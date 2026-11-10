Villarruel dijo que no fue invitada a la misa del papa León XIV y la Casa Rosada la desmintió

Resumen para apurados
- La Casa Rosada desmintió a Victoria Villarruel tras afirmar que no recibió la acreditación para asistir a la misa del papa León XIV celebrada en Palermo este lunes.
- El Ejecutivo difundió el correo enviado al Senado con las instrucciones protocolares, mientras que la vicepresidenta alegó no haber recibido el código QR para ingresar.
- La controversia expone y profundiza la creciente tensión política y el distanciamiento institucional entre la vicepresidenta y el núcleo del presidente Javier Milei.
La ausencia de Victoria Villarruel en la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles, en Palermo, abrió un nuevo capítulo de tensión entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. La titular del Senado aseguró que no había recibido una invitación para participar del acto, pero desde el Gobierno nacional rechazaron su versión y difundieron una copia del correo electrónico con el que, según afirmaron, la habían convocado.
“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, cuestionó Villarruel en su cuenta de X, en respuesta a un usuario que le reprochó su ausencia entre las autoridades presentes en la ceremonia.
De todos modos, la vicepresidenta destacó la visita papal y expresó su satisfacción por la llegada del Pontífice. “Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”, afirmó.
La respuesta oficial llegó desde Balcarce 50. Fuentes del Gobierno aseguraron que la invitación fue cursada el miércoles pasado para que Villarruel participara de la misa junto al presidente Javier Milei. También señalaron que integrantes del área de Ceremonial de la Nación mantuvieron reuniones con el equipo de la vicepresidenta para explicarles el procedimiento de ingreso y los detalles de las actividades.
Además, desde el oficialismo sostuvieron que el código de acceso fue enviado a la secretaria de Villarruel. Como respaldo, compartieron una imagen del correo electrónico remitido a la dirección de Ceremonial del Senado.
La nota formal invitaba a la vicepresidenta a participar de la Santa Misa que León XIV celebró el lunes 9 frente al Monumento de los Españoles, junto al Presidente de la Nación.
El correo también incluía las indicaciones protocolares establecidas por la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Para los hombres se requería traje oscuro y corbata oscura, mientras que las mujeres debían asistir con vestimenta oscura, con los brazos y la espalda cubiertos. El instructivo aclaraba que no era necesario utilizar mantilla ni cubrirse la cabeza.
En cuanto a la acreditación, se informaba que el ingreso se gestionaría mediante la aplicación Quentro. Los invitados debían descargarla y esperar el envío de una clave personal para obtener el código QR, junto con la información sobre los accesos y los horarios. Ese es, precisamente, el punto sobre el que discrepan ambas partes: Villarruel sostuvo que nunca recibió la acreditación necesaria para ingresar, mientras que desde el Gobierno aseguraron que el procedimiento había sido completado.
Entre las principales figuras políticas que participaron de la misa estuvieron Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buena parte del Gabinete nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El encuentro de Villarruel con el Papa y sus críticas al Gobierno
La vicepresidenta sí había participado el domingo del encuentro de León XIV con representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Después de algunas especulaciones sobre su presencia, el Gobierno decidió incorporarla a la convocatoria, de la que también participaron los 23 gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, integrantes de la Corte Suprema, legisladores de distintos espacios políticos, representantes del cuerpo diplomático, el Presidente y los ministros.
Durante la actividad, Villarruel mantuvo un breve intercambio con el Pontífice, quien se acercó a saludarla al pie del escenario después de su discurso.
Más tarde, en declaraciones a la prensa, la titular del Senado volvió a dejar en evidencia sus diferencias con el Gobierno y destacó el mensaje del Papa sobre la situación política y económica del país.
“Ha hecho un discurso delicado y acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”, afirmó. Luego hizo hincapié en la necesidad de recomponer los vínculos institucionales. “Hace falta la unidad nacional, que la clase política se hable entre sí. Por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde seamos todos hermanos”, insistió.
La controversia por la invitación a la misa volvió a exponer el distanciamiento entre Villarruel y el núcleo de poder de la Casa Rosada, una relación marcada por sucesivos cruces y diferencias políticas.