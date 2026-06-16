Mundial 2026

Protestas, silbidos y tensión política: el caliente debut de Irán en el Mundial 2026

El empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el SoFi Stadium estuvo marcado por manifestaciones en las tribunas, cuestionamientos al gobierno iraní y mensajes vinculados al conflicto en Medio Oriente.

MENSAJE POLÍTICO. En una de las tribunas, desplegaron banderas para recordar el número de niños fallecidos en Irán
MENSAJE POLÍTICO. En una de las tribunas, desplegaron banderas para recordar el número de niños fallecidos en Irán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La selección de Irán empató 2-2 ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de EE.UU. por el Mundial 2026, en un debut marcado por intensas protestas políticas contra su gobierno.
  • Hubo silbidos al himno, banderas opositoras y reclamos por niños fallecidos en el conflicto con EE.UU., mientras que los jugadores lucieron un pin en apoyo a las víctimas.
  • Pese al respaldo de Gianni Infantino, la fuerte tensión política y social sugiere que la participación de Irán seguirá siendo uno de los focos más vigilados del torneo.
Resumen generado con IA

El debut de Irán en el Mundial 2026 estuvo lejos de ser un simple acontecimiento deportivo. El empate 2-2 frente a Nueva Zelanda, disputado en el SoFi Stadium de Estados Unidos, quedó atravesado por una serie de manifestaciones políticas que reflejaron el complejo contexto que rodea al seleccionado asiático.

Lo que ocurrió en las tribunas terminó captando tanta atención como lo sucedido dentro del campo de juego. Desde el ingreso de los equipos hasta el final del encuentro, distintos grupos de aficionados protagonizaron expresiones de protesta relacionadas con la situación política y social que atraviesa su país.

El clima de tensión se hizo visible desde la previa y acompañó toda la presentación iraní en la Copa del Mundo.

Las protestas que marcaron el partido

Uno de los momentos más llamativos se produjo cuando un sector de los hinchas desplegó banderas con el símbolo del león y el sol, una insignia asociada a etapas anteriores de la historia iraní y que se contrapone a la bandera oficial utilizada actualmente por el gobierno del país.

Los manifestantes aseguraron que la enseña reconocida oficialmente no representa al pueblo iraní y utilizaron el partido como una plataforma para expresar ese descontento.

Las protestas también alcanzaron la ceremonia protocolar. Durante la interpretación del himno nacional, varios aficionados respondieron con silbidos. Incluso, un pequeño grupo de espectadores celebró los goles convertidos por Nueva Zelanda como una forma de rechazo al régimen gobernante.

SIGNO REVOLUCIONARIO. Los hinchas de Irán expusieron banderas en referencias a un cambio político en el país. SIGNO REVOLUCIONARIO. Los hinchas de Irán expusieron banderas en referencias a un cambio político en el país.

Otro episodio se produjo durante el primer tiempo, cuando algunos asistentes exhibieron pancartas que formaban la sigla “MINAB168”, una referencia a los 168 niños fallecidos durante la primera jornada del conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente.

Sin embargo, los carteles fueron retirados por personal de seguridad antes del entretiempo.

El mensaje de los jugadores y la visita de Infantino

Las referencias al conflicto no estuvieron limitadas únicamente a las tribunas. A su llegada a Norteamérica, los futbolistas iraníes también lucieron un pin con la misma alusión a los 168 menores fallecidos, un gesto interpretado como una señal de apoyo al reclamo que impulsan distintos sectores de la sociedad iraní.

En contraste con esas expresiones, el entrenador del seleccionado intentó evitar que la polémica se trasladara al plano deportivo. Consultado sobre la situación, optó por marcar distancia respecto de cualquier posicionamiento político.

"No somos gente política", afirmó Amir Ghalenoei en medio de un contexto que convirtió cada aparición pública del equipo en un foco de atención internacional.

Tras el encuentro, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario iraní para felicitar a los jugadores por su actuación. Según trascendió, el dirigente les expresó: "Están haciendo historia y todo el mundo lo está viendo. Jugaron increíble".

La presentación mundialista de Irán llegó después de semanas especialmente complejas para la delegación. El seleccionado debió convivir con dificultades logísticas, problemas vinculados a la obtención de visas y una preparación que desde el propio entorno del equipo calificaron como "no ideal".

En ese escenario, el empate frente a Nueva Zelanda terminó siendo apenas una parte de una jornada cargada de simbolismos, tensiones y mensajes que excedieron ampliamente el resultado deportivo. Mientras el Mundial continúa, todo indica que la situación que rodea a Irán seguirá siendo uno de los focos de atención más sensibles de la competencia.

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