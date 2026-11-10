La espera por León XIV en Córdoba, entre lágrimas, esperanza y una mujer de 96 años que soñaba con recibir su bendición
Una multitud se congregó frente al Episcopado para esperar la llegada del Papa. Entre los fieles había familias que viajaron desde otras provincias, madres que buscaban respuestas y personas que encontraron en la visita una oportunidad para renovar su fe. LA GACETA recogió sus historias.
Resumen para apurados
- Miles de fieles se congregaron frente al Arzobispado de Córdoba para ver al papa León XIV y recibir su bendición durante su visita, motivados por la fe y pedidos personales.
- Familias y devotos de diversas provincias viajaron cientos de kilómetros, compartiendo historias de superación médica, devoción intergeneracional y esperanzas de sanación.
- El acontecimiento busca revitalizar la fe en el país y visibilizar demandas sociales urgentes, esperando que el mensaje papal impulse respuestas de la dirigencia local.
La multitud había colmado los alrededores del Arzobispado de Córdoba. Todos esperaban lo mismo, aunque cada uno había llegado hasta allí por una razón diferente. Algunos querían ver de cerca al papa León XIV, otros recibir su bendición y muchos simplemente necesitaban estar presentes en un acontecimiento que sentían único. Entre la gente había familias enteras, personas que habían viajado cientos de kilómetros y adultos mayores que, pese a su edad, no quisieron perderse la oportunidad de encontrarse con el Pontífice.
En medio de esa espera, LA GACETA conversó con algunos de los fieles que se acercaron hasta el lugar. Sus testimonios permitieron descubrir que, detrás de la expectativa por la llegada del Papa, había historias familiares, preocupaciones y esperanzas que iban mucho más allá de la celebración religiosa.
Edit había viajado desde San Salvador de Jujuy junto a su esposo y sus dos hijos. Había participado de la misa por la mañana y, minutos antes de conversar con LA GACETA, había conseguido ver nuevamente al Pontífice en una esquina. Pero lo que más la emocionaba no era solamente haber estado cerca de León XIV, sino lo que estaba sucediendo dentro de su propia familia.
“Mi hijo es parte de un grupo de Jóvenes para Cristo y mi hijo adolescente poco se quiere acercar, pero bueno, está. Hoy creo que el Papa hizo un milagro con mi hijo, que se está alejando un poco de la Iglesia, y hoy yo lo vi cerca”, contó, emocionada.
El viaje había requerido esfuerzo, pero para ella había valido la pena. “Estoy muy contenta de haber podido llegar a Córdoba con mucho sacrificio, pero lo logramos en familia, con mi marido y mis dos hijos”, relató.
Como madre, habló también de una preocupación que excede a su propia familia: los jóvenes que atraviesan situaciones de depresión o que parecen no encontrar un rumbo. “Uno no puede estar tranquila ni llevar su vida diaria si un hijo no está bien”, reflexionó. Y agregó: “Creo en el Papa, creo en Dios, que todo va a mejorar en la vida de mi hijo y en mi familia”.
A pocos metros, Ana Paula, una cordobesa, tenía otras preocupaciones. Para ella, la presencia de León XIV representaba un mensaje especialmente necesario para quienes conviven con la discapacidad o las enfermedades poco frecuentes.
“Ha venido en un momento muy oportuno, donde todos necesitábamos este aire de esperanza. Nos reconforta y nos reafirma en seguir en esta lucha y no bajar los brazos”, expresó.
Su hija había atravesado una situación crítica en el Hospital Garrahan. “Ella fue una nena que fue un milagro también porque nació, estuvo muy mal en el Garrahan”, recordó. Esa experiencia la llevó a pensar en otras familias que hoy enfrentan dificultades por la falta de insumos médicos o los recortes.
Ana Paula valoró las palabras del Pontífice, pero también pidió que tengan consecuencias concretas. “Ojalá que los dirigentes tomen nota, que se pueda accionar también, que no quede en un mensaje vacío”, reclamó. Después de haber visto al Papa, resumió lo que sentía en pocas palabras: “Me siento en paz”.
Una espera a los 96 años
Entre la multitud también estaba Delia, una mendocina de 96 años que había llegado acompañada por su hija y su sobrina. Católica practicante, contó que asiste diariamente a misa y que su fe ocupa un lugar central en su vida.
Cuando le preguntaron cuál era su secreto para mantenerse tan bien a su edad, respondió con naturalidad: “Ser más sana. No tomo remedios, nada”.
Delia ya había conseguido ver al Papa, pero todavía tenía un deseo pendiente. “Ya lo vi, ya lo vi recién. Ahora quiero ver si puedo estar al lado de él y pedirle perdón y que me bendiga”, contó mientras mostraba un rosario que, según explicó, había sido bendecido por el Pontífice.
Su hija también esperaba algo especial de aquel encuentro. Había llevado una carta para León XIV, aunque todavía no sabía cómo hacérsela llegar. “Estamos tan cerquita, pero no se puede pasar”, lamentó.
En esas páginas quería agradecer por la vida del Papa y por su decisión de asumir la vocación religiosa. También deseaba que su visita pudiera renovar la fe de los argentinos. “La necesidad de pedir y de clamar por un nuevo Pentecostés para la Argentina”, explicó sobre el motivo que la había llevado hasta allí.
Al preguntarle qué esperaba sentir cuando finalmente lo viera, respondió: “Son tantas las emociones y son tantas las cosas que estoy sintiendo desde que anunció su venida, que no sé. Que me sorprenda el corazón”.
En una Córdoba colmada de fieles, la visita de León XIV también se contaba a través de esas pequeñas historias. Las de quienes habían llegado hasta allí con una preocupación, un agradecimiento o una petición. Personas que, más allá de conseguir ver al Papa, esperaban regresar a sus casas con algo que las ayudara a seguir adelante.