¿Qué significan los nuevos parches que lucirán los jugadores de Argentina en el Mundial 2026?
La FIFA implementó un novedoso sistema de distintivos en las camisetas para reconocer campeones, debutantes, leyendas y ganadores de premios individuales. Lionel Messi y Emiliano Martínez son algunos de los futbolistas argentinos que llevarán insignias especiales.
Resumen para apurados
- FIFA implementó parches especiales en las camisetas del Mundial 2026 para que jugadores de Argentina y otros países exhiban logros y trayectoria deportiva en el torneo.
- Mediante un acuerdo con Fanatics, se usan logos dorados para campeones, insignias 'Legacy' para Messi por sus cinco mundiales, parches de debutantes y premios individuales.
- Esta iniciativa fusiona la estadística deportiva con el marketing, ya que las insignias usadas se integrarán al millonario mercado de tarjetas coleccionables.
El Mundial 2026 no sólo presenta cambios deportivos y un formato ampliado. También incorporó una novedosa propuesta de marketing y coleccionismo que se puede observar directamente en las camisetas de los futbolistas.
Gracias a un acuerdo entre la FIFA y la empresa Fanatics, los jugadores lucen una serie de parches especiales en las mangas que permiten identificar logros, experiencias y reconocimientos obtenidos a lo largo de sus carreras. Más allá de lo estético, cada distintivo tiene un significado específico.
La Selección, como vigente campeona del mundo, es uno de los equipos que más insignias particulares exhibe en este torneo.
El parche de campeón y la distinción para Messi
Todos los seleccionados participantes llevan el logo oficial del Mundial 2026, aunque no todos lo hacen con el mismo diseño.
Las selecciones que alguna vez conquistaron una Copa del Mundo utilizan una versión dorada del emblema. Argentina comparte ese privilegio con Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra.
En cambio, los países que nunca lograron levantar el trofeo utilizan el mismo logo en color blanco o negro, dependiendo del diseño de su camiseta.
Otra de las insignias más exclusivas es el parche denominado "Legacy", reservado para los futbolistas que alcanzaron la marca de cinco participaciones mundialistas.
Dentro del plantel argentino, solamente Lionel Messi tiene derecho a utilizarlo. El capitán albiceleste integra así un grupo selecto junto a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer y Yuto Nagatomo.
La insignia reconoce la permanencia y la vigencia de aquellos jugadores que lograron mantenerse durante dos décadas en la máxima competencia del fútbol internacional.
Los debutantes y los premios individuales
Otra de las novedades es el parche de "Debutante". Se ubica debajo del logo principal del Mundial y distingue a los futbolistas que todavía no han sumado minutos en una Copa del Mundo.
El distintivo tiene una particularidad: se utiliza únicamente hasta el momento en que el jugador disputa su primer partido. Una vez que ingresa al campo y suma minutos, deja de llevarlo en los encuentros siguientes.
En la Selección hay varios futbolistas que portarán este parche: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Valentín Barco, Marcos Senesi, Facundo Medina, José Manuel López, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Nicolás González y Giovani Lo Celso.
En algunos casos la explicación va más allá de una simple convocatoria. Gerónimo Rulli, por ejemplo, integró el plantel campeón en Qatar 2022, pero no llegó a jugar ningún minuto. Lo mismo ocurre con Lo Celso, que no tuvo participación en Rusia 2018 y además se perdió el Mundial de Qatar por lesión.
Otras distinciones
Por último, también existen distintivos para los ganadores de premios individuales. Emiliano Martínez luce el parche de Golden Glove, reconocimiento que identifica a los arqueros elegidos como los mejores de una edición mundialista. El "Dibu" lo obtuvo tras su actuación en Qatar 2022 y comparte esa distinción con figuras como Manuel Neuer y Thibaut Courtois.
Otro parche especial es el del Botín de Oro, reservado para los máximos goleadores de mundiales anteriores. Ningún integrante del plantel argentino lo porta actualmente. Entre quienes sí lo exhiben aparecen nombres como Kylian Mbappé, Harry Kane y James Rodríguez.
Detrás de esta iniciativa también existe un importante componente comercial. Una vez utilizados durante los partidos, muchos de estos parches son retirados para formar parte del mercado de tarjetas coleccionables impulsado por Fanatics. Algunas de esas piezas pueden alcanzar valores millonarios entre coleccionistas, siguiendo un modelo de negocio ya consolidado en ligas como la NFL y la NBA.
De esta manera, el Mundial 2026 suma una nueva capa de historia, estadísticas y marketing a través de pequeños detalles que ahora también cuentan parte de la trayectoria de cada futbolista.