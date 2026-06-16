La cuarta ya tiene promesas: qué harán los tucumanos si Argentina gana el Mundial 2026

Corina Villafañe, de 23 años, decidió unir la promesa con una meta deportiva. La joven practica running desde hace dos años y aseguró que una nueva alegría mundialista la impulsará a asumir un reto mayor. “Las expectativas para este Mundial son grandes. Venimos de la alegría de haber ganado el anterior y somos argentinos, ¡obviamente queremos ir por más! Para Qatar 2022 no hice ninguna promesa, pero este año sí hice una que incluye un reto personal. Dije que si ganamos me voy a preparar para correr una de las postas de la maratón del Cruce Calchaquí entre Tafí del Valle y Salta. Para el de este año ya no llego, pero en el siguiente sí o sí”, explicó.