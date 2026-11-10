En Córdoba murió un peregrino de 73 años que esperaba en la vigilia por la llegada del papa León XIV

En el lugar recibió asistencia del servicio municipal de emergencias 107 y posteriormente fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, ubicado en la intersección de avenida Fuerza Aérea y Francisco de Arteaga, a pocos metros del predio. Pese a las maniobras de asistencia y al esfuerzo de los profesionales, falleció en el centro de salud.