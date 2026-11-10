Más de un millón de jóvenes asisten a la vigilia que encabezará el papa León XIV en Palermo

La previa del encuentro se desarrolló entre música en vivo, bailes, testimonios y momentos de oración en los alrededores del Monumento de los Españoles.

CONVOCATORIA MASIVA. Más de un millón de personas aguardan al Papa en los alrededores del Monumento de los Españoles.
CONVOCATORIA MASIVA. Más de un millón de personas aguardan al Papa en los alrededores del Monumento de los Españoles. LA GACETA / Diego Aráoz
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Más de un millón de jóvenes esperan al papa León XIV en Palermo, Buenos Aires, para celebrar esta noche una vigilia masiva de oración y diálogo tras su viaje a Córdoba.
  • La jornada comenzó al mediodía con música en vivo, confesiones y testimonios, mientras el Pontífice regresaba de Córdoba para recorrer la zona en papamóvil antes del acto central.
  • El evento culminará con preguntas de jóvenes y el mensaje papal, un hito que reafirma el vínculo del Vaticano con la juventud argentina y marcará el tono pastoral de su pontificado.
Resumen generado con IA

La previa a la vigilia del papa León XIV con los jóvenes se vive con un clima festivo y una convocatoria multitudinaria en los alrededores del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Mientras el Pontífice regresa de su visita a Córdoba para encabezar el encuentro previsto para las 20.15, más de un millón de personas colman las avenidas Del Libertador y Sarmiento entre música en vivo, bailes y momentos de oración.

Desde el mediodía, cuando se habilitaron los accesos al predio, comenzaron a llegar delegaciones parroquiales, grupos scouts y familias. Las largas filas dieron paso a una multitud que ocupó la Plaza Intendente Seeber y las calles cercanas para esperar la llegada de León XIV.

La espera combina distintas expresiones. Entre rondas de mate, cánticos y bailes improvisados, también hay grupos que rezan el rosario y jóvenes que aprovechan la presencia de sacerdotes en el lugar para confesarse.

Desde las 16 se desarrollan espectáculos musicales conducidos por los periodistas Ignacio Girón y Sofía Martínez. Uno de los momentos destacados fue la presentación del cantante rosarino Valentino Merlo, quien hizo bailar a la multitud frente al escenario principal.

La previa también tuvo espacio para los testimonios. Algunos de los jóvenes seleccionados para dialogar con el Papa subieron al escenario y compartieron sus historias de vida, experiencias de superación de las adicciones y vocación de servicio.

El ingreso de León XIV está previsto para las 20.15. Antes de subir al escenario, recorrerá en papamóvil la avenida Intendente Bullrich para saludar a los distintos sectores del público.

El encuentro no tendrá el formato de una misa tradicional, sino que será una jornada de oración y diálogo. Cuatro jóvenes de distintas provincias tendrán la oportunidad de hacerle preguntas al Pontífice, antes de su discurso final. El cierre está previsto para las 22.

Temas León XIV en Argentina Buenos AiresArgentinaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¡Hagan lío!: el legado de Francisco que León XIV reafirma con su encuentro con los jóvenes argentinos

"¡Hagan lío!": el legado de Francisco que León XIV reafirma con su encuentro con los jóvenes argentinos

Palermo vibra al ritmo de León XIV: Buenos Aires se prepara para recibir al Papa

Palermo vibra al ritmo de León XIV: Buenos Aires se prepara para recibir al Papa

Historias y misterios de Luján, la capital de la fe de los argentinos

Historias y misterios de Luján, la capital de la fe de los argentinos

Las 10 frases más duras del papa León XIV durante su discurso frente a Javier Milei

Las 10 frases más duras del papa León XIV durante su discurso frente a Javier Milei

Sin fervor pero con interés: así está Buenos Aires a horas de la llegada del Papa

Sin fervor pero con interés: así está Buenos Aires a horas de la llegada del Papa

Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Comentarios