Los Olmos, después de cantar ante una multitud en la misa de León XIV: “Fue algo soñado que jamás pensamos vivir”

El dúo tucumano participó de la previa de la multitudinaria misa del Papa en Palermo. En diálogo con LA GACETA, los músicos contaron cómo recibieron la convocatoria, qué sintieron al subir al escenario y cuáles son sus próximos desafíos.

Por Matías AuadEnviado especial 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El dúo tucumano Los Olmos cantó ante más de dos millones de personas en Palermo, Buenos Aires, durante la previa de la misa del papa León XIV.
  • Convocados vía WhatsApp por el Episcopado, los músicos interpretaron obras tradicionales como 'Luna tucumana' en un escenario de magnitud inédita para ellos.
  • El evento marca un punto de inflexión en la proyección del conjunto, que planea llevar el folclore del interior al Festival de Cosquín 2027.
Resumen generado con IA

Todavía intentan dimensionar lo que vivieron. Los Olmos, el dúo tucumano integrado por Tomás y Enrique, fueron parte de uno de los acontecimientos más convocantes de la visita del papa León XIV a la Argentina: la misa celebrada en Palermo, ante una multitud estimada en dos millones y medio de personas. Allí, sobre un escenario cuyas dimensiones los sorprendieron, hicieron sonar la música de Tucumán y protagonizaron uno de los momentos que, aseguran, quedará marcado en sus carreras.

Un día después, en una entrevista con LA GACETA desde Buenos Aires, los músicos compartieron sus sensaciones. “Para nosotros ayer fue un día increíble, algo soñado que jamás pensamos vivir. Creo que cualquier artista hubiera deseado estar ahí y nosotros pudimos llevar un poco la representación de cada uno de ellos y de nuestro querido Tucumán”, expresaron.

La convocatoria llegó de una manera tan sencilla como inesperada. Un mensaje de WhatsApp de la Conferencia Episcopal Argentina les abrió las puertas de un escenario que nunca habían imaginado. Sin embargo, fue recién cuando llegaron a Buenos Aires cuando comenzaron a comprender la magnitud de la invitación.

“Fue una sorpresa muy, pero muy linda. Era algo muy loco y caímos realmente cuando estuvimos acá. Lo que vivimos fue histórico, algo que nos va a quedar grabado en los corazones para el resto de nuestras vidas”, señalaron.

Uno de los recuerdos más fuertes fue la imagen que encontraron al subir al escenario. Desde allí, la multitud parecía no tener fin. “No veíamos el final de la gente. Eran millones y millones de personas. Eso te da un poco de miedo, pero nos propusimos disfrutar el momento”, contaron.

Los nervios estuvieron presentes, aunque aseguraron que forman parte de cada presentación. Esta vez, sin embargo, había algo diferente: estaban por cantar en la previa de una misa presidida por el Papa. Entre las canciones que interpretaron estuvo “Luna tucumana”, que fue acompañada por el público.

“Hoy subimos un video en el que se ve que estamos cantando ‘Luna tucumana’ delante de una multitud que también coreaba ese tema. Para nosotros, como artistas, es una bendición de Dios”, destacaron.

La experiencia también abrió interrogantes sobre lo que puede significar para su futuro. Los músicos reconocieron que se trata de una oportunidad importante, aunque prefieren no adelantarse. “Sabíamos que esto puede ser un antes y un después para nuestra carrera. Somos muy creyentes, venimos de una familia muy católica y vamos a dejar que la música nos siga sorprendiendo”, afirmaron.

Esa relación con la música nació, precisamente, en el ámbito familiar. Recordaron a su abuelo, el maestro Abelino, y aquellos domingos en los que convivían el saxofón, el teclado y un repertorio que podía pasar de la cumbia tropical a Los Chalchaleros, Raphael o Luis Miguel.

“Cada vez que hacemos música sentimos paz, tranquilidad, refugio y familia. Creo que se resume todo en eso”, explicaron.

Mientras todavía procesan la experiencia de Palermo, Los Olmos ya tienen otro objetivo confirmado: presentarse en la tercera luna del Festival de Cosquín 2027, donde compartirán una propuesta artística con el grupo tucumano Por Siempre Tucu.

“Desde muy pequeños nuestro sueño es representar al interior y llevar nuestra música a cualquier lado del país”, señalaron.

Antes de despedirse, frente al Obelisco, interpretaron parte de una zamba navideña que preparan para fin de año. Fue una manera de volver a lo cotidiano después de una presentación extraordinaria. Porque, aunque el escenario haya sido distinto, el propósito sigue siendo el mismo: hacer música y llevar Tucumán a donde puedan llegar.

Temas León XIV en Argentina Buenos AiresIglesia CatólicaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Comentarios