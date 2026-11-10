Las lágrimas de Carmela y la emoción de una multitud ante el Papa

Fue una misa histórica. A corazón abierto, como la describieron varios de los presentes. La única celebración de León XIV en el interior del país durante su visita a la Argentina se transformó en una multitudinaria expresión de fe, pero también en un escenario para un mensaje que buscó conectar las raíces religiosas del país con los desafíos del presente. El Papa homenajeó a los santos que hicieron parte de su obra en Córdoba y desde allí proyectaron su legado, pero también llamó a los cristianos a asumir los desafíos de su tiempo y a llevar el Evangelio a todos los ámbitos de la vida cotidiana.