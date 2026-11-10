“Pensé que era tarde para mí”: la historia de Guadalupe y su decisión de consagrar la vida a Dios

Una pregunta sencilla le permitió recuperar una vocación que creía haber perdido. “¿Quién te dijo que ya es tarde?”, le dijo un sacerdote a Guadalupe Irupé Echavarría cuando ella pensaba que ya no estaba a tiempo de consagrar su vida a Dios. A los 31 años, la joven correntina contó esa experiencia ante León XIV, durante el encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, y recibió un mensaje del Pontífice para quienes sienten el llamado de Cristo.