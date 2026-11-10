Historias y misterios de Luján, la capital de la fe de los argentinos
La visita de León XIV propone una dimensión que excede lo religioso. El Papa llegará al santuario donde nació una de las devociones más profundas del país, un lugar de milagros, promesas y encuentros que funciona como refugio espiritual de millones de personas
Resumen para apurados
- El papa León XIV oficiará una misa masiva en la Basílica de Luján este martes para promover la caridad popular, en el cierre de su histórica visita a la Argentina.
- La devoción mariana en Luján data de 1630 y convoca peregrinaciones récord, con antecedentes como el histórico rezo por la paz de Juan Pablo II durante la Guerra de Malvinas.
- La jornada congregará a más de un millón de fieles, consolidando al santuario como epicentro de cohesión social antes del traslado del pontífice hacia su viaje oficial a Perú.
¿Cuánta gente rezará junto al Papa en Luján? ¿Un millón? ¿Dos millones? Pensar que este año la tradicional peregrinación batió todos los récords, a caballo de una marea de fieles que caminó 70 kilómetros desde Buenos Aires para hincarse ante María. Entonces, ¿cuál es la dimensión que representa este desembarco de León XIV allí?
Hay escenarios enraizados en la memoria espiritual del país, pero pocos alcanzan la trascendencia de Luján. Es la casa de la Virgen; ese hogar mariano al que se llega para agradecer, pedir, llorar, cumplir una promesa o, sencillamente, encontrar un poco de consuelo. Allí estará el Papa, tal como lo hizo Juan Pablo II. En el corazón de una devoción que atraviesa las clases sociales, donde los argentinos depositan sus esperanzas cuando las palabras no alcanzan.
La Virgen que se venera en su basílica es la Patrona de la Nación y la Madre del pueblo argentino. Su imagen, pequeña y de apariencia sencilla, proporciona una referencia de protección y pertenencia. Es la calma, la reflexión.
Día histórico
En ese territorio poblado de símbolos, la agenda de León XIV tendrá como escenario la plaza Belgrano, frente a la basílica. Desde temprano, entre las 6 y las 9.30, habrá animaciones, testimonios de solidaridad y música, con la participación del Ballet Sumampa y de Luciano Pereyra. También se transmitirá en vivo la visita previa que el Papa realizará a la cárcel de Devoto.
Tras el descenso de la imagen de la Virgen desde el altar mayor para presidir la misa, León XIV abordará el Papamóvil en la rotonda de acceso a la ciudad y recorrerá lentamente la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la plaza. La celebración eucarística está prevista entre las 10 y las 12. Bajo el lema “Constructores de comunión”, tendrá como eje la caridad y concederá un protagonismo especial a trabajadores de la economía popular, cartoneros, docentes y adultos mayores. Desde allí, Robert Prevost partirá directamente a Ezeiza, donde abordará el vuelo rumbo a su segunda casa: Perú.
Junto al río
Para entender por qué Luján ocupa un lugar tan especial en el corazón de los argentinos hay que retroceder hasta 1630. La historia comienza con dos pequeñas imágenes de la Inmaculada Concepción que viajaban desde Brasil hacia Santiago del Estero. Pero el destino, según la tradición, tenía otros planes. Al llegar a las proximidades del río Luján, la carreta quedó detenida. Los bueyes no conseguían hacerla avanzar. La situación cambió cuando descargaron uno de los cajones, y al comprobar que la imagen que había quedado en la carreta era la de la Inmaculada Concepción, interpretaron el episodio como una señal sobrenatural. La Virgen había elegido quedarse allí.
Ese “milagro de Luján” fue el punto de partida de una devoción que no dejó de crecer. La imagen comenzó a ser venerada en una modesta ermita bajo la custodia de Manuel, un africano esclavizado que pasó a la historia como el Negrito Manuel. Su figura ocupa un lugar entrañable en la tradición del santuario, ya que fue el primer guardián de la Virgen y, según los relatos, dedicó su vida a atender a quienes se acercaban en busca de alivio para las enfermedades.
La historia de Manuel ayuda a comprender la naturaleza de la fe lujanense. Antes de las grandes ceremonias y de las visitas papales hubo una pequeña imagen, una ermita y un hombre humilde que encontró en ella el sentido de su existencia. La devoción nació desde abajo, en contacto directo con las necesidades de la gente. Quizás por eso nunca perdió su carácter popular.
Con el paso de los siglos, el pequeño oratorio se transformó en un santuario y luego en un centro de peregrinación de alcance nacional. La Virgen fue coronada pontificiamente en 1887 y su templo se convirtió en el símbolo arquitectónico de la fe argentina. En 1930, al cumplirse los 300 años del milagro, el papa Pío XI proclamó oficialmente a Nuestra Señora de Luján como Patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay.
Desde entonces, su nombre quedó asociado a los momentos decisivos de la vida nacional. La Guerra de Malvinas, por ejemplo, tuvo en Luján una de sus imágenes más conmovedoras. En junio de 1982, durante su visita al país, Juan Pablo II acudió a la basílica y se postró ante la Virgen para rezar por la paz. En tiempos de enfrentamientos y heridas, el santuario volvió a ofrecerse como un espacio de encuentro.
Cuestión de fe
Cada año, una multitud vuelve a poner en movimiento esa historia. La Peregrinación Juvenil a Pie a Luján, cuya primera edición data de 1975, es una de las mayores manifestaciones de religiosidad popular del país. Desde el barrio porteño de Liniers parte la caminata de aproximadamente 60 kilómetros. Algunos avanzan durante horas; otros pasan la noche en la ruta; muchos llegan con los pies lastimados y el cuerpo agotado.
Hay quienes llevan fotos de familiares enfermos, quienes caminan para agradecer un trabajo, quienes piden por sus hijos y quienes simplemente necesitan conversar con la Virgen. Luján recibe también a familias, grupos parroquiales, delegaciones de distintas provincias y peregrinos que llegan desde países vecinos. La fe se expresa en velas, rosarios, estampitas, cintas celestes y blancas y promesas que se cumplen en silencio. La visita de León XIV se inscribe en esa tradición masiva.
Para conocer
Apenas se llega a Luján es imposible no levantar la mirada. La basílica domina el paisaje urbano con una monumentalidad que parece trasladada desde alguna ciudad europea. Sus dos torres simétricas de estilo neogótico alcanzan los 106 metros de altura y se recortan sobre el horizonte.
La construcción comenzó en 1890, de acuerdo con el proyecto del ingeniero francés Ulrico Courtois, y demandó más de cuatro décadas de trabajo. Fue concebida siguiendo los modelos de las grandes catedrales medievales de Europa occidental, aunque adaptada a las condiciones y los materiales disponibles en la Argentina de fines del siglo XIX.
La fachada impresiona por sus detalles. Las torres están rematadas por cruces de hierro de seis metros de altura, mientras que los pináculos, arcos apuntados y ornamentos de piedra reproducen el lenguaje característico del gótico. Es una obra de ingeniería y artesanía que demandó un esfuerzo extraordinario, con el empleo de millones de ladrillos cocidos en un horno instalado a orillas del río Luján.
El interior guarda otros tesoros. Los 92 vitrales, provenientes en su mayoría de talleres franceses de Burdeos y de París, convierten la luz natural en parte de la experiencia religiosa. Las imágenes narran episodios de la historia de la Virgen, los milagros asociados al santuario y pasajes del Evangelio. Cuando el sol atraviesa los cristales el arte se derrama en un caleidoscopio inolvidable.
El carillón de 15 campanas de bronce llegó de Annecy (Francia). Cada una tiene un peso y una afinación diferentes. La más grande ronda los 3.400 kilos. Los sonidos acompañan las celebraciones y forman parte de la identidad sonora de la ciudad. En el coro alto está el maravilloso órgano de tubos de la prestigiosa firma francesa Cavaillé-Coll.
También hay secretos
La imagen original de Nuestra Señora de Luján mide apenas 38 centímetros y está confeccionada en arcilla cocida. Una figura pequeña, de aspecto sencillo, protegida por una estructura de plata. Luce una corona de oro, platino y piedras preciosas, joyas donadas por mujeres argentinas a fines del siglo XIX para la coronación pontificia de la imagen.
Pero la basílica también guarda misterios bajo tierra. Debajo del altar mayor se extiende una cripta que funciona como un templo subterráneo. Allí descansan los restos de figuras fundamentales en la historia del santuario, entre ellas los del padre Jorge María Salvaire, uno de los grandes impulsores de la construcción del templo. El espacio alberga, además, una colección de imágenes de advocaciones marianas y patronas de más de 60 países. Es una suerte de mapa de la devoción católica mundial .
Hay también una historia que los visitantes suelen recordar. En 2000, una de las pesadas cruces de hierro que coronaban las torres cayó como consecuencia del deterioro del material y de los fuertes vientos. El episodio provocó importantes daños, aunque no hubo víctimas. La cruz se conservó y hoy puede contemplarse en el patio interior del complejo museográfico contiguo a la basílica.
En el camino
El principal acceso vial a Luján es el Oeste, que continúa por la ruta nacional 7 hasta la ciudad. También se puede llegar desde distintos puntos del conurbano por las rutas 5 y 6. En tren, la conexión es por el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento. Además, hay servicios de colectivos interurbanos.
Claro que en una jornada como la que protagonizará León XIV los desplazamientos estarán condicionados por los operativos de seguridad y las restricciones de tránsito. El intendente Leonardo Boto -reconocido cristinista, por ende no tan afín al gobernador Axel Kicillof- anunció el cierre vehicular a 8 kilómetros de la plaza Belgrano. Será extenso el recorrido para los fieles.
Pero hay algo especialmente significativo en esa escena. León XIV no llega a un lugar que necesita una visita papal para demostrar su importancia. La historia de Luján está hecha de millones de visitas anónimas y de caminatas interminables. Porque Luján es eso: un santuario, una ciudad, una historia de casi cuatro siglos y, sobre todo, un sentimiento compartido.