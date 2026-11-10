Más de un millón de jóvenes asisten a la vigilia que encabezará el papa León XIV en Palermo

La previa a la vigilia del papa León XIV con los jóvenes se vive con un clima festivo y una convocatoria multitudinaria en los alrededores del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Mientras el Pontífice regresa de su visita a Córdoba para encabezar el encuentro previsto para las 20.15, más de un millón de personas colman las avenidas Del Libertador y Sarmiento entre música en vivo, bailes y momentos de oración.