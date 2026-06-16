Colombia inicia su camino en el Azteca con el "último baile" de James y el gran presente de Luis Díaz

El equipo llega respaldado por el subcampeonato en la pasada Copa América y con un plantel que equilibra experiencia y un presente arrollador. El gran foco emotivo estará puesto en James Rodríguez. A las puertas de cumplir 35 años, el habilidoso “10” afronta lo que se perfila como su “último baile” con la camiseta nacional. Sin embargo, el peso futbolístico actual recae sobre Luis Díaz, el extremo del Bayern Múnich que viene de realizar una temporada espectacular con 26 goles. Los triunfos previos ante Jordania (2-0) y Costa Rica (3-1) sirvieron para disipar parte de las dudas que se habían generado en marzo (habían caído frente a Francia y Croacia).