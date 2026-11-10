León XIV encabezará una vigilia con jóvenes: música y oración en su regreso a Buenos Aires

La propuesta, pensada principalmente para jóvenes de entre 15 y 35 años, abrirá sus puertas al mediodía para recibir a delegaciones parroquiales, movimientos sociales, estudiantes y asistentes de todo el país. A partir de las 16.00 comenzará la animación sobre el escenario principal, que contará con las presentaciones en vivo de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. La llegada de León XIV está programada para las 20.15, momento en que ofrecerá su homilía antes del cierre general pautado para las 22:00.