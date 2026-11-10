León XIV advirtió a los jóvenes sobre las redes sociales, el dinero y la obsesión por el éxito: “No se arrodillen ante los ídolos de nuestro tiempo”

El papa León XIV eligió hablarles a los jóvenes de algunas de las tensiones que atraviesan su vida cotidiana: la necesidad de aceptación, la presión por alcanzar el éxito, la influencia de las redes sociales y la búsqueda permanente de reconocimiento. Lo hizo durante el multitudinario encuentro celebrado en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde más de un millón de personas se reunieron para escuchar su mensaje en la noche del tercer día de su visita a la Argentina.