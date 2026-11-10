El legado del Cura Brochero y Mama Antula

Brochero fue un sacerdote que hizo de la cercanía con la gente y del compromiso con los más necesitados una forma concreta de evangelización. Su trabajo pastoral en las sierras cordobesas, su preocupación por las condiciones de vida de las comunidades y su capacidad para movilizar a los pobladores siguen siendo parte de su legado. Fue beatificado por el papa Francisco en 2013 y canonizado en 2016.