San Miguel de Tucumán, entre las ciudades argentinas que el arzobispo de Córdoba destacó ante el Papa

San Miguel de Tucumán estuvo presente en uno de los momentos finales de la histórica misa que el papa León XIV encabezó en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. Fue cuando el arzobispo cordobés, Ángel Rossi, le dirigió unas palabras de agradecimiento al Pontífice, en nombre de la comunidad, y recordó la tradición religiosa de la Argentina. En ese mensaje, mencionó expresamente a la capital tucumana entre las ciudades del país cuyos nombres evocan la figura de los santos.