docencia, los amigos y el voluntariado forman parte de la vida de Franco Pugliese, un joven de 27 años que siente que, por momentos, su compromiso religioso transcurre por un camino separado de sus obligaciones diarias. Fue el último de los cuatro jóvenes seleccionados para compartir su testimonio y plantear una inquietud al papa León XIV durante el encuentro en el Monumento de los Españoles. Su pregunta abrió una reflexión del Pontífice sobre cómo encontrar a Dios en las actividades de todos los días.