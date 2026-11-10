De las adicciones a acompañar a otros jóvenes: la historia que Agustín le contó al papa León XIV

En el encuentro que el papa León XIV mantuvo con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, las historias personales ocuparon un lugar central. Entre los testimonios que escuchó el Pontífice estuvo el de Agustín Cristian Schinca, un joven de 25 años que compartió su recorrido por las adicciones, los meses que vivió en la calle y el proceso que le permitió reconstruir su vida con el acompañamiento de una comunidad religiosa.