León XIV advirtió a los jóvenes sobre las redes sociales, el dinero y la obsesión por el éxito: “No se arrodillen ante los ídolos de nuestro tiempo”
Ante una multitud reunida en Palermo, el Papa cuestionó la búsqueda de popularidad, la presión por la apariencia y las conductas que pueden terminar esclavizando a las personas. También llamó a la Iglesia a recibir a quienes se alejaron de la fe y les pidió a los jóvenes que sean protagonistas de una sociedad más solidaria.
Resumen para apurados
- En Palermo, el papa León XIV pidió anoche a más de un millón de jóvenes no arrodillarse ante el dinero ni las redes sociales para preservar su libertad y dignidad.
- El mensaje se dio en el Monumento a los Españoles, en su tercer día de gira en el país, donde usó relatos bíblicos y llamó a la Iglesia a recibir a quienes se alejaron de la fe.
- El Pontífice convocó a la juventud a liderar acciones solidarias en sus comunidades, promoviendo una Iglesia abierta y una presencia activa en los sectores más vulnerables.
El papa León XIV eligió hablarles a los jóvenes de algunas de las tensiones que atraviesan su vida cotidiana: la necesidad de aceptación, la presión por alcanzar el éxito, la influencia de las redes sociales y la búsqueda permanente de reconocimiento. Lo hizo durante el multitudinario encuentro celebrado en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde más de un millón de personas se reunieron para escuchar su mensaje en la noche del tercer día de su visita a la Argentina.
El Pontífice combinó advertencias sobre los riesgos de la sociedad contemporánea con una invitación a recuperar la libertad personal, abrir las puertas de la Iglesia a quienes se sienten excluidos y asumir un compromiso concreto con quienes sufren.
“También hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, advirtió.
En uno de los pasajes más directos de su discurso, León XIV se refirió a las consecuencias que puede tener la necesidad de aprobación social. “A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”, señaló.
También advirtió sobre la envidia, el egoísmo y las actividades que convierten a las personas en objetos de consumo. En ese contexto, mencionó la pornografía y las sustancias que pueden generar dependencia.
Una invitación a no perder la libertad
Para desarrollar su mensaje, León XIV recuperó el relato bíblico de Ananías, Azarías y Misael, tres jóvenes que se negaron a adorar una estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor, aun cuando esa decisión podía costarles la vida.
El Papa utilizó aquella historia como una metáfora de las presiones que enfrentan las nuevas generaciones y de la importancia de mantener las propias convicciones.
“También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, exhortó.
Sin embargo, el discurso no estuvo centrado únicamente en las advertencias. Uno de sus ejes fue la necesidad de que la Iglesia vuelva a acercarse a quienes se sienten lejos de ella.
León XIV retomó la expresión “Todos, todos, todos”, que Francisco había pronunciado durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 2023, y la utilizó para construir su propio mensaje: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.
“Hay un lugar para ti en la Iglesia”
El Pontífice se dirigió especialmente a quienes dejaron de rezar, se alejaron de la Iglesia o fueron lastimados por personas que deberían haberlos acompañado.
“Hay un lugar para ti con tus preguntas, con tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa. No tienes que fingir que todo está bien ni esperar a tener la vida resuelta para acercarte”, expresó.
La frase fue parte de un llamado a construir comunidades religiosas capaces de escuchar, recibir y acompañar sin excluir a quienes atraviesan momentos difíciles.
“Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”, sostuvo. Y pidió que las comunidades mantengan abiertas sus puertas para recibir a quienes llegan con preguntas, auxiliar a quienes sufren y acompañar con paciencia a quienes buscan a Dios.
En otro tramo, reconoció que todas las personas tienen contradicciones y que muchas veces existe una distancia entre las buenas intenciones y las decisiones cotidianas. Por eso, alentó a los jóvenes a reconocer sus errores, reparar los daños cuando sea posible y buscar la reconciliación.
Del discurso a las acciones
Hacia el final de su intervención, León XIV trasladó su mensaje al terreno de las acciones concretas. Invitó a los jóvenes a comprometerse con las personas que atraviesan situaciones de pobreza, enfermedad, soledad o exclusión.
“Compartan el pan con quien pasa hambre, abran sus puertas al que no tiene hogar, visiten a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar”, pidió.
También recordó que existen sufrimientos menos visibles, como los de quienes necesitan una palabra de consuelo, orientación o simplemente sentirse queridos.
En ese sentido, el Papa propuso que la fe no quede limitada a las celebraciones religiosas, sino que se manifieste en las relaciones cotidianas y en la manera de tratar a los demás.
Su mensaje incluyó, además, referencias a la cultura, la ciencia, la tecnología, el deporte, la música y el fútbol, ámbitos que mencionó como parte de la vida de las nuevas generaciones.
Antes de despedirse, León XIV volvió a colocar a los jóvenes en el centro de su llamado. Les pidió que llevaran lo vivido durante el encuentro a sus ciudades, pueblos y comunidades, especialmente a los lugares donde existen mayores situaciones de vulnerabilidad.
“Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia. Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando”, expresó.
Y cerró con una consigna que buscó transformar el encuentro multitudinario en una misión que continuara más allá de Palermo: “¡Vayan y anuncien!”.