Más de un millón de jóvenes asisten a la vigilia que encabezará el papa León XIV en Palermo

Resumen para apurados
- Más de un millón de jóvenes esperan al papa León XIV en Palermo, Buenos Aires, para celebrar esta noche una vigilia masiva de oración y diálogo tras su viaje a Córdoba.
- La jornada comenzó al mediodía con música en vivo, confesiones y testimonios, mientras el Pontífice regresaba de Córdoba para recorrer la zona en papamóvil antes del acto central.
- El evento culminará con preguntas de jóvenes y el mensaje papal, un hito que reafirma el vínculo del Vaticano con la juventud argentina y marcará el tono pastoral de su pontificado.
La previa a la vigilia del papa León XIV con los jóvenes se vive con un clima festivo y una convocatoria multitudinaria en los alrededores del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Mientras el Pontífice regresa de su visita a Córdoba para encabezar el encuentro previsto para las 20.15, más de un millón de personas colman las avenidas Del Libertador y Sarmiento entre música en vivo, bailes y momentos de oración.
Desde el mediodía, cuando se habilitaron los accesos al predio, comenzaron a llegar delegaciones parroquiales, grupos scouts y familias. Las largas filas dieron paso a una multitud que ocupó la Plaza Intendente Seeber y las calles cercanas para esperar la llegada de León XIV.
La espera combina distintas expresiones. Entre rondas de mate, cánticos y bailes improvisados, también hay grupos que rezan el rosario y jóvenes que aprovechan la presencia de sacerdotes en el lugar para confesarse.
Desde las 16 se desarrollan espectáculos musicales conducidos por los periodistas Ignacio Girón y Sofía Martínez. Uno de los momentos destacados fue la presentación del cantante rosarino Valentino Merlo, quien hizo bailar a la multitud frente al escenario principal.
La previa también tuvo espacio para los testimonios. Algunos de los jóvenes seleccionados para dialogar con el Papa subieron al escenario y compartieron sus historias de vida, experiencias de superación de las adicciones y vocación de servicio.
El ingreso de León XIV está previsto para las 20.15. Antes de subir al escenario, recorrerá en papamóvil la avenida Intendente Bullrich para saludar a los distintos sectores del público.
El encuentro no tendrá el formato de una misa tradicional, sino que será una jornada de oración y diálogo. Cuatro jóvenes de distintas provincias tendrán la oportunidad de hacerle preguntas al Pontífice, antes de su discurso final. El cierre está previsto para las 22.