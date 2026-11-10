León XIV visita Córdoba: una recepción entre curiosidades, fervor y una movilización histórica

La visita del papa León XIV a Córdoba despertó escenas y preparativos que fueron más allá del operativo religioso. Una de las postales más llamativas apareció frente a la Catedral: dos sanjuaninos, Máximo Ibáñez y Gonzalo Zárate, llegaron con enormes cabezas de aspecto muy realista de Francisco y León XIV. Los muñecos se convirtieron en una atracción para turistas y vecinos, que se acercaron para fotografiarse con ellos. Lo que comenzó como una acción promocional de su fábrica terminó transformándose en uno de los atractivos más fotografiados de la previa. Los emprendedores contaron que las fotos eran gratuitas, aunque ofrecían llaveros para ayudar a costear el viaje y la estadía.