Seguí la previa del Mundial en Panorama Tucumano: transmisión especial desde Kansas City

La cobertura comenzará a las 20 con imágenes en directo desde Estados Unidos y continuará desde las 20:30 hasta las 22 con una edición especial conducida por Guillermo Monti y Federico van Mameren. Los enviados especiales de LA GACETA, Matías Auad y Bruno Farano, mostrarán el clima mundialista dentro y fuera del estadio, mientras que un tercer móvil recorrerá Tucumán para reflejar la pasión de los hinchas en la provincia.