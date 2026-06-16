Copa del Mundo

“Juntos” y “hasta el fin del mundo”: los mensajes que marcaron la previa argentina en las redes

Las horas previas al estreno de la Scaloneta se vivieron a pura emoción en las redes sociales, donde convivieron el humor de los hinchas, las cábalas mundialistas y los mensajes de apoyo de Messi y Di María.

CÁBALAS Y PROMESAS. Un hincha cumplió una promesa pendiente de Qatar 2022 y la compartió en Instagram antes del debut.
CÁBALAS Y PROMESAS. Un hincha cumplió una promesa pendiente de Qatar 2022 y la compartió en Instagram antes del debut.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas y figuras de la Selección Argentina inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y memes antes del debut en el Mundial 2026 para canalizar la ansiedad e ilusión.
  • Entre cábalas y recuerdos de Qatar 2022, sobresalieron los mensajes de aliento de Ángel Di María y de Lionel Messi, quien publicó una foto del plantel con la palabra 'Juntos'.
  • Esta interacción digital consolida una tribuna virtual que afianza la comunión entre el plantel y la hinchada, clave para mantener la ilusión ante el nuevo desafío deportivo.
Resumen generado con IA

A horas de que la Selección Argentina vuelva a salir a la cancha en un Mundial y las redes sociales ya juegan su propio partido. Desde temprano, miles de usuarios compartieron memes, videos y publicaciones que reflejan una mezcla conocida: ansiedad, ilusión y la expectativa que genera volver a ver a la Scaloneta en acción.

En X, uno de los memes más compartidos mostraba a un hincha vestido de payaso con la camiseta argentina acompañado por la frase: "Falta mucho para las 22? Ya estoy así". La imagen resumió el sentimiento de muchos fanáticos que cuentan los minutos para el debut. Otros apelaron al humor y a la memoria reciente. Una publicación con Homero Simpson vestido con los colores argentinos decía: "Bueno Argentina, la jodita de perder el primer partido ya pasó", en referencia a la derrota frente a Arabia Saudita en Qatar 2022, el tropiezo que terminó convirtiéndose en el punto de partida del camino hacia la tercera estrella.

MEMES PARA LOS NERVIOS. La ansiedad por el debut argentino se transformó en meme y dominó las redes sociales. MEMES PARA LOS NERVIOS. La ansiedad por el debut argentino se transformó en meme y dominó las redes sociales.
HOMERO ALBICELESTE. Qatar 2022 volvió a aparecer en las redes con referencias a la derrota inicial frente a Arabia Saudita. HOMERO ALBICELESTE. Qatar 2022 volvió a aparecer en las redes con referencias a la derrota inicial frente a Arabia Saudita.
PREVIO AL DEBUT. La previa del Mundial se trasladó a las pantallas, donde miles de hinchas compartieron humor, cábalas e ilusión. PREVIO AL DEBUT. La previa del Mundial se trasladó a las pantallas, donde miles de hinchas compartieron humor, cábalas e ilusión.

Pero la previa también tuvo lugar para las promesas mundialistas. En Instagram se viralizó el caso de un hincha que decidió cumplir antes del debut una apuesta personal que había hecho durante Qatar 2022: tatuarse un diseño alusivo a la consagración argentina. "Promesa del Mundial 2022 cumplida antes del debut del Mundial 2026", escribió el estudio de tatuajes que compartió la imagen, invitando a otros usuarios a contar si también habían cumplido sus cábalas pendientes.

Post Instagram

Los mejores memes y reacciones de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Los mejores memes y reacciones de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

La previa de Messi y Di María

La previa también tuvo a las grandes figuras de la Selección como protagonistas. Ángel Di María, retirado del combinado nacional desde la Copa América 2024, compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas. "Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles, con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo", escribió el campeón del mundo en sus redes sociales. La publicación despertó miles de reacciones y recordó el vínculo emocional que el rosarino mantiene con el plantel que integró durante más de una década.

Post Instagram

Lionel Messi también eligió las redes para enviar una señal en la antesala del debut. El capitán publicó una imagen del grupo reunido durante un entrenamiento en Kansas City y la acompañó con una sola palabra: "Juntos". El mensaje fue interpretado por los seguidores como una síntesis del espíritu que caracteriza al ciclo de Lionel Scaloni y rápidamente comenzó a replicarse en distintas plataformas.

“Juntos” y “hasta el fin del mundo”: los mensajes que marcaron la previa argentina en las redes

Entre memes, promesas cumplidas, mensajes de los campeones y publicaciones de los propios futbolistas, las redes sociales se transformaron en una enorme tribuna virtual. La ansiedad por el debut, el recuerdo de Qatar y la ilusión de volver a hacer historia encontraron allí un espacio común para millones de argentinos.

Temas Mundial 2026 TwitterLionel MessiAngel Di MaríaInstagram
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square
1

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026
2

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
3

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026
4

Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

Cómo afectan a la Selección Argentina los empates de España y Uruguay en el Mundial 2026
5

Cómo afectan a la Selección Argentina los empates de España y Uruguay en el Mundial 2026

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
6

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Más Noticias
De Termas de Río Hondo al Mundial: una pareja atravesó 12 países en auto para ver a la Selección

De Termas de Río Hondo al Mundial: una pareja atravesó 12 países en auto para ver a la Selección

Luto en 25 de Mayo y Chile: falleció José Félix Percha Bulacio, una leyenda de Atlético Tucumán

Luto en 25 de Mayo y Chile: falleció José Félix "Percha" Bulacio, una leyenda de Atlético Tucumán

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Cómo afectan a la Selección Argentina los empates de España y Uruguay en el Mundial 2026

Cómo afectan a la Selección Argentina los empates de España y Uruguay en el Mundial 2026

Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Comentarios