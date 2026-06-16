Colombia inicia su camino en el Azteca con el "último baile" de James y el gran presente de Luis Díaz
El seleccionado de Néstor Lorenzo vuelve a la cita máxima con el cartel de favorito en el debut. Enfrente estará la incógnita de Uzbekistán, que hace su presentación absoluta en los Mundiales bajo la conducción de Fabio Cannavaro.
Resumen para apurados
- Colombia debuta hoy ante Uzbekistán en el Estadio Azteca por el Grupo K del Mundial, buscando ratificar su favoritismo y comenzar con un triunfo su regreso a la cita máxima.
- Tras ausentarse en la última edición, la selección de Néstor Lorenzo llega respaldada por el subcampeonato de la Copa América y triunfos en los amistosos preparatorios.
- Este debut medirá las aspiraciones de Colombia en una zona dura con Portugal, mientras que marcará el histórico estreno absoluto del seleccionado uzbeko en mundiales.
El mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México se prepara para albergar hoy el debut de Colombia en el Grupo K de la Copa del Mundo. El seleccionado sudamericano, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, es claro favorito en un estreno que puede ser el termómetro de sus aspiraciones en una zona exigente que comparte con Portugal y la República Democrática del Congo. Tras la dolorosa ausencia en la última cita mundialista, los “cafeteros” regresan decididos a revalidar el protagonismo que supieron conseguir hace doce años en Brasil, en la que fue su mejor actuación histórica.
El equipo llega respaldado por el subcampeonato en la pasada Copa América y con un plantel que equilibra experiencia y un presente arrollador. El gran foco emotivo estará puesto en James Rodríguez. A las puertas de cumplir 35 años, el habilidoso “10” afronta lo que se perfila como su “último baile” con la camiseta nacional. Sin embargo, el peso futbolístico actual recae sobre Luis Díaz, el extremo del Bayern Múnich que viene de realizar una temporada espectacular con 26 goles. Los triunfos previos ante Jordania (2-0) y Costa Rica (3-1) sirvieron para disipar parte de las dudas que se habían generado en marzo (habían caído frente a Francia y Croacia).
El debutante que faltaba
Del otro lado estará Uzbekistán, una de las grandes incógnitas del certamen que vivirá la primera experiencia mundialista de su historia. El combinado asiático, número 50 del ranking FIFA, es conducido por el italiano Fabio Cannavaro, quien asumió el cargo a fines de 2025 para aportar roce y orden internacional a un plantel con pocas batallas de este calibre.
Aunque la mayoría de sus futbolistas juega en ligas menores, los uzbekos cuentan con algunas individualidades de peso como el joven defensor Abdukodir Khusanov, del Manchester City, y el capitán Eldor Shomurodov, ex Roma y Genoa, actualmente en el fútbol turco. Apoyado en su sólido andar en la clasificación asiática, y en el resultado del último amistoso, donde cayó solo 2-1 ante Países Bajos y fue competitivo, Uzbekistán buscará plantar cara en el imponente escenario mexicano y extender el festejo en su primera vez en el máximo evento a nivel planetario.
Probables formaciones:
Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov y Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov y Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma y Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).
Estadio: Ciudad de México.
TV: TyC Sports y D Sports.