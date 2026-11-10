“¿Cómo seguir cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?”: la pregunta de una joven al papa León XIV

Agustina Flores tiene 29 años, es maestra de primaria y desde los 16 años realiza tareas de voluntariado en barrios populares. Durante el encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, le preguntó al Pontífice cómo afrontar la frustración de no poder ayudar a todos. León XIV le respondió con un mensaje de esperanza y una invitación a no abandonar el camino.

CONTENCIÓN. Agustina Flores, una maestra de 29 años, le preguntó al papa León XIV cómo afrontar la frustración cuando los esfuerzos no alcanzan al acompañar a los niños y familias más.
CONTENCIÓN. Agustina Flores, una maestra de 29 años, le preguntó al papa León XIV cómo afrontar la frustración cuando los esfuerzos no alcanzan al acompañar a los niños y familias más.
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En Buenos Aires, la docente Agustina Flores planteó al papa León XIV cómo superar la frustración de la ayuda social en barrios vulnerables, durante un encuentro con jóvenes.
  • Flores realiza tareas comunitarias desde los 16 años y relató las dificultades que enfrenta al acompañar a niños en contextos de exclusión tanto en la capital como en Viedma.
  • El Pontífice instó a mantener la esperanza y perseverar en la labor comunitaria, reforzando el respaldo de la Iglesia a los jóvenes comprometidos con el trabajo barrial y social.
Resumen generado con IA

El encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, estuvo atravesado por testimonios personales, preguntas e historias de compromiso social. Una de ellas fue la de Agustina Flores, una maestra de 29 años que dedicó buena parte de su vida a acompañar a niños de sectores vulnerables y que llevó ante el Pontífice una inquietud compartida por quienes trabajan con las realidades más difíciles: cómo seguir adelante cuando los esfuerzos no alcanzan.

El mensaje de León XIV a los jóvenes que buscan unir la fe con sus obligaciones diarias

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Nacida en Buenos Aires, Agustina comenzó a los 16 años a realizar tareas voluntarias de apoyo escolar en barrios populares. Hace un año decidió profundizar ese compromiso y se mudó a Viedma, Río Negro, para continuar acompañando a niños de otras realidades del país.

De las adicciones a acompañar a otros jóvenes: la historia que Agustín le contó al papa León XIV

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Durante su testimonio, explicó que encuentra inspiración en Santa Nazaria Ignacia y en su invitación a “bajar a la calle”, encontrarse con quienes están al borde del camino y caminar junto a ellos. Sin embargo, la experiencia también la enfrentó con los límites de la tarea social y las situaciones que no siempre pueden revertirse.

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“Conocí muchos chicos como Cristian, que salieron adelante, pero también conocí a otros que se quedaron en el camino”, relató. En ese recorrido aprendió que, incluso con compromiso y fe, existen circunstancias que escapan a las posibilidades de quienes intentan acompañar a los más vulnerables.

Agustina recordó también una frase de Santa Nazaria que le transmitió su madre: “Adelante, siempre adelante”. Aunque reconoció que esas palabras la animan a continuar, admitió que no siempre resulta sencillo sostener ese impulso.

Por eso, decidió plantearle directamente al Papa una pregunta sobre la frustración y la impotencia que pueden surgir en el trabajo con los sectores más excluidos. “Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?”, preguntó.

La respuesta de León XIV

El Papa agradeció su compromiso y reconoció la dificultad que implica enfrentarse a esas situaciones. “Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza”, le respondió.

Para explicar cómo afrontar esos límites, León XIV recurrió a una frase de San Ignacio de Loyola: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”. A partir de esa reflexión, invitó a Agustina y a los jóvenes presentes a poner todo su esfuerzo en las tareas que realizan, sin perder de vista que no siempre podrán controlar los resultados.

“Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan”, expresó.

También utilizó una parábola del Evangelio de Marcos, en la que Jesús compara el Reino de Dios con una semilla que crece mientras el sembrador duerme. Con esa imagen, explicó que no siempre quienes trabajan por los demás llegan a ver los frutos de sus esfuerzos, pero eso no significa que su tarea haya sido en vano. “No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos”, sostuvo.

Antes de cerrar su respuesta, León XIV retomó las palabras que acompañan a Agustina desde hace años y que marcaron su testimonio. “Así que conserva las palabras de Santa Nazaria: ‘¡Adelante, siempre adelante!’. ¡El Señor camina contigo!”, concluyó.

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