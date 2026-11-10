León XIV encabezará una vigilia con jóvenes: música y oración en su regreso a Buenos Aires
Tras su paso por Córdoba, el Pontífice se reunirá con chicos y chicas de entre 15 y 35 años en el Monumento de los Españoles. Habrá shows en vivo de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, antes de su mensaje central previsto para esta noche.
Resumen para apurados
- El papa León XIV encabezará este martes una vigilia con jóvenes en Palermo, Buenos Aires, para transmitir un mensaje pastoral de esperanza ante las dificultades generacionales.
- Tras su paso por Córdoba, el evento en el histórico Monumento de los Españoles reunirá a miles de fieles e incluirá testimonios, oraciones y shows musicales en vivo.
- La jornada marcará la recta final de la gira papal en Argentina, antes de visitar la cárcel de Devoto, la Basílica de Luján y partir rumbo a Perú para continuar su agenda.
Luego de su escala pastoral en Córdoba, el papa León XIV presidirá este martes una de las jornadas más convocantes de su visita a la Argentina: un encuentro multitudinario con jóvenes en el emblemático Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo. La cita combinará un festival de música en vivo, testimonios, momentos de oración comunitaria y un mensaje pastoral del Sumo Pontífice centrado en la esperanza, el acompañamiento en las decisiones de vida y las dificultades que atraviesan las nuevas generaciones.
La propuesta, pensada principalmente para jóvenes de entre 15 y 35 años, abrirá sus puertas al mediodía para recibir a delegaciones parroquiales, movimientos sociales, estudiantes y asistentes de todo el país. A partir de las 16.00 comenzará la animación sobre el escenario principal, que contará con las presentaciones en vivo de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La llegada de León XIV está programada para las 20.15, momento en que ofrecerá su homilía antes del cierre general pautado para las 22:00.
"¡Ánimo, levántate!": el sentido pastoral del encuentro
La convocatoria tiene como lema la exhortación bíblica de Jesús al ciego Bartimeo: "¡Ánimo, levántate! Él te llama". Desde la organización explicaron que el foco pastoral parte del complejo escenario que viven las juventudes: cambios profundos en las formas de relacionarse, estudiar, insertarse laboralmente y proyectar el porvenir.
El encuentro busca ser un espacio donde las incertidumbres, fragilidades y preguntas de los jóvenes encuentren respuesta y escucha. En esa línea, el mensaje del Papa apuntará a reivindicar a la juventud como protagonista tanto en la vida de la Iglesia como en la sociedad civil, con un llamado explícito a no bajar los brazos, redescubrir una misión personal y salir al auxilio de quienes quedan marginados.
Un predio con historia
La elección del predio donde convergen las avenidas Del Libertador y Sarmiento no es casual: se trata de un epicentro histórico para las grandes concentraciones de fe en el país:
1934: Fue el escenario principal del XXXII Congreso Eucarístico Internacional —el primero en celebrarse en América Latina—, al que acudió como delegado vaticano el cardenal Eugenio Pacelli, quien pocos años más tarde sería ungido papa como Pío XII.
1982: Durante su primera e histórica visita a la Argentina, en pleno conflicto de Malvinas, Juan Pablo II presidió en ese mismo sitio una misa por la paz ante cerca de dos millones de personas.
La recta final de la gira
La vigilia juvenil marcará la antesala del último día de actividades de León XIV en suelo argentino. Este miércoles, el Santo Padre visitará a primera hora la cárcel federal de Devoto para compartir una misa con los internos, se trasladará luego a la Basílica de Luján para encabezar una ceremonia mariana y finalmente abordará a primera hora de la tarde el vuelo papal con destino a Lima, Perú.