“Juntos” y “hasta el fin del mundo”: los mensajes que marcaron la previa argentina en las redes
Las horas previas al estreno de la Scaloneta se vivieron a pura emoción en las redes sociales, donde convivieron el humor de los hinchas, las cábalas mundialistas y los mensajes de apoyo de Messi y Di María.
Resumen para apurados
- Hinchas y figuras de la Selección Argentina inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y memes antes del debut en el Mundial 2026 para canalizar la ansiedad e ilusión.
- Entre cábalas y recuerdos de Qatar 2022, sobresalieron los mensajes de aliento de Ángel Di María y de Lionel Messi, quien publicó una foto del plantel con la palabra 'Juntos'.
- Esta interacción digital consolida una tribuna virtual que afianza la comunión entre el plantel y la hinchada, clave para mantener la ilusión ante el nuevo desafío deportivo.
A horas de que la Selección Argentina vuelva a salir a la cancha en un Mundial y las redes sociales ya juegan su propio partido. Desde temprano, miles de usuarios compartieron memes, videos y publicaciones que reflejan una mezcla conocida: ansiedad, ilusión y la expectativa que genera volver a ver a la Scaloneta en acción.
En X, uno de los memes más compartidos mostraba a un hincha vestido de payaso con la camiseta argentina acompañado por la frase: "Falta mucho para las 22? Ya estoy así". La imagen resumió el sentimiento de muchos fanáticos que cuentan los minutos para el debut. Otros apelaron al humor y a la memoria reciente. Una publicación con Homero Simpson vestido con los colores argentinos decía: "Bueno Argentina, la jodita de perder el primer partido ya pasó", en referencia a la derrota frente a Arabia Saudita en Qatar 2022, el tropiezo que terminó convirtiéndose en el punto de partida del camino hacia la tercera estrella.
Pero la previa también tuvo lugar para las promesas mundialistas. En Instagram se viralizó el caso de un hincha que decidió cumplir antes del debut una apuesta personal que había hecho durante Qatar 2022: tatuarse un diseño alusivo a la consagración argentina. "Promesa del Mundial 2022 cumplida antes del debut del Mundial 2026", escribió el estudio de tatuajes que compartió la imagen, invitando a otros usuarios a contar si también habían cumplido sus cábalas pendientes.
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La previa de Messi y Di María
La previa también tuvo a las grandes figuras de la Selección como protagonistas. Ángel Di María, retirado del combinado nacional desde la Copa América 2024, compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas. "Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo", escribió el campeón del mundo en sus redes sociales. La publicación despertó miles de reacciones y recordó el vínculo emocional que el rosarino mantiene con el plantel que integró durante más de una década.
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Lionel Messi también eligió las redes para enviar una señal en la antesala del debut. El capitán publicó una imagen del grupo reunido durante un entrenamiento en Kansas City y la acompañó con una sola palabra: "Juntos". El mensaje fue interpretado por los seguidores como una síntesis del espíritu que caracteriza al ciclo de Lionel Scaloni y rápidamente comenzó a replicarse en distintas plataformas.
Entre memes, promesas cumplidas, mensajes de los campeones y publicaciones de los propios futbolistas, las redes sociales se transformaron en una enorme tribuna virtual. La ansiedad por el debut, el recuerdo de Qatar y la ilusión de volver a hacer historia encontraron allí un espacio común para millones de argentinos.