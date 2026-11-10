La barra de León XIV funciona como una familia

Resumen para apurados
- Jóvenes agustinos de todo el país se congregaron en Buenos Aires para la vigilia con el papa León XIV, celebrando la llegada del pontífice perteneciente a su congregación.
- La comunidad realizó un encuentro federal previo a la vigilia para honrar a Robert Prevost, quien fue líder de la orden agustina durante doce años antes de asumir el papado.
- El evento consolida el carisma y la labor educativa agustina en el país, impulsando su pastoral juvenil para brindar contención y cercanía a las nuevas generaciones.
Las banderas y las remeras los identificaron entre las decenas de miles de jóvenes congregados en el Monumento de los Españoles. Para ellos, la vigilia convocada por el Papa fue como el llamado de un padre. Arribaron desde distintos puntos del país y, aunque la mayoría ya se conocía, hubo mucho de reencuentro familiar. No es para menos: el Papa pertenece a la orden de San Agustín y, para quienes comparten ese carisma, su presencia en la Argentina es la cristalización de un anhelo.
Nicolás Mere acompañó a la delegación y cuenta que la visita de León XIV unió a una comunidad extendida por distintas provincias. “El fin de semana largo organizamos un encuentro de jóvenes y laicos agustinos -explicó-. Hay representantes de Salta, de Catamarca, de Mendoza, de Mar del Plata y de Santa Fe, entre otros lugares. También participaron integrantes de los Agustinos Recoletos, otra rama de la familia”.
“Como el Papa es agustino quisimos armar un encuentro previo, preparando el corazón para su llegada”, destacó Nicolás. A esa delegación se sumaron egresados de colegios de la Orden y jóvenes que participan de actividades pastorales. Algunos ya habían compartido experiencias de servicio en Luján.
La elección de Robert Prevost como sucesor de Francisco había provocado una alegría difícil de disimular. “Cuando nos enteramos de su elección fue una locura -reveló-. Él había sido el prior de los agustinos durante 12 años, un prior muy importante”. Nicolás lo había visto varias veces, aunque sin llegar a tener un contacto directo. Otros integrantes de su comunidad sí compartieron momentos con él.
¿Y cómo era aquel hombre que ahora ocupa el Trono de Pedro? La descripción tiene poco de grandilocuente, pero mucho de reconocimiento personal. “Siempre fue un hombre muy tranquilo, muy humilde, muy pensante. Los que más lo conocen cuentan que cuando te dice algo es la justa. Todas sus palabras son pensadas, no hace nada a la ligera”, describió.
Pero si la opción preferencial por los pobres fue uno de los rasgos más visibles del pontificado de Francisco, ¿qué distingue a los agustinos? “La gente que llega a nuestra comunidad lo nota desde el primer momento: 'ustedes son familia', nos dicen. Y es cierto. Cuando nos juntamos somos familia, no importa de dónde viniste”. De hecho, relató Nicolás, a este fin de semana lo llamaron “encuentro de la familia agustina”.
Esa identidad también se expresa en la educación. Los agustinos mantienen desde hace años una apuesta importante por la formación y cuentan con instituciones educativas en distintas partes del país. En Buenos Aires, la presencia de la Orden se despliega en varios espacios: el colegio San Agustín, en Recoleta, considerado el más grande de la congregación en la Argentina; el colegio San Martín de Tours; la parroquia de los Recoletos; y la comunidad de las Hermanas Agustinas Misioneras. Los Agustinos Recoletos, por su parte, también desarrollan una extensa tarea educativa.
Según Nicolás, esa vocación pedagógica guarda una relación estrecha con el espíritu comunitario, porque los agustinos subrayan que la educación permite construir una experiencia de pertenencia y fortalecer los vínculos familiares.
Claro que en esta vigilia el gran interrogante estuvo puesto en los jóvenes. ¿Qué pueden ofrecerles los agustinos a quienes buscan un lugar en la Iglesia? La respuesta de Nicolás es sencilla, directa y, acaso por eso mismo, contundente: “el mensaje de los agustinos para los jóvenes es 'vengan a casa'. Con nosotros siempre van a tener un lugar. Para mí eso es lo más importante: las puertas abiertas y los corazones abiertos”.
En su propia tarea pastoral, Mere acompaña a jóvenes en la parroquia, especialmente en actividades de servicio como las peregrinaciones a Luján y la Noche de la Caridad. También tuvo a su cargo grupos de catequesis. Son experiencias que le permiten conocer de cerca las inquietudes de las nuevas generaciones y comprender que necesitan espacios donde sentirse escuchadas.
Por eso, entre las banderas y las remeras que identificaban a la delegación en Palermo, había mucho orgullo por sentirse cercanos al Papa agustino. Era simplemente eso; una comunidad construida sobre la fraternidad. Una barra que le hizo el aguante a León, el Santo Padre que surgió del mismo carisma.