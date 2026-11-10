La barra de León XIV funciona como una familia

Las banderas y las remeras los identificaron entre las decenas de miles de jóvenes congregados en el Monumento de los Españoles. Para ellos, la vigilia convocada por el Papa fue como el llamado de un padre. Arribaron desde distintos puntos del país y, aunque la mayoría ya se conocía, hubo mucho de reencuentro familiar. No es para menos: el Papa pertenece a la orden de San Agustín y, para quienes comparten ese carisma, su presencia en la Argentina es la cristalización de un anhelo.