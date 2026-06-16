Tiene 90 años, llegó al hotel de la selección argentina en Kansas City y pidió cumplir su último deseo: una foto con Lionel Messi

Mientras responde preguntas, Jorge lo observa. Hay algo más profundo detrás de este viaje y algo que va mucho más allá del fútbol. “Siempre estuvo la idea de traerlo a este Mundial”, cuenta y la voz se quiebra apenas. “Él vive en Misiones, en un pueblito que está a 100 kilómetros de las Cataratas. Lo traje porque quiero aprovecharlo antes de que se me vaya”, lanza.