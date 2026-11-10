“El Papa es nuestro papá”: la vivencia de los tucumanos que estuvieron a metros de León XIV en el Cottolengo Don Orione

Más allá de la investidura papal, lo que desarmó a la delegación fue la calidez y la sencillez con la que León XIV se detuvo ante cada persona. “Ver a la cabeza de la Iglesia siendo una persona tan simple... Iba tocando a uno por uno, parándose, abrazando”, relató María Encarnación. “Pancho, un chico que estuvo con nosotros también aquí, le pidió que lo abrace bien fuerte, y el Papa se paró y lo abrazó. Es realmente un ejemplo para nosotros. Nosotros decimos que más allá del Papa, es nuestro papá; sentimos a ese papá que nos abraza, que nos quiere y que nos ama”.