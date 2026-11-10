“Pensé que era tarde para mí”: la historia de Guadalupe y su decisión de consagrar la vida a Dios

Tiene 31 años, nació en Corrientes y desde chica sintió una vocación religiosa. Sin embargo, el temor a que otros decidieran por ella la llevó a postergar esa posibilidad. Durante el encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, compartió su historia ante León XIV y recibió un mensaje del Papa para quienes sienten el llamado de Cristo.

MENSAJE A LA JUVENTUD. Cristo sigue llamando, entonces no tengan miedo de responder, dijo León XIV.
MENSAJE A LA JUVENTUD. "Cristo sigue llamando, entonces no tengan miedo de responder", dijo León XIV. LA GACETA / Diego Aráoz
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Guadalupe Echavarría relató ante León XIV en Palermo cómo consagró su vida a Dios a los 31 años, tras postergar su vocación religiosa por temores e influencias de su entorno.
  • Nacida en Corrientes en una familia católica, evitó los hábitos para decidir con libertad, hasta que a los 26 años un sacerdote en Buenos Aires reavivó su discernimiento vocacional.
  • A partir de su testimonio, el Pontífice convocó a la juventud a no temer al llamado espiritual o familiar, fijando un mensaje sobre los tiempos y procesos de la fe actual.
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Una pregunta sencilla le permitió recuperar una vocación que creía haber perdido. “¿Quién te dijo que ya es tarde?”, le dijo un sacerdote a Guadalupe Irupé Echavarría cuando ella pensaba que ya no estaba a tiempo de consagrar su vida a Dios. A los 31 años, la joven correntina contó esa experiencia ante León XIV, durante el encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, y recibió un mensaje del Pontífice para quienes sienten el llamado de Cristo.

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Guadalupe nació en una familia católica y, desde su infancia, la religión estuvo presente en su vida cotidiana. La catequesis, las historias de santos que le contaban sus tías, las celebraciones en la parroquia, el rezo del rosario con los vecinos y las misiones fueron algunas de las experiencias que marcaron su formación religiosa.

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Sus padres le habían enseñado que los dones que cada persona recibe no son para guardarlos, sino para compartirlos con los demás. Con esa idea, comenzó a involucrarse en las actividades de su comunidad, acompañó misiones y participó de espacios de catequesis. Sin embargo, mientras crecía, también aparecía una inquietud que no lograba resolver: la posibilidad de dedicar su vida por completo a Dios.

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Según relató, desde chica sentía esa invitación, pero las opiniones de su entorno comenzaron a pesar en su decisión. Muchas personas cercanas le repetían que debía ser monja. Esa insistencia, lejos de acercarla a la vida religiosa, la llevó a tomar distancia. Quería decidir por sí misma y no sentir que otros elegían su futuro.

Para explicar ese conflicto, Guadalupe recordó que siempre se sintió identificada con el joven rico del Evangelio. Como él, sentía que Jesús la invitaba a seguirlo, pero no estaba dispuesta a renunciar a aquello que consideraba propio. “Dios siempre había sido muy generoso, pero cuando me llamaba yo me retiraba triste”, contó.

A los 26 años decidió estudiar en Buenos Aires y comenzó a recibir acompañamiento espiritual de un sacerdote. En esos encuentros, la posibilidad de consagrar su vida a Dios aparecía una y otra vez, aunque no se animaba a expresarla. Con el tiempo, empezó a pensar que ya era tarde para tomar ese camino.

Hasta que una conversación cambió su perspectiva. Durante uno de los encuentros con el sacerdote, finalmente pudo poner en palabras aquello que la inquietaba. La respuesta llegó en forma de una pregunta sencilla: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”.

Guadalupe contó que, al escucharla, sintió que la esperanza volvía a ella. Redescubrió a un Dios que nunca había dejado de llamarla y comprendió que, con mayor madurez y libertad, podía iniciar su propio discernimiento vocacional. Así tomó la decisión de convertirse en religiosa.

Hoy, aseguró, vive feliz siguiendo a Jesús de cerca. “Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde. Hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar”, expresó ante el Pontífice.

El mensaje del Papa a quienes sienten una vocación

Después de escuchar su testimonio, León XIV agradeció las experiencias y las preguntas compartidas durante el encuentro. A partir de la historia de Guadalupe, decidió dirigir un mensaje a los jóvenes que sienten inquietudes vocacionales y todavía no se animan a dar el paso.

“Yo sé que hay muchos jóvenes con inquietud de dar su vida a Cristo, en la vida sagrada, en el sacerdocio y también en la vida familiar. Cristo sigue llamando, entonces no tengan miedo de responder”, afirmó.

Con esas palabras, el Papa retomó uno de los ejes del testimonio de la joven correntina: la posibilidad de reconocer una vocación sin dejarse condicionar por los tiempos, las expectativas ajenas o el temor a tomar una decisión. Para Guadalupe, la respuesta llegó después de años de dudas. Su historia, como ella misma planteó ante León XIV, es también la de un Dios que sabe esperar.

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