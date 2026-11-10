La espera por León XIV en Córdoba, entre lágrimas, esperanza y una mujer de 96 años que soñaba con recibir su bendición

La multitud había colmado los alrededores del Arzobispado de Córdoba. Todos esperaban lo mismo, aunque cada uno había llegado hasta allí por una razón diferente. Algunos querían ver de cerca al papa León XIV, otros recibir su bendición y muchos simplemente necesitaban estar presentes en un acontecimiento que sentían único. Entre la gente había familias enteras, personas que habían viajado cientos de kilómetros y adultos mayores que, pese a su edad, no quisieron perderse la oportunidad de encontrarse con el Pontífice.