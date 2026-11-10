Los obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV con una emotiva versión del tango "Volver"

El encuentro reunió al Santo Padre en torno a la mesa con las principales autoridades de la Iglesia local, entre quienes se encontraban el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo. En medio de la velada, los religiosos comenzaron a cantar colectivamente estrofas de la pieza popular sin ningún tipo de acompañamiento instrumental.