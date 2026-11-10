San Miguel de Tucumán, entre las ciudades argentinas que el arzobispo de Córdoba destacó ante el Papa

Resumen para apurados
- En Córdoba, el arzobispo Ángel Rossi destacó a San Miguel de Tucumán ante el papa León XIV durante una misa histórica para resaltar las raíces religiosas del país.
- Rossi vinculó la toponimia de varias urbes con la fe cristiana, señalando que la santidad es un compromiso diario accesible y no un privilegio exclusivo para unos pocos.
- La alocución busca que la visita papal impulse una renovación espiritual colectiva y revalorice las acciones cotidianas de fe en las comunidades argentinas.
San Miguel de Tucumán estuvo presente en uno de los momentos finales de la histórica misa que el papa León XIV encabezó en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. Fue cuando el arzobispo cordobés, Ángel Rossi, le dirigió unas palabras de agradecimiento al Pontífice, en nombre de la comunidad, y recordó la tradición religiosa de la Argentina. En ese mensaje, mencionó expresamente a la capital tucumana entre las ciudades del país cuyos nombres evocan la figura de los santos.
Rossi recordó que la santidad no es un privilegio de unos pocos y mencionó a distintas provincias y ciudades del país cuyos nombres están vinculados con figuras religiosas. “Muchas de nuestras provincias, ciudades y pueblos aquí presentes llevan sus nombres: Santa Cruz, San Juan, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy, San Luis, Santa Fe”, expresó Rossi, en una referencia que vinculó la identidad de distintos territorios argentinos con sus raíces religiosas.
El arzobispo aprovechó la ocasión para dejar una reflexión sobre el significado de la santidad y su relación con la vida cotidiana. Sostuvo que no se trata de una condición reservada a figuras extraordinarias ni de un privilegio para unos pocos, sino de una vocación que compromete a todos los bautizados.
En ese sentido, definió a la Argentina como una tierra de contrastes, pero también bendecida por testigos y figuras religiosas que dejaron una huella en la historia y en la devoción popular. Comparó esa cercanía con la que existe en Perú -país en el que vivió León XIV durante buena parte de su trayectoria pastoral- y señaló que los santos y santas son, para muchas comunidades, parte de la propia familia y compañeros de camino.
Rossi también explicó que el camino hacia la santidad comienza con una experiencia profunda de encuentro con Dios, capaz de provocar cambios y replanteos en la vida de las personas. Una transformación que, necesariamente, debe proyectarse hacia los demás.
El arzobispo vinculó esa transformación con la visita del Pontífice y consideró que su presencia, sus gestos y su mensaje podían convertirse para muchos en una oportunidad de reencuentro con Dios, con la esperanza y con la misericordia. También en un impulso para revisar el propio camino y corregir aquello que sea necesario.
Hacia el final, Rossi evocó a la Virgen de Luján y a los llamados “santos de la puerta de al lado”, una expresión utilizada por el papa Francisco para referirse a las personas comunes que construyen la santidad a través de sus acciones cotidianas: padres que crían a sus hijos con amor, trabajadores que se esfuerzan cada día y personas enfermas que atraviesan sus dificultades con fe y paciencia. “Que ellos nos cuiden y animen en nuestro humilde camino de vida, de santidad”, expresó.