Argentina vs Argelia, EN VIVO: a qué hora juega Lionel Messi en el Mundial 2026, formaciones y dónde ver

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Kansas City Stadium, la casa de la Selección Argentina para el primer partido de la Copa del Mundo

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni inicia su camino en la Copa Del Mundo 2026 ante Argelia en un estadio emblemático.

Se trata del "Kansas City Stadium", recinto que abrió sus puertas en 1972 y es la sede más antigua que tendrá movimiento futbolístico en suelo estadounidense. Dicho complejo posee lugar para más de 70.000 personas, siendo uno de los más grandes de todo el certamen (se ubica cómo el quinto estadio con mayor capacidad).

El estadio de los Kansas City Chiefs comenzó su construcción el 11 de noviembre de 1968 y fue inaugurado oficialmente el 12 de agosto de 1972. Está ubicado en el este de la ciudad de Kansas City, Estado de Missouri, y se encuentra dentro del Truman Sports Complex.

Es principalmente utilizado por los Kansas City Chiefs de la NFL (fútbol americano), y en el marco de la CONMEBOL Copa América 2024 recibió un encuentro: Estados Unidos - Uruguay.