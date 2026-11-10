“¿Cómo seguir cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?”: la pregunta de una joven al papa León XIV

El encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, estuvo atravesado por testimonios personales, preguntas e historias de compromiso social. Una de ellas fue la de Agustina Flores, una maestra de 29 años que dedicó buena parte de su vida a acompañar a niños de sectores vulnerables y que llevó ante el Pontífice una inquietud compartida por quienes trabajan con las realidades más difíciles: cómo seguir adelante cuando los esfuerzos no alcanzan.