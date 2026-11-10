De "Superestrella" a "Supercatólica": jóvenes de Schoenstatt Tucumán reversionaron a Aitana y son tendencia

Las sedes de Schoenstatt en Tucumán: dónde funciona la institución

En Tucumán, el movimiento desarrolla su labor de oración y encuentro en dos sedes principales: el Santuario "Jardín de María" y la Casa de la Familia. El santuario, bendecido el 18 de abril de 1999, constituye una réplica fiel del santuario original de Alemania y se localiza en el límite entre Tafí Viejo y Yerba Buena, con acceso por Camino del Perú y Las Tipas. En este predio rodeado de vegetación se celebran misas dominicales y jornadas especiales cada día 18 del mes.