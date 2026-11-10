Los obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV con una emotiva versión del tango "Volver"

Durante una cena privada en la Casa Arzobispal porteña, los obispos agasajaron al papa León XIV interpretando a viva voz el clásico de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, en una escena distendida que circuló rápidamente en redes sociales.

El Pontífice compartió la mesa con monseñor Marcelo Daniel Colombo y la cúpula eclesiástica en una velada en la que sirvieron empanadas y ojo de bife, y entonaron Zamba de mi esperanza
El Pontífice compartió la mesa con monseñor Marcelo Daniel Colombo y la cúpula eclesiástica en una velada en la que sirvieron empanadas y ojo de bife, y entonaron "Zamba de mi esperanza" FOTO: Canal 12 Misiones
Por Lourdes Agustina Correa 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Obispos argentinos homenajearon al papa León XIV cantándole el tango "Volver" este lunes en la Casa Arzobispal porteña para agasajarlo durante su visita oficial.
  • El canto a capela ocurrió en una cena privada con menú criollo, tras el saludo del pontífice a los fieles congregados frente a la Plaza de Mayo.
  • El distendido gesto consolidó la cercanía entre la cúpula eclesiástica local y el Vaticano, marcando un clima de comunión para el resto de la gira pastoral.
Resumen generado con IA

El Papa León XIV fue protagonista de un emotivo momento de cercanía e intimidad en la Casa Arzobispal de la Ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de obispos argentinos lo sorprendió interpretando a capela el célebre tango "Volver", obra fundamental compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

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La reunión reservada tuvo lugar la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, en el marco de la visita oficial del Pontífice al país, y las imágenes del encuentro trascendieron en las horas posteriores a través de videos difundidos en plataformas digitales.

El encuentro reunió al Santo Padre en torno a la mesa con las principales autoridades de la Iglesia local, entre quienes se encontraban el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo. En medio de la velada, los religiosos comenzaron a cantar colectivamente estrofas de la pieza popular sin ningún tipo de acompañamiento instrumental.

Desde su asiento en la mesa, León XIV escuchó atentamente la interpretación con una sonrisa permanente. Entre los pasajes entonados por los prelados destacaron estrofas emblemáticas del repertorio nacional como "Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada" y "Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra".

El tributo musical culminó con la estrofa "Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez", dando paso de inmediato a una calurosa ovación de los presentes. La interpretación cerró entre aplausos y la proclama colectiva de "¡Viva el Papa!", festejo al que el propio Pontífice se sumó sonriente desde su lugar.

Entre el menú criollo y el saludo del Papa desde el balcón

La estadía en la residencia eclesiástica combinó los compromisos institucionales de la Iglesia con expresiones de la gastronomía y las costumbres locales. Durante la velada, los obispos compartieron junto al Papa un menú tradicional argentino compuesto por empanadas, ojo de bife y flan con dulce de leche.

Además del clásico tango gardeliano, los religiosos interpretaron durante la cena otra composición de amplia arraigo popular: "Zamba de mi esperanza".

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Previo al desarrollo de la cena privada, León XIV había salido al balcón de la Casa Arzobispal, ubicado frente a la Plaza de Mayo, para brindar un saludo a los fieles que se habían reunido sobre las inmediaciones. Acompañado por el arzobispo García Cuerva, el Papa expresó breves palabras de agradecimiento: "Gracias por recibirme. Gracias, Argentina", impartió su bendición y concluyó el contacto público pronunciando "¡Viva Cristo!".

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