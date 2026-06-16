Seguí la previa del Mundial en Panorama Tucumano: transmisión especial desde Kansas City

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play, ofrecerá una edición especial dedicada al Mundial 2026 y a la cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina frente a Argelia. Con transmisiones en vivo desde Kansas City, móviles en las calles tucumanas e invitados en el estudio, la propuesta buscará mostrar cómo se vive una jornada que mantiene en vilo a millones de argentinos.
La cobertura comenzará a las 20 con imágenes en directo desde Estados Unidos y continuará desde las 20:30 hasta las 22 con una edición especial conducida por Guillermo Monti y Federico van Mameren. Los enviados especiales de LA GACETA, Matías Auad y Bruno Farano, mostrarán el clima mundialista dentro y fuera del estadio, mientras que un tercer móvil recorrerá Tucumán para reflejar la pasión de los hinchas en la provincia.
Panorama Tucumano podrá verse a través de las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán), en una transmisión especial que acompañará a la audiencia hasta los minutos previos al esperado estreno de la Scaloneta en el Mundial 2026.