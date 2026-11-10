El legado del Cura Brochero y Mama Antula

El Pontífice recordó en su misa de Córdoba la tarea pastoral del sacerdote cordobés y la misión evangelizadora de la primera santa argentina.

PRIMERA SANTA. Mama Antula fue canonizada por el papa Francisco el 11 de febrero de 2024.
PRIMERA SANTA. Mama Antula fue canonizada por el papa Francisco el 11 de febrero de 2024.
Por Lucía LozanoEnviado especial 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Durante su misa en Córdoba, el papa León XIV destacó el legado del Cura Brochero y Mama Antula para honrar su entrega pastoral y compromiso con los necesitados.
  • Brochero evangelizó las sierras cordobesas y fue canonizado en 2016, mientras que Mama Antula, canonizada en 2024, difundió los ejercicios espirituales por todo el país.
  • El homenaje papal busca renovar el compromiso social de la Iglesia local e inspirar el trabajo pastoral comunitario ante los desafíos actuales en Argentina.
Resumen generado con IA

Entre las figuras evocadas por el papa León XIV estuvo San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Brochero, cuyo ministerio sacerdotal dejó una profunda marca en la provincia. León XIV lo describió como “un verdadero enamorado del Señor” que supo encontrar en la oración la fortaleza para sostener su vida y su misión.

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Brochero fue un sacerdote que hizo de la cercanía con la gente y del compromiso con los más necesitados una forma concreta de evangelización. Su trabajo pastoral en las sierras cordobesas, su preocupación por las condiciones de vida de las comunidades y su capacidad para movilizar a los pobladores siguen siendo parte de su legado. Fue beatificado por el papa Francisco en 2013 y canonizado en 2016.

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También recordó a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula. Aunque nació en Santiago del Estero, desarrolló una extensa obra religiosa en Córdoba y recorrió distintos puntos del país para promover los ejercicios espirituales.

“Recorrió esta patria para mostrar a tantas personas el camino al Cielo”, recordó el Pontífice sobre la primera santa argentina, canonizada por Francisco en 2024.

La homilía incluyó, además, referencias a otros santos y beatos vinculados con la Argentina, entre ellos Héctor Valdivieso Sáenz, Nazaria Ignacia, fray Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, Laura Vicuña y Ceferino Namuncurá.

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