Vicente Bokalic afirmó que la visita del Papa inspiró a los argentinos: "Ahora hay mucho trabajo por hacer"

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó un mensaje que, según el cardenal Vicente Bokalic, deberá traducirse en acciones concretas. El arzobispo de Santiago del Estero y primado del país aseguró que las palabras del Pontífice inspiraron a los argentinos y planteó que, después de su partida, habrá que trabajar para llevar adelante las orientaciones que transmitió durante su presencia en el país.