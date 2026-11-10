“El Papa es nuestro papá”: la vivencia de los tucumanos que estuvieron a metros de León XIV en el Cottolengo Don Orione
Resumen para apurados
- Durante su visita pastoral a Claypole, el papa León XIV bendijo a una delegación tucumana del Cottolengo Don Orione, destacando el valor social de las personas con discapacidad.
- Residentes y auxiliares viajaron desde Tucumán y presenciaron el evento a escasos metros del Pontífice, quien saludó personalmente a los fieles tras años de espera comunitaria.
- El gesto papal refuerza la visibilidad de las obras benéficas orionitas y fortalece los lazos de inclusión y contención afectiva en las sedes del interior argentino.
En la visita pastoral del papa León XIV, su parada en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole se convirtió en uno de los pasajes más humanos y significativos de su itinerario. En ese escenario, donde el Pontífice remarcó que las personas con discapacidad “no son un peso para la sociedad, sino una bendición”, una pequeña delegación tucumana tuvo el privilegio de experimentar esa cercanía en primera fila.
A pocas horas de emprender el viaje de regreso a la provincia, María Encarnación Gutiérrez, auxiliar del Cottolengo Don Orione de Tucumán, compartió las vivencias del histórico encuentro junto a Manuel y Maribel en videollamada con el piso de LG Play.
“Fue muy de familia. Cuando se dijo que venía el Papa, primero que nada, empezamos a encontrarnos todos los cottolengos; significó reencontrarse después de mucho tiempo con amigos y familia. Y ayer quedamos prácticamente sin voz de tanto cantar y de tanta alegría”, relató Encarnación sobre el clima de fiesta que invadió el santuario bonaerense.
La ubicación de los tucumanos fue inmejorable. “Estábamos, calculo que a unos 15 metros, y en la cuarta fila desde la valla, así que muy cerquita”, detalló la auxiliar. Desde esa distancia privilegiada, Manuel y Maribel pudieron extender sus manos para que el Santo Padre les bendijera los rosarios.
Más allá de la investidura papal, lo que desarmó a la delegación fue la calidez y la sencillez con la que León XIV se detuvo ante cada persona. “Ver a la cabeza de la Iglesia siendo una persona tan simple... Iba tocando a uno por uno, parándose, abrazando”, relató María Encarnación. “Pancho, un chico que estuvo con nosotros también aquí, le pidió que lo abrace bien fuerte, y el Papa se paró y lo abrazó. Es realmente un ejemplo para nosotros. Nosotros decimos que más allá del Papa, es nuestro papá; sentimos a ese papá que nos abraza, que nos quiere y que nos ama”.
La presencia de León XIV en el Cottolengo cobró además un sentido teológico y carismático muy profundo para la congregación. “En la familia orionita nos hacen que nosotros lo amemos al Papa. Don Orione lo amaba. Don Orione transmitió eso: el Papa vino a los tesoros de Don Luis, vino a tocar a sus tesoros”.
Con la voz gastada por los cánticos y el corazón lleno, los tres representantes tucumanos se prepararon para subir al micro de vuelta a la provincia. “Hemos orado por todos, por todo Tucumán”, se despidió Encarnación, trayendo en las valijas la bendición y el abrazo del Papa para toda la comunidad local.