Villarruel dijo que no fue invitada a la misa del papa León XIV y la Casa Rosada la desmintió

La ausencia de Victoria Villarruel en la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles, en Palermo, abrió un nuevo capítulo de tensión entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. La titular del Senado aseguró que no había recibido una invitación para participar del acto, pero desde el Gobierno nacional rechazaron su versión y difundieron una copia del correo electrónico con el que, según afirmaron, la habían convocado.