Copa del Mundo

Seguí la previa del Mundial en Panorama Tucumano: transmisión especial desde Kansas City

El programa puede verse desde las 20:30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

ESTA NOCHE. Panorama Tucumano transmitirá le previa del mundial desde Kansas City analizando al detalle el evento desde los social y futbolístico.
ESTA NOCHE. Panorama Tucumano transmitirá le previa del mundial desde Kansas City analizando al detalle el evento desde los social y futbolístico.
Hace 1 Hs

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, ofrecerá una edición especial dedicada al Mundial 2026 y a la cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina frente a Argelia. Con transmisiones en vivo desde Kansas City, móviles en las calles tucumanas e invitados en el estudio, la propuesta buscará mostrar cómo se vive una jornada que mantiene en vilo a millones de argentinos.

La cobertura comenzará a las 20 con imágenes en directo desde Estados Unidos y continuará desde las 20:30 hasta las 22 con una edición especial conducida por Guillermo Monti y Federico van Mameren. Los enviados especiales de LA GACETA, Matías Auad y Bruno Farano, mostrarán el clima mundialista dentro y fuera del estadio, mientras que un tercer móvil recorrerá Tucumán para reflejar la pasión de los hinchas en la provincia.

Panorama Tucumano podrá verse a través de las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán), en una transmisión especial que acompañará a la audiencia hasta los minutos previos al esperado estreno de la Scaloneta en el Mundial 2026.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square
1

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
2

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026
3

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026
4

Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

Cómo afectan a la Selección Argentina los empates de España y Uruguay en el Mundial 2026
5

Cómo afectan a la Selección Argentina los empates de España y Uruguay en el Mundial 2026

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
6

Francia vs. Senegal por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Más Noticias
Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI

Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Licencia de conducir: quiénes son los automovilistas que ya no podrán renovar el registro y qué requisitos deben cumplir

Licencia de conducir: quiénes son los automovilistas que ya no podrán renovar el registro y qué requisitos deben cumplir

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Comentarios