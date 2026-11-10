Las lágrimas de Carmela y la emoción de una multitud ante el Papa

Resumen para apurados
- El papa León XIV encabezó una misa multitudinaria ante más de 500.000 fieles en Córdoba, en su única visita al interior del país, para llamar a la unidad y renovar la fe.
- La vigilia congregó a peregrinos de todo el país en el predio de FAdeA bajo un fuerte operativo de seguridad, en una ceremonia que incluyó la histórica cruz del Cura Brochero.
- La homilía profundiza el legado social de la Iglesia en Argentina e interpela a los fieles a comprometerse activamente frente a las desigualdades y las divisiones sociales.
Carmela Gutiérrez, de 30 años, alza la cabeza para intentar ver el escenario mientras el sol le cae directo en los ojos. Escucha cada pasaje de la misa y sonríe. Hasta que la emoción la quiebra en dos. Y, entonces, ya no puede contener las lágrimas. Un llanto que no pasa inadvertido. Que despierta abrazos desinteresados. “Decime que está sucediendo”, exclama la joven. Aún no puede creer que está viendo al papa León XIV. Siente que su presencia en Córdoba -en una misa que reunió a fieles de toda la Argentina en el centro del país- es una luz de esperanza frente a las dificultades cotidianas; una forma de sanación espiritual.
Como le sucedió a Carmela, los rostros atravesados por las lágrimas se convirtieron en una de las postales más repetidas de la jornada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Allí, cientos de miles de personas se congregaron para participar de una celebración que tuvo una dimensión histórica y que, para muchos, fue mucho más que una misa: una oportunidad de encontrarse con el Papa, de renovar la fe y de sentirse parte de algo colectivo en tiempos de profundas divisiones.
Con banderas argentinas y vaticanas en alto, remeras con la imagen de León XIV, rosarios, estampitas y fotografías de santos, los fieles esperaron durante horas bajo el fuerte y agobiante sol cordobés. Algunos habían llegado desde provincias lejanas; otros, desde localidades cercanas. Muchos pasaron la noche en el predio, con sillas plegables, mantas y bolsas de dormir, para asegurarse un lugar desde el cual pudieran ver al Pontífice.
Fue una misa histórica. A corazón abierto, como la describieron varios de los presentes. La única celebración de León XIV en el interior del país durante su visita a la Argentina se transformó en una multitudinaria expresión de fe, pero también en un escenario para un mensaje que buscó conectar las raíces religiosas del país con los desafíos del presente. El Papa homenajeó a los santos que hicieron parte de su obra en Córdoba y desde allí proyectaron su legado, pero también llamó a los cristianos a asumir los desafíos de su tiempo y a llevar el Evangelio a todos los ámbitos de la vida cotidiana.
La celebración tuvo, además, un fuerte eje en las nuevas formas de evangelización y en la necesidad de construir una sociedad más fraterna, solidaria y comprometida con quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.
Una vigilia multitudinaria
León XIV aterrizó en el aeropuerto de Córdoba minutos antes de las 9. Para entonces, el predio de FAdeA ya estaba lleno de fieles que habían empezado a ingresar el lunes a las 18. La organización había preparado el predio en cuadrantes de 100 metros, con pantallas gigantes y sectores diferenciados para facilitar la circulación y permitir que la celebración pudiera seguirse desde distintos puntos. El operativo de seguridad incluyó 11.500 policías y 750 bomberos.
La infraestructura contemplaba una convocatoria mayor. Se habían dispuesto 58 cuadrantes, con capacidad para albergar hasta 15.000 personas en cada sector, delimitados por cercos y vallas. Sin embargo, no fue necesario ocuparlos en su totalidad ni habilitar el predio alternativo ubicado al otro lado de la avenida de Circunvalación, conocido como “Papa Fest”. Las autoridades provinciales estimaron que la concurrencia superó ampliamente las 500.000 personas.
Desde temprano, los parlantes marcaban el clima de la espera. “¡Viva el Papa León!”, se escuchaba desde distintos sectores, y la multitud respondía con un “¡Viva!” que se repetía entre aplausos y canciones. Jairo fue uno de los encargados de acompañar musicalmente esa previa. Su interpretación del Ave María fue un momento único, y coincidió prácticamente con el aterrizaje del avión que trasladaba al Papa.
A esa hora todavía ingresaban fieles. Algunos vestían traje y corbata; otros habían llegado directamente desde sus trabajos, con ropa de calle o uniformes. Había sacerdotes, religiosas de distintas congregaciones, familias con niños pequeños y grupos de jóvenes que llevaban banderas y carteles.
Las primeras filas estaban reservadas para las autoridades provinciales y eclesiásticas. También hubo representantes de otras jurisdicciones y referentes nacionales, entre ellos Karina Milei, hermana del Presidente. En uno de los laterales se ubicó una importante cantidad de religiosos, mientras que en el resto del predio se ubicaron fieles que habían llegado desde distintos puntos del país.
Córdoba, tierra de santos
En su homilía, el papa León XIV destacó la profunda tradición religiosa de Córdoba, a la que definió como una tierra rica en frutos de santidad por haber sido la primera sede episcopal de la Argentina. En ese marco, evocó las figuras del Cura Brochero y Mama Antula como ejemplos de entrega al Evangelio y de compromiso con los demás. Señaló que ambos supieron responder a los desafíos de su tiempo y convertir su fe en una misión concreta, aun sin ser plenamente conscientes de la trascendencia que alcanzaría su obra.
El Pontífice sostuvo que todos los cristianos están llamados a la santidad y que esa vocación también implica una misión: transmitir a los demás la belleza de Cristo a través de las propias acciones. “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, afirmó, y remarcó que el mundo espera de los creyentes un compromiso y un testimonio de oración.
León XIV planteó que la santidad no es una condición reservada a figuras extraordinarias ni una meta alejada de la vida cotidiana. Por el contrario, señaló que los santos son personas que supieron responder a los desafíos de su época y convertirlos en oportunidades para transmitir el mensaje cristiano.
“Hoy, desde Córdoba, centro geográfico del país, queremos dar gracias a Dios por los diversos frutos de santidad de personas enviadas por el Señor a esta tierra argentina, que nacieron en ella o que aquí vivieron gran parte de su vida”, manifestó.
Para ilustrar esa diversidad, apeló a una imagen vinculada con el paisaje cordobés. Así como las sierras se distinguen por la variedad y la armonía de sus formas y tonalidades, explicó, también los santos y beatos recibieron carismas y misiones diferentes.
En su reflexión también hizo referencia a lo que definió como el “rostro de los santos con acento argentino”, en el que reconoció una característica común: la unión entre la pasión por el Evangelio y el compromiso con la construcción de una patria fraterna y solidaria. La evocación de esas figuras fue también una invitación a continuar sus caminos. “Todos esos santos y beatos han cumplido su misión en la tierra; nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado”, dijo.
“Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos! En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, arengó. La frase fue recibida con un interminable aplauso.
Atravesados por la emoción
Pero si hubo algo que marcó la jornada en FAdeA fue la reacción de los fieles cuando finalmente pudieron ver de cerca al Papa. Hubo aplausos, gritos, banderas agitadas y, sobre todo, lágrimas. Muchas lágrimas.
La emoción se manifestó en personas de todas las edades. Algunos rezaban en silencio; otros levantaban sus rosarios o intentaban registrar el momento con sus teléfonos. También hubo quienes, al verlo pasar, se abrazaron con desconocidos. Durante unos minutos, las diferencias parecieron quedar suspendidas frente a una misma experiencia compartida.
Mariano Ramírez, un joven cordobés, resumió lo que significó para él la celebración. Dijo que siempre se sintió identificado con el mensaje de León XIV y que la misa le permitió reencontrarse con aspectos de su fe que considera fundamentales. “Nos trajo unión, nos recordó a nuestros santos, nos animó a ser santos. Esto no me lo olvido nunca más”, expresó. También destacó especialmente la presencia de la cruz del Cura Brochero, que llegó desde Traslasierra para acompañar la celebración. La cruz salió por primera vez en un siglo de su lugar de origen para formar parte de la misa presidida por el Pontífice.
Entre los asistentes también hubo tucumanos. Rosario Villalba, Carmela Medina y Enzo Frías coincidieron en que uno de los aspectos que más los conmovió fue el llamado del Papa a los jóvenes para que se animen a buscar la santidad. La invitación los atravesó emocionalmente. Hablaron de la importancia de sentirse convocados y de la posibilidad de encontrar en la vida cotidiana un camino para hacer el bien. La emoción se hizo visible en sus rostros y en las lágrimas que no pudieron contener. “Haber recibido a un Papa es algo que llevamos en el corazón”, resumieron.
Desde Formosa llegó Luisa Gutiérrez, acompañada por su hijo de 10 años. A ella le llamó especialmente la atención la cantidad de jóvenes que se acercaron para participar de la celebración. “Es una figura muy importante para ellos. No me lo esperaba”, comentó.mSu hijo también pudo verlo cuando pasó en el papamóvil, entre aplausos y banderas. Para el niño, la experiencia fue difícil de describir con palabras. “Me dio mucha felicidad”, contó.
Verónica Macías, de 29 años, llevaba colgada de su mochila una bandera grande con la imagen del Pontífice. Había dormido poco durante la noche, pero el cansancio parecía haber quedado en segundo plano. Para ella, León XIV representa una figura actual y con una mirada capaz de interpretar los problemas de este tiempo. Lo definió como un Papa sabio y mencionó especialmente su reflexión sobre la inteligencia artificial, además de su preocupación por las desigualdades económicas, las personas con discapacidad, los jóvenes, la soledad y la salud mental.
Lecciones
Lisandro Valdez, comerciante cordobés, también se sintió interpelado por lo que ocurrió en FAdeA. Más allá de la dimensión religiosa, destacó: “es impactante ver cuánta gente se junta por un propósito común. Especialmente ahora que vivimos en un mundo en fractura. La pregunta que se hacía era si una visita papal puede modificar algo de la realidad. Su respuesta no fue ingenua: sabe que un Pontífice no puede cambiar las dificultades de un país en apenas tres días. Sin embargo, considera que su presencia puede contribuir a recuperar valores que muchas veces quedan relegados.“Es una luz de esperanza”, sintetizó.
El final de una jornada que quedará en la memoria
Después de bendecir a la multitud y de permanecer varios minutos en oración frente a la imagen de la Virgen del Rosario, León XIV emprendió el recorrido por la explanada hacia la salida del predio. Unos diez minutos después se despidió de FAdeA y partió rumbo al Arzobispado de Córdoba.
Comenzó entonces una desconcentración lenta, pero pacífica. Las horas de espera, el sol intenso y el calor habían pasado factura. Personal de la Cruz Roja debió asistir a varias personas que se descompensaron durante la jornada, mientras los fieles comenzaban a abandonar el lugar.
La visita dejó una imagen potente: un Pontífice que, en medio de una multitud, eligió poner en el centro de su mensaje a los santos argentinos, a las personas que viven en los márgenes y a la necesidad de construir una sociedad menos indiferente frente al sufrimiento ajeno. En varios aspectos, el discurso de León XIV recuperó preocupaciones que habían caracterizado el pontificado de Francisco, especialmente la atención a las periferias, la justicia social y la defensa de la dignidad humana. Pero también incorporó una invitación concreta: que cada persona encuentre en su propio tiempo y en su propio lugar una manera de comprometerse con los demás.
En Córdoba, esa convocatoria tuvo miles de rostros. Como el de Carmela Gutiérrez que no pudo contener el llanto. En su emoción había algo más que la alegría de ver a un Papa. Había una necesidad de creer, de encontrar consuelo y de sentir que todavía es posible construir un horizonte compartido.