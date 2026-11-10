Jóvenes y religión: ¿qué pueden hacer para encontrarse?

En ese escenario aparece un doble desafío. Por un lado, comprender qué esperan los jóvenes de la Iglesia, qué los moviliza y qué los aleja. Por otro, reconocer qué puede ofrecerles la institución religiosa en un momento de la vida en el que se construyen identidades y se toman decisiones. ¿Cuánto está dispuesta la Iglesia a escucharlos y a comprenderlos? ¿Se deja interpelar por ellos? Hay mucho para analizar.