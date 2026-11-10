Historias y misterios de Luján, la capital de la fe de los argentinos

Junto al río

Para entender por qué Luján ocupa un lugar tan especial en el corazón de los argentinos hay que retroceder hasta 1630. La historia comienza con dos pequeñas imágenes de la Inmaculada Concepción que viajaban desde Brasil hacia Santiago del Estero. Pero el destino, según la tradición, tenía otros planes. Al llegar a las proximidades del río Luján, la carreta quedó detenida. Los bueyes no conseguían hacerla avanzar. La situación cambió cuando descargaron uno de los cajones, y al comprobar que la imagen que había quedado en la carreta era la de la Inmaculada Concepción, interpretaron el episodio como una señal sobrenatural. La Virgen había elegido quedarse allí.