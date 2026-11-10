Vicente Bokalic afirmó que la visita del Papa inspiró a los argentinos: "Ahora hay mucho trabajo por hacer"

Resumen para apurados
- En Córdoba, el cardenal Vicente Bokalic afirmó que la visita del papa León XIV inspiró a los argentinos y dejó una tarea concreta que exigirá trabajar tras su partida.
- Las declaraciones surgieron tras la misa en la Escuela de Aviación Militar ante 650.000 fieles, donde el Pontífice llamó a la santidad y evocó a santos y mártires locales.
- El episcopado nacional analizará junto a las comunidades las directrices papales para traducirlas en acciones concretas y renovar el compromiso social y religioso del país.
La visita del papa León XIV a la Argentina dejó un mensaje que, según el cardenal Vicente Bokalic, deberá traducirse en acciones concretas. El arzobispo de Santiago del Estero y primado del país aseguró que las palabras del Pontífice inspiraron a los argentinos y planteó que, después de su partida, habrá que trabajar para llevar adelante las orientaciones que transmitió durante su presencia en el país.
“Nos ha inspirado a los argentinos”, afirmó Bokalic al referirse al paso del Papa. Agregó: “Nos sentimos muy animados y ahora tenemos una tarea para mañana. Cuando el Papa se vaya, habrá mucho trabajo por hacer”.
El cardenal realizó estas declaraciones luego de la misa celebrada por León XIV en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba, que reunió a 650.000 fieles. Según describió, la celebración se vivió con gran intensidad y convocó a personas de distintos puntos del noroeste argentino y de países vecinos.
“El nuestro es un pueblo de fe, un pueblo sencillo, y se congregaron en Córdoba en gran número desde toda la región noroeste del país. Todos se organizaron y movilizaron para vivir esta Eucaristía”, señaló.
Bokalic también destacó la expectativa que había generado la presencia del Pontífice en distintos sectores de la sociedad. Sostuvo que sus palabras eran esperadas por funcionarios públicos, trabajadores, jóvenes, estudiantes y representantes de la Iglesia, además de los grupos sinodales que buscaban una confirmación del camino que vienen desarrollando, consignó el sitio Vaticannews.
“Era una palabra largamente esperada”, expresó.
El llamado a la santidad
Durante la misa en Córdoba, León XIV convocó a los fieles a seguir el camino de la santidad. Bokalic consideró que el mensaje tuvo una especial significación por la historia religiosa de la región y recordó que el Papa mencionó en su homilía a figuras como el Cura Brochero, mamá Antula y los mártires de La Rioja.
“Quizás el Papa miró hacia esta tierra, que es tierra de santos; todas estas regiones son regiones de santos”, expresó. Además, definió a esas figuras como “testigos vivos del Evangelio, grandes ejemplos a seguir, inspiración para hoy”.
El primado argentino adelantó que los obispos ya conversaron sobre cómo avanzar a partir de las orientaciones del Pontífice. “Ya hemos discutido esto como episcopado y, junto con el pueblo, estudiaremos estas directrices”, explicó.
Por último, Bokalic resaltó la cercanía y el afecto que transmitió León XIV durante su visita. Consideró que esos gestos tuvieron un valor particular para la sociedad argentina.
“El nuestro es un pueblo muy afectuoso; necesitamos este amor y ver la cercanía de Dios en los gestos humanos que el Papa nos ha brindado”, concluyó.