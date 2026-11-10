León XIV alertó sobre el aumento de niños desplazados y reclamó más ayuda internacional

Resumen para apurados
- El papa León XIV alertó en Roma sobre el aumento de niños desplazados y reclamó más financiamiento humanitario global ante la creciente crisis migratoria.
- Mediante un videomensaje por los 75 años de la ICMC, el Pontífice denunció la caída de fondos internacionales frente a causas como guerras, violencia y desigualdades extremas.
- El llamado busca comprometer a la comunidad internacional y a la Iglesia a coordinar políticas de integración y erradicar las causas del éxodo en los países de origen.
El papa León XIV expresó su preocupación por el aumento de niños desplazados en el mundo y advirtió sobre la reducción de los recursos internacionales destinados a atender las emergencias humanitarias.
A través de un videomensaje dirigido a los participantes de la reunión plenaria del Consejo de la Comisión Católica Internacional para las Migraciones (ICMC), que se desarrolla en Roma hasta el 12 de noviembre, instó a la Iglesia a fortalecer su tarea de protección y acompañamiento de las personas más vulnerables.
"En cada migrante rechazado es Cristo mismo quien llama a las puertas", sostuvo el Pontífice, al recuperar una afirmación de su exhortación apostólica Dilexi te. En ese marco, remarcó que esta realidad adquiere una dimensión aún más urgente cuando quienes buscan refugio son niños, cuyo número "sigue creciendo trágicamente".
León XIV también señaló que la disminución de la financiación internacional dificulta la respuesta a los desafíos humanitarios en los países de origen, tránsito y destino de los migrantes. Frente a este escenario, consideró necesario que la Iglesia amplíe sus servicios, no solo mediante la asistencia y la acogida, sino también a través de acciones orientadas a la integración.
El encuentro, que comenzó este lunes en Roma y finalizará el 12 de noviembre, se realiza en el marco del 75.º aniversario de la creación de la Comisión por parte del papa Pío XII. También participan representantes de Cáritas Internationalis, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Durante su mensaje, el Papa convocó a reflexionar sobre la atención pastoral de la Iglesia a migrantes y refugiados, y sobre los desafíos que la movilidad humana representa para las sociedades y la misión religiosa.
Al referirse a las causas de los desplazamientos, mencionó las guerras, la violencia, las injusticias, las catástrofes naturales y las desigualdades económicas y sociales cada vez más profundas, factores que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares.
En ese contexto, pidió reconocer la dignidad de cada migrante, refugiado, desplazado o sobreviviente de la trata de personas, y promover el trabajo conjunto con organizaciones confesionales y representantes de la sociedad civil, consignó el sitio Vaticannews.
Situación de los niños desplazados
Uno de los principales llamados de León XIV estuvo dirigido a la protección de los niños que se ven obligados a abandonar sus hogares. El Pontífice pidió que los esfuerzos de las organizaciones permitan encontrar nuevas respuestas para atender sus necesidades.
En particular, consideró necesario trabajar con los países de origen para eliminar las causas que provocan los desplazamientos y, al mismo tiempo, garantizar protección y acogida en los países de tránsito y destino.
La advertencia del Papa se produjo en un contexto que, según señaló, combina el crecimiento de las necesidades humanitarias con una marcada reducción de los fondos destinados a la protección y la asistencia internacional.