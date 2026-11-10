Jóvenes y religión: ¿qué pueden hacer para encontrarse?

Resumen para apurados
- Jóvenes católicos se reunieron con el papa León XIV en Buenos Aires durante una vigilia para redefinir el vínculo con la Iglesia ante las nuevas demandas de la juventud.
- Las nuevas generaciones reclaman autenticidad, escucha activa y compromiso social, alejándose de los dogmas tradicionales frente a la soledad y la incertidumbre moderna.
- La institución católica deberá transformar sus estructuras y abrirse al diálogo genuino si busca evitar la pérdida definitiva de representatividad entre las nuevas generaciones.
La relación entre los jóvenes y la Iglesia atraviesa un tiempo de transformación y así lo entendieron los Papas del nuevo milenio, desde Francisco a León XIV. Las nuevas generaciones se vinculan con la fe de una manera diferente de la que conocieron sus padres y abuelos. Hay preguntas nuevas, sensibilidades distintas y, sobre todo, una necesidad de encontrar experiencias que tengan sentido en la vida cotidiana.
En ese escenario aparece un doble desafío. Por un lado, comprender qué esperan los jóvenes de la Iglesia, qué los moviliza y qué los aleja. Por otro, reconocer qué puede ofrecerles la institución religiosa en un momento de la vida en el que se construyen identidades y se toman decisiones. ¿Cuánto está dispuesta la Iglesia a escucharlos y a comprenderlos? ¿Se deja interpelar por ellos? Hay mucho para analizar.
¿Qué buscan los jóvenes?
1) Autenticidad y coherencia. Las nuevas generaciones tienen poca paciencia para los discursos que no encuentran correlato en la realidad. Desconfían de las palabras solemnes cuando quienes las pronuncian no son capaces de llevarlas a la práctica. Por eso, esperan de la Iglesia y de sus referentes una conducta transparente y comprometida.
2) Comunidad y pertenencia. Aunque viven permanentemente conectados, muchos jóvenes experimentan una profunda soledad. Las redes sociales multiplican los contactos, pero no necesariamente construyen vínculos sólidos ni ofrecen espacios de contención. En ese contexto, la Iglesia puede representar un lugar de encuentro, sin la necesidad de exhibir imágenes idealizadas como demandan las pantallas.
3) Sentido de vida y propósito. Detrás de muchas inquietudes juveniles persisten preguntas esenciales que ninguna tecnología puede responder por sí sola: quién soy, para qué estoy aquí, qué quiero hacer con mi vida y cómo puedo contribuir a algo que me trascienda. La religión puede ofrecerles una perspectiva desde la cual interpretar su propia existencia y orientarse hacia un propósito.
4) Espiritualidad. Muchos jóvenes necesitan sentir que la dimensión espiritual incluye algo concreto para decirles y aportarles. Buscan una experiencia personal de encuentro con Dios, con aquello que le da profundidad a la existencia. La oración, la música, el silencio, la contemplación y las celebraciones comunitarias son puertas de acceso a esa vivencia.
5) Espacios de escucha activa. Las inquietudes de las nuevas generaciones abarcan desde las crisis personales y existenciales hasta cuestiones éticas relacionadas con la sexualidad, la ciencia, la política y los cambios culturales. Necesitan interlocutores dispuestos a escucharlos sin apresurarse a juzgarlos o a corregirlos.
6) Impacto social. La sensibilidad de los jóvenes frente a las desigualdades, la pobreza, la discriminación y el deterioro ambiental constituye otra puerta de entrada a la experiencia religiosa. Para ellos, la fe debe tener consecuencias visibles en la realidad. Buscan una espiritualidad que acompañe a los más vulnerables y defienda la dignidad humana. Que no sea indiferente ante el sufrimiento de los demás.
¿Y qué puede ofrecer la Iglesia?
1) Un ancla en tiempos de incertidumbre. Frente a la realidad cambiante, la Iglesia muestra una referencia estable, como es la palabra del Evangelio unida a un conjunto de valores que atraviesan las épocas. En medio de tantas pantallas que compiten por captar la atención, una propuesta espiritual consistente puede convertirse en un punto de apoyo.
2) Acompañamiento e identidad. La Iglesia tiene la posibilidad de ofrecer referentes, mentores y guías espirituales capaces de ayudar a los jóvenes a reconocer sus talentos y a descubrir su vocación. Es el llamado personal a construir una vida con sentido.
3) Una plataforma de servicio y voluntariado. La Iglesia dispone de una extensa red de comunidades y de organizaciones que pueden canalizar la energía juvenil. Por ejemplo, misiones, comedores, tareas de asistencia, proyectos educativos, campañas solidarias y acciones vinculadas con el cuidado ambiental. El servicio, además, ofrece un aprendizaje difícil de adquirir en los libros: descubrir al otro, reconocer sus necesidades.
4) Sanación emocional y paz interior. En una generación expuesta a la ansiedad, la Iglesia puede ofrecer espacios de recogimiento y acompañamiento. El silencio, la oración, la meditación y la reconciliación constituyen experiencias que ayudan a recuperar cierta serenidad. No reemplazan la atención profesional cuando existen problemas de salud mental, pero aportan una dimensión espiritual y comunitaria al cuidado de las personas.
5) Una gran familia intergeneracional. Los jóvenes pueden encontrarse con adultos mayores que transmitan memoria y sabiduría, con familias que compartan sus aprendizajes y con otros jóvenes que atraviesen inquietudes similares. Esa convivencia permite construir vínculos que exceden la lógica inmediata de las redes sociales y que pueden sostenerse en el tiempo.
6) Un Dios que los ama en su vulnerabilidad. Quizás allí se encuentre la propuesta más profunda del cristianismo frente a las angustias contemporáneas. El Evangelio presenta a un Dios que ama sin exigir perfección porque se hace humano y conoce el sufrimiento. Ese mensaje puede ser especialmente significativo para jóvenes agobiados por la autoexigencia, la culpa, la frustración o el miedo al fracaso.
En síntesis
La relación entre la Iglesia y los jóvenes no puede construirse en una sola dirección. Es necesario que la institución se pregunte qué está dispuesta a cambiar y qué prejuicios puede revisar, concediendo a las nuevas generaciones la oportunidad de expresarse y de asumir protagonismo. El desafío consiste en encontrarse y fue esa, justamente, la intención de León XIV al convocar a una vigilia de carácter excepcional.