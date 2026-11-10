Hoy, en "Panorama Tucumano": la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina será el eje de la emisión de esta noche de "Panorama Tucumano", el programa insignia de LG Play que conduce Federico van Mameren.
La cobertura contará con conexiones en vivo desde Buenos Aires, donde se encuentran los periodistas Matías Auad y Guillermo Monti, quienes aportarán detalles y testimonios sobre la presencia del Pontífice en el país.
Además, el programa tendrá una entrevista en piso con Álvaro Medina, periodista de LA GACETA, quien presentará el documental exclusivo del diario sobre el Papa, titulado "Robert Prevost: el caminante de Chiclayo".
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).