De "Superestrella" a "Supercatólica": jóvenes de Schoenstatt Tucumán reversionaron a Aitana y son tendencia

Un grupo de peregrinas pertenecientes al Movimiento Apostólico de Schoenstatt en la provincia adaptó la célebre canción de la artista española para convertirla en un cántico de bienvenida y convocatoria festiva.

Las peregrinas tucumanas que se volvieron virales al adaptar la canción de la artista española para convocar a la juventud y llevar la imagen de la Virgen María por el país.
Las peregrinas tucumanas que se volvieron virales al adaptar la canción de la artista española para convocar a la juventud y llevar la imagen de la Virgen María por el país. FOTO: Captura de Youtube EnteratePlay
Por Lourdes Agustina Correa 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Jóvenes de Schoenstatt Tucumán se viralizaron recientemente tras reversionar en clave católica el tema de Aitana para acompañar una peregrinación mariana en Argentina.
  • El grupo adaptó la letra del pop "Superestrella" con consignas de fe y devoción juvenil, en el marco de las actividades de evangelización del movimiento en sus sedes provinciales.
  • El fenómeno refleja el uso de la cultura pop y las redes sociales por parte de la juventud católica para modernizar la convocatoria pastoral y ganar visibilidad nacional.
Resumen generado con IA

Un grupo de jóvenes tucumanas pertenecientes al Movimiento Apostólico de Schoenstatt captó la atención en las redes sociales al transformar el tema pop "Superestrella", interpretado por la cantante española Aitana, en una pegadiza versión religiosa bautizada por las redes como "Supercatólica".

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La iniciativa busca acompañar un viaje de peregrinación para llevar la imagen de la Virgen María por la Argentina y convocar a la juventud bajo el lema de "hacer lío" en una celebración comunitaria.

"Supercatólica": cómo es la letra adaptada por la juventud de Tucumán

En el registro audiovisual difundido en plataformas digitales, una de las integrantes confirma el origen del grupo al manifestar expresamente: "somos de Schoenstatt Tucumán". A partir de esa identificación, las peregrinas entonan una letra adaptada que fusiona el ritmo pop de la canción original con mensajes de fe y devoción.

"Él me dice que vamos Argentina a llevar todos juntos a María. Te digo que quiero la bendición del Papa León", expresa la estrofa principal cantada por las jóvenes. La letra continúa con un llamado festivo: "Él me dice: 'Están todos bienvenidos' y nosotros seguimos haciendo lío, hoy el predio es una fiesta. La fiesta de Dios".

El verdadero origen tucumano frente a las publicaciones en redes

La viralización de la pieza musical provocó que diversas publicaciones en redes sociales atribuyeran erróneamente la autoría al "ingenio cordobés". Sin embargo, el material audiovisual de origen confirma que se trata de peregrinas de la provincia de Tucumán que expresan su vivencia comunitaria a través de la música.

El Movimiento Apostólico de Schoenstatt es una institución católica mariana fundada en Alemania en 1914 por el padre José Kentenich y un grupo de jóvenes. Esta comunidad venera a la Virgen María bajo la advocación de la Madre Tres Veces Admirable y cuenta con más de 200 santuarios erigidos alrededor del mundo.

Las sedes de Schoenstatt en Tucumán: dónde funciona la institución

En Tucumán, el movimiento desarrolla su labor de oración y encuentro en dos sedes principales: el Santuario "Jardín de María" y la Casa de la Familia. El santuario, bendecido el 18 de abril de 1999, constituye una réplica fiel del santuario original de Alemania y se localiza en el límite entre Tafí Viejo y Yerba Buena, con acceso por Camino del Perú y Las Tipas. En este predio rodeado de vegetación se celebran misas dominicales y jornadas especiales cada día 18 del mes.

El Santuario El Santuario FOTO: Instagram @schoenstatt.tucuman

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Por su parte, la Casa de la Familia actúa como sede diocesana y punto de reunión para los grupos de jóvenes y familias, estando ubicada en la calle Gral. José de San Martín 417, en Yerba Buena. Desde estas sedes se impulsan iniciativas de evangelización y encuentros grupales, contexto en el cual surgió la adaptación musical que hoy marca tendencia en la web.



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