La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán
El proyecto sería entregado hacia fin de año. Los montos de la inversión.
El proyecto sería entregado hacia fin de año. Los montos de la inversión.
Los flamantes rector y vicerrector de la casa de altos estudios adelantaron que pondrán el foco de gestión en los estudiantes y la IA, entre otros.
“Hechizo de amor: la magia continúa” es el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman como la dupla protagónica en la secuela de una recordada comedia romántica fantástica en nueva historia
El Tribunal Oral Federal de Tucumán inició el debate por la retención ilícita de tres personas en 2022; el principal imputado no prestó declaración, mientras que las víctimas ratificaron sus testimonios.
El conductor, que falleció ayer, fue elegido padrino de la Fiesta de la Empanada, en 2008.
Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.
La semana arranca con propuestas libres en el Museo Iramain, Cultura Bar y El Industrial.
El periodista atravesó un complejo año marcado por varias internaciones y distintas complicaciones de salud. El periodista atravesó un complejo año marcado por varias internaciones y distintas complicaciones...
El periodista y la ex modelo formaron una familia lejos de la exposición mediática. Sus tres hijos eligieron caminos muy diferentes a los de sus padres.
Samuel “Chiche” Gelblung, periodista de raza. Empezó en la gráfica, siguió por la radio y la tevé. Y también, un creador en internet. Estilo único, polémico y provocador. Figura destacada de...
Del 10 al 16 de septiembre, habrá precios promocionales para funciones en distintos formatos. También regresarán estrenos, películas que siguen en cartelera y algunos clásicos.