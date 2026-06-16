“Juntos” y “hasta el fin del mundo”: los mensajes que marcaron la previa argentina en las redes

En X, uno de los memes más compartidos mostraba a un hincha vestido de payaso con la camiseta argentina acompañado por la frase: "Falta mucho para las 22? Ya estoy así". La imagen resumió el sentimiento de muchos fanáticos que cuentan los minutos para el debut. Otros apelaron al humor y a la memoria reciente. Una publicación con Homero Simpson vestido con los colores argentinos decía: "Bueno Argentina, la jodita de perder el primer partido ya pasó", en referencia a la derrota frente a Arabia Saudita en Qatar 2022, el tropiezo que terminó convirtiéndose en el punto de partida del camino hacia la tercera estrella.