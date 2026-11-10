De las adicciones a acompañar a otros jóvenes: la historia que Agustín le contó al papa León XIV

Tiene 25 años y llegó al Hogar de Cristo de Moreno Sur después de pasar varios meses en situación de calle. Ante el Papa, relató cómo atravesó el consumo de drogas, encontró contención en la fe y decidió ayudar a otros jóvenes que atraviesan situaciones similares.

PRIMER TESTIMONIO. Agustín Cristian Schinca, de 25 años, compartió su historia de recuperación de las adicciones en el Hogar de Cristo de Moreno Sur.
PRIMER TESTIMONIO. Agustín Cristian Schinca, de 25 años, compartió su historia de recuperación de las adicciones en el Hogar de Cristo de Moreno Sur. LA GACETA / Diego Aráoz
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En Buenos Aires, Agustín Schinca relató hoy al papa León XIV su salida de las adicciones y la calle para visibilizar el rescate comunitario.
  • Tras sufrir acoso escolar, cayó en las drogas a los 15 años y quedó sin techo. Logró recuperarse gracias a la contención del Hogar de Cristo.
  • Rehabilitado, ahora asiste a jóvenes vulnerables, proyectando el impacto positivo de la contención social y comunitaria frente al desamparo.
Resumen generado con IA

En el encuentro que el papa León XIV mantuvo con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, las historias personales ocuparon un lugar central. Entre los testimonios que escuchó el Pontífice estuvo el de Agustín Cristian Schinca, un joven de 25 años que compartió su recorrido por las adicciones, los meses que vivió en la calle y el proceso que le permitió reconstruir su vida con el acompañamiento de una comunidad religiosa.

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“Hoy estoy de pie gracias a la familia grande del Hogar de Cristo Moreno Sur, que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era”, comenzó. Recordó que cuando llegó a ese espacio estaba en situación de calle y que allí encontró algo tan básico como un plato de comida caliente, un abrazo y una cama donde dormir. “El piso de la calle es duro y frío”, resumió.

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Agustín contó que creció en una familia humilde, con padres que trabajaban día y noche para darle una buena educación y mejores oportunidades. Incluso asistió a una escuela privada, pero las diferencias económicas con sus compañeros lo expusieron a situaciones de bullying. No podía acceder a las mismas zapatillas ni a la ropa que tenían los demás y las burlas constantes terminaron por convertirlo en un chico retraído y tímido.

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Durante años guardó esos sentimientos y no habló con nadie sobre lo que le pasaba. El aislamiento lo llevó a buscar compañía en personas mayores que lo hacían sentir parte de un grupo. En ese entorno comenzó a imitar sus conductas de consumo de alcohol y drogas. A los 15 años probó cocaína por primera vez.

“Ese fue el punto de arranque de una vida diferente”, recordó. Según relató, pasó de ser un joven cercano a su familia a construir un personaje alrededor del consumo, mientras las drogas lo alejaban de sus afectos y lo apagaban emocionalmente. No podía sostener trabajos ni relaciones personales porque su prioridad había pasado a ser el consumo.

La muerte de su abuelo, a quien describió como una de las personas que lo sostenían, fue otro momento determinante. La culpa por su comportamiento lo llevó a abandonar su casa. Pasó varios meses en la calle hasta que conoció el Hogar de Cristo de Moreno Sur.

Un proceso de recuperación y acompañamiento

El joven explicó que el camino de recuperación no fue inmediato. Atravesó recaídas y tuvo dificultades para reconocer su adicción como una enfermedad. También debió revisar actitudes, decisiones y experiencias de un pasado marcado por la violencia que, hasta entonces, no había podido poner en palabras.

En ese proceso encontró en la fe un espacio de contención. Contó que, cuando se siente desbordado, se acerca a la capilla, se queda frente a Jesús y le cuenta lo que le sucede. “La paz vuelve a mí”, expresó.

Ante León XIV, Agustín habló de la posibilidad de construir un futuro distinto sin desconocer lo vivido. “No puedo cambiar ya mi pasado, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro”, afirmó.

Hoy decidió permanecer en el hogar y acompañar a otros jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático. Su tarea consiste en escucharlos, contenerlos y ayudarlos a expresar aquello que les sucede. Una experiencia que, según explicó, le permitió transformar su propia historia en una oportunidad para ayudar a otros.

“Hoy elijo ayudarlos a descubrir a un Jesús que es vida, que es resurrección y que nos invita también a nosotros a resucitar”, concluyó ante el Papa, antes de agradecerle por haber escuchado su testimonio.


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