Los Olmos, después de cantar ante una multitud en la misa de León XIV: “Fue algo soñado que jamás pensamos vivir”
Resumen para apurados
- El dúo tucumano Los Olmos cantó ante más de dos millones de personas en Palermo, Buenos Aires, durante la previa de la misa del papa León XIV.
- Convocados vía WhatsApp por el Episcopado, los músicos interpretaron obras tradicionales como 'Luna tucumana' en un escenario de magnitud inédita para ellos.
- El evento marca un punto de inflexión en la proyección del conjunto, que planea llevar el folclore del interior al Festival de Cosquín 2027.
Todavía intentan dimensionar lo que vivieron. Los Olmos, el dúo tucumano integrado por Tomás y Enrique, fueron parte de uno de los acontecimientos más convocantes de la visita del papa León XIV a la Argentina: la misa celebrada en Palermo, ante una multitud estimada en dos millones y medio de personas. Allí, sobre un escenario cuyas dimensiones los sorprendieron, hicieron sonar la música de Tucumán y protagonizaron uno de los momentos que, aseguran, quedará marcado en sus carreras.
Un día después, en una entrevista con LA GACETA desde Buenos Aires, los músicos compartieron sus sensaciones. “Para nosotros ayer fue un día increíble, algo soñado que jamás pensamos vivir. Creo que cualquier artista hubiera deseado estar ahí y nosotros pudimos llevar un poco la representación de cada uno de ellos y de nuestro querido Tucumán”, expresaron.
La convocatoria llegó de una manera tan sencilla como inesperada. Un mensaje de WhatsApp de la Conferencia Episcopal Argentina les abrió las puertas de un escenario que nunca habían imaginado. Sin embargo, fue recién cuando llegaron a Buenos Aires cuando comenzaron a comprender la magnitud de la invitación.
“Fue una sorpresa muy, pero muy linda. Era algo muy loco y caímos realmente cuando estuvimos acá. Lo que vivimos fue histórico, algo que nos va a quedar grabado en los corazones para el resto de nuestras vidas”, señalaron.
Uno de los recuerdos más fuertes fue la imagen que encontraron al subir al escenario. Desde allí, la multitud parecía no tener fin. “No veíamos el final de la gente. Eran millones y millones de personas. Eso te da un poco de miedo, pero nos propusimos disfrutar el momento”, contaron.
Los nervios estuvieron presentes, aunque aseguraron que forman parte de cada presentación. Esta vez, sin embargo, había algo diferente: estaban por cantar en la previa de una misa presidida por el Papa. Entre las canciones que interpretaron estuvo “Luna tucumana”, que fue acompañada por el público.
“Hoy subimos un video en el que se ve que estamos cantando ‘Luna tucumana’ delante de una multitud que también coreaba ese tema. Para nosotros, como artistas, es una bendición de Dios”, destacaron.
La experiencia también abrió interrogantes sobre lo que puede significar para su futuro. Los músicos reconocieron que se trata de una oportunidad importante, aunque prefieren no adelantarse. “Sabíamos que esto puede ser un antes y un después para nuestra carrera. Somos muy creyentes, venimos de una familia muy católica y vamos a dejar que la música nos siga sorprendiendo”, afirmaron.
Esa relación con la música nació, precisamente, en el ámbito familiar. Recordaron a su abuelo, el maestro Abelino, y aquellos domingos en los que convivían el saxofón, el teclado y un repertorio que podía pasar de la cumbia tropical a Los Chalchaleros, Raphael o Luis Miguel.
“Cada vez que hacemos música sentimos paz, tranquilidad, refugio y familia. Creo que se resume todo en eso”, explicaron.
Mientras todavía procesan la experiencia de Palermo, Los Olmos ya tienen otro objetivo confirmado: presentarse en la tercera luna del Festival de Cosquín 2027, donde compartirán una propuesta artística con el grupo tucumano Por Siempre Tucu.
“Desde muy pequeños nuestro sueño es representar al interior y llevar nuestra música a cualquier lado del país”, señalaron.
Antes de despedirse, frente al Obelisco, interpretaron parte de una zamba navideña que preparan para fin de año. Fue una manera de volver a lo cotidiano después de una presentación extraordinaria. Porque, aunque el escenario haya sido distinto, el propósito sigue siendo el mismo: hacer música y llevar Tucumán a donde puedan llegar.