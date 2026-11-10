León XIV alertó sobre el aumento de niños desplazados y reclamó más ayuda internacional

El encuentro, que comenzó este lunes en Roma y finalizará el 12 de noviembre, se realiza en el marco del 75.º aniversario de la creación de la Comisión por parte del papa Pío XII. También participan representantes de Cáritas Internationalis, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.