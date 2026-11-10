En Córdoba murió un peregrino de 73 años que esperaba en la vigilia por la llegada del papa León XIV

El hombre, oriundo de Chaco, se descompensó mientras hacía la fila para ingresar al predio de FAdeA, donde el Pontífice encabezará una misa ante cientos de miles de fieles.

Córdoba se prepara para recibir hoy al papa León XIV.
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Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Un peregrino de 73 años murió ayer por un paro cardíaco en Córdoba mientras esperaba ingresar a la vigilia previa a la misa del papa León XIV.
  • El hombre fue atendido por el servicio 107 y trasladado al Hospital Madre Teresa, donde falleció pese a los esfuerzos del operativo sanitario desplegado.
  • El trágico hecho ocurre en la antesala de una misa histórica que reunirá hasta 800.000 fieles y pondrá a prueba el dispositivo sanitario en Córdoba.
Resumen generado con IA

Un peregrino de 73 años murió ayer luego de sufrir una descompensación mientras esperaba para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, donde se desarrolla la vigilia previa a la misa que el papa León XIV celebrará hoy.

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Según informaron fuentes policiales, el hombre era oriundo de la provincia de Chaco y comenzó a sentirse mal mientras hacía la fila para acceder al predio. De acuerdo con las primeras hipótesis, habría sufrido un episodio cardíaco.

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En el lugar recibió asistencia del servicio municipal de emergencias 107 y posteriormente fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, ubicado en la intersección de avenida Fuerza Aérea y Francisco de Arteaga, a pocos metros del predio. Pese a las maniobras de asistencia y al esfuerzo de los profesionales, falleció en el centro de salud.

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El episodio ocurrió en medio del amplio operativo sanitario organizado para la visita papal. En el predio de FAdeA se instalaron dos carpas móviles de alta complejidad, equipadas con monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos y medicación para emergencias. El dispositivo cuenta, además, con siete ambulancias 4x4 para desplazamientos dentro del predio y otras 29 unidades destinadas al traslado de pacientes a centros de mayor complejidad.

Un amplio despliegue con personal de la salud

En total, más de 1.500 profesionales y voluntarios participan del operativo, que incluye la coordinación con hospitales públicos y privados de Córdoba y la habilitación de corredores sanitarios exclusivos. El Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, adonde fue trasladado el peregrino, también había sido reforzado con una carpa anexa y ambulancias de soporte.

El predio de FAdeA, que tiene una superficie de 107 hectáreas divididas en 58 cuadrantes, abrió sus puertas a las 18, una hora antes de lo previsto inicialmente, debido a la llegada anticipada de los peregrinos. Allí se desarrolla la vigilia joven, programada para las 19.

La misa que encabezará León XIV está prevista para ehoy a las 10 y las autoridades estiman que convocará a entre 700.000 y 800.000 personas.

El operativo sanitario se extiende también a distintos puntos de la ciudad. Ante la magnitud de la convocatoria, las autoridades recomendaron a los asistentes llevar agua, alimentos y los medicamentos que necesiten, además de respetar las restricciones sobre los elementos que pueden ingresar al predio.

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