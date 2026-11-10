Los Olmos, después de cantar ante una multitud en la misa de León XIV: “Fue algo soñado que jamás pensamos vivir”

Todavía intentan dimensionar lo que vivieron. Los Olmos, el dúo tucumano integrado por Tomás y Enrique, fueron parte de uno de los acontecimientos más convocantes de la visita del papa León XIV a la Argentina: la misa celebrada en Palermo, ante una multitud estimada en dos millones y medio de personas. Allí, sobre un escenario cuyas dimensiones los sorprendieron, hicieron sonar la música de Tucumán y protagonizaron uno de los momentos que, aseguran, quedará marcado en sus carreras.