Rossana Chahla participó de la misa de León XIV en Córdoba: “La fe se vive con el ejemplo”

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla asistió este martes a la misa del papa León XIV en Córdoba para acompañar la histórica visita pastoral del pontífice al país.
- La ceremonia congregó a cientos de miles de fieles en FAdeA durante el tercer día de la gira papal, en la que se homenajeó a santos locales como el Cura Brochero.
- Tras el oficio, Chahla convocó a volcar el mensaje religioso en la gestión pública para promover la justicia social y afianzar la solidaridad en los municipios.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, participó este martes de la misa que el papa León XIV celebró en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la ciudad de Córdoba, durante el tercer día de su histórica visita a la Argentina.
Tras la celebración, que reunió a cientos de miles de fieles de distintos puntos del país, la jefa municipal expresó su emoción por el mensaje del Sumo Pontífice y destacó sus referencias al Cura Brochero y a Mama Antula.
"Me conmovió escucharlo hablar de una fe que se vive con el ejemplo, en las decisiones y los gestos de cada día. Al recordar al Cura Brochero y a Mama Antula, destacó el vínculo entre la oración y el servicio al prójimo", manifestó Chahla.
La intendenta también valoró el reconocimiento que León XIV hizo a quienes dedican su vida a enseñar, cuidar a los enfermos y acompañar a las personas que más lo necesitan.
En ese sentido, vinculó las palabras del Papa con las responsabilidades de quienes ocupan cargos públicos y sostuvo que la justicia social debe traducirse en acciones concretas desde el Estado.
"Como intendenta, sus palabras me llevan a pensar en la responsabilidad que tenemos quienes estamos al frente de una gestión pública. La Justicia Social se hace concreta cuando una familia puede atenderse cerca de su casa, cuando un chico tiene mejores oportunidades para aprender y cuando alguien que atraviesa un momento difícil encuentra acompañamiento", afirmó.
"Ese es el sentido de un Estado presente, al servicio de la gente", agregó.
Finalmente, Chahla destacó la emoción de haber compartido la celebración con miles de fieles y consideró que el mensaje de León XIV representa una invitación a fortalecer la solidaridad y el compromiso comunitario.
"Me llevo la emoción de haber compartido esta misa con miles de personas unidas por la fe y la esperanza. Y me queda una invitación que vuelve con nosotros a casa, al trabajo y a cada barrio: estar más cerca de los demás y poner lo que cada uno puede hacer al servicio de una Argentina más fraterna y solidaria", concluyó.