León XIV visita Córdoba: una recepción entre curiosidades, fervor y una movilización histórica
LLAMATIVOS. Los muñecos se convirtieron en una atracción para turistas y vecinos, que se acercaron para fotografiarse con ellos.
LLAMATIVOS. Los muñecos se convirtieron en una atracción para turistas y vecinos, que se acercaron para fotografiarse con ellos.
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El papa León XIV visita Córdoba este fin de semana para celebrar una misa histórica en el predio de FAdeA ante una multitudinaria congregación de fieles.
  • Miles de peregrinos acamparon con filas de 5 km, en un predio de 107 hectáreas con reliquias del Cura Brochero, vigilia artística y un megaoperativo de seguridad.
  • La masiva convocatoria, comparada a ocho Cosquín Rock, consagra a Córdoba como epicentro de fe regional y dejará un precedente logístico inédito en la provincia.
Resumen generado con IA

La visita del papa León XIV a Córdoba despertó escenas y preparativos que fueron más allá del operativo religioso. Una de las postales más llamativas apareció frente a la Catedral: dos sanjuaninos, Máximo Ibáñez y Gonzalo Zárate, llegaron con enormes cabezas de aspecto muy realista de Francisco y León XIV. Los muñecos se convirtieron en una atracción para turistas y vecinos, que se acercaron para fotografiarse con ellos. Lo que comenzó como una acción promocional de su fábrica terminó transformándose en uno de los atractivos más fotografiados de la previa. Los emprendedores contaron que las fotos eran gratuitas, aunque ofrecían llaveros para ayudar a costear el viaje y la estadía.

Filas kilométricas

La expectativa también se midió en kilómetros. Prácticamente a un día de la misa ya había cinco kilómetros de fila para ingresar a FAdeA, y las puertas debieron abrirse antes de lo previsto. Algunos peregrinos llegaron desde otras provincias e incluso desde Perú y Venezuela. Hubo quienes decidieron pasar la noche en las inmediaciones para conseguir una buena ubicación y quienes reservaron habitaciones con balcón frente al Arzobispado para no perderse el saludo papal. Una mujer riojana, de 70 años, viajó sola especialmente con el sueño de conocer al Pontífice.

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La organización sumó detalles singulares. Los 427 intendentes y jefes comunales cordobeses llevarían pequeños recipientes con tierra de sus localidades para que el Pontífice los bendijera. En el altar de FAdeA estarían un Cristo de madera de 150 años, enviado a construir por el Cura Brochero, y el cáliz que utilizó el primer santo argentino. También se había preparado una vigilia musical con unos 300 artistas, entre ellos Jairo, Jorge Rojas y Q’ Lokura.

“Ocho Cosquín”

El despliegue fue comparado por el intendente Daniel Passerini con “ocho Cosquín Rock juntos”. Para pasar la espera, los fieles podían llevar mate, termo, reposeras, bolsas de dormir y alimentos, aunque había restricciones para mochilas grandes, drones y determinados equipos fotográficos.

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El predio de FAdeA fue dividido en 58 cuadrantes, cada uno con pantallas LED y un puesto sanitario propio. La superficie habilitada alcanzó las 107 hectáreas. También se contemplaron espacios de contención para personas con autismo y sectores adaptados para quienes tienen movilidad reducida. Entre las recomendaciones para los asistentes figuraban llevar agua, protector solar, repelente, medicamentos y documento de identidad. No estaban permitidas las carpas, aunque sí las bolsas de dormir y las sillas plegables.

Otro dato llamativo fue la presencia de tres camiones Halcones de la Policía de Córdoba, destinados a tareas de prevención, vigilancia y coordinación del operativo. La magnitud de la convocatoria también obligó a prever restricciones de circulación y traslados especiales en colectivos gratuitos, aunque el último tramo hasta el predio debía completarse a pie.

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