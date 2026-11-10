El mensaje de León XIV a los jóvenes que buscan unir la fe con sus obligaciones diarias

“No tenemos que vivir dos vidas”, afirmó el Papa al responder una inquietud durante el encuentro en Buenos Aires.

CONSEJO. León XIV habló sobre la posibilidad de convertir el trabajo y las actividades cotidianas en un camino de santidad.
CONSEJO. León XIV habló sobre la posibilidad de convertir el trabajo y las actividades cotidianas en un camino de santidad. LA GACETA / Diego Aráoz
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En Buenos Aires, el papa León XIV instó a los jóvenes a unir la fe con sus labores cotidianas, al responder a la inquietud de un asistente sobre la rutina y la religión.
  • Durante un encuentro en el Monumento de los Españoles, Franco Pugliese consultó cómo articular su trabajo y el voluntariado sin sentir una división en su vida de fe.
  • El mensaje busca orientar a las nuevas generaciones a concebir las actividades ordinarias y el trabajo diario como un espacio de vocación y compromiso espiritual.
Resumen generado con IA

El periodismo, la docencia, los amigos y el voluntariado forman parte de la vida de Franco Pugliese, un joven de 27 años que siente que, por momentos, su compromiso religioso transcurre por un camino separado de sus obligaciones diarias. Fue el último de los cuatro jóvenes seleccionados para compartir su testimonio y plantear una inquietud al papa León XIV durante el encuentro en el Monumento de los Españoles. Su pregunta abrió una reflexión del Pontífice sobre cómo encontrar a Dios en las actividades de todos los días.

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El encuentro con jóvenes en Buenos Aires propuso un espacio para compartir experiencias personales, inquietudes y preguntas sobre la fe, las vocaciones y los desafíos de las nuevas generaciones. En ese marco, Franco contó que su historia con la religión comenzó incluso antes de su nacimiento: sus padres le rezaron durante mucho tiempo a San Ramón Nonato para que pudiera llegar al mundo. “Acá estoy, como uno de los infinitos milagros de este santo que cuida la vida que nace”, expresó.

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A los 15 años, mientras participaba de una misión en la parroquia San Ramón, descubrió el amor de Jesús. Aquella experiencia, según relató, marcó un antes y un después en su vida. Hoy trabaja en periodismo deportivo y en la docencia como profesor de catequesis y literatura. También está de novio, comparte tiempo con sus amigos y continúa vinculado a su comunidad religiosa. Además, participa de un voluntariado en un hogar para personas con discapacidad, donde comparte parte de su tiempo y acompaña a quienes viven allí.

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Sin embargo, reconoció que no siempre consigue integrar todas esas dimensiones de su vida. Aunque siente el deseo de seguir a Jesús y comprometerse plenamente con su fe, por momentos percibe una separación entre las actividades de la parroquia y el hogar, por un lado, y sus responsabilidades laborales y cotidianas, por el otro.

“Jesús me cambió la vida, como se la cambió a Guadalupe, y yo también quiero seguirlo y no guardarme nada. Pero a veces siento que por un lado está mi vida de fe y Jesús, y por otro lado está mi vida laboral y cotidiana”, planteó.

A partir de esa tensión, le preguntó al Pontífice: “¿Cómo puedo hacer para integrar ambas realidades, el amor que vivo en la parroquia y en el hogar, junto con las responsabilidades laborales y otras demandas del día a día?”.

La respuesta de León XIV

Después de agradecer los testimonios y las preguntas de los jóvenes, León XIV retomó la inquietud de Franco y recurrió a un episodio de la vida de Jesús para responderle. Recordó los años que pasó en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida cotidiana de una familia. “¡El Hijo de Dios quiso vivir así! Nos enseñó que también en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él”, señaló.

Con este ejemplo, el Papa sostuvo que la fe no debe entenderse como una dimensión separada del trabajo, el estudio o las relaciones personales. “No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nuestras ocupaciones, como si hubiera contraste o conflicto en ellas”, afirmó.

En ese sentido, invitó al joven a llevar su compromiso religioso a cada una de sus actividades. “Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor y ofréceselo al Señor. Así, también tu trabajo se convierte en oración y en camino de santidad”, explicó.

Finalmente, León XIV le propuso llevar toda su vida al altar cada vez que participe de la Eucaristía y regresar después a sus obligaciones con una mirada distinta. “Vuelve a tus ocupaciones con alegría, sabiendo que también allí te espera Jesús”, concluyó.

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