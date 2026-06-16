Leonardo Balerdi rompió el silencio tras la lesión que lo dejó sin Mundial
El defensor del Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y debió abandonar la concentración de la Selección Argentina. Tras recibir el respaldo de sus compañeros, compartió un sentido mensaje en las redes sociales.
Resumen para apurados
- El defensor Leonardo Balerdi quedó desafectado de la Selección Argentina para el Mundial 2026 tras sufrir un desgarro en el sóleo durante la preparación previa al torneo.
- El jugador del Olympique de Marsella lamentó quedar fuera de su primer Mundial tras tanto esfuerzo, pero agradeció el emotivo mensaje de apoyo recibido por el plantel argentino.
- Mientras Argentina inicia la defensa del título, Balerdi se enfocará en su recuperación física con el objetivo de volver a vestir la camiseta de la Selección en el futuro.
Leonardo Balerdi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. El defensor del Olympique de Marsella quedó desafectado de la Selección para el Mundial 2026 debido a un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, una lesión que le impidió cumplir el sueño de disputar su primera Copa del Mundo.
La noticia se confirmó durante la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo y representó un duro golpe para el zaguero de 27 años, que venía trabajando para ganarse un lugar dentro de la lista definitiva.
El respaldo de la Selección
En medio de la decepción, Balerdi recibió una muestra de apoyo por parte de sus compañeros. El plantel argentino posó para una fotografía con una bandera que llevaba el mensaje "Leo, estamos todos con vos", un gesto que emocionó al futbolista.
A través de sus redes sociales, el exdefensor de Boca agradeció públicamente el cariño recibido y expresó sus deseos para el equipo en la Copa del Mundo.
"Despertarme y ver esta foto me emociona mucho; quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina", escribió.
La publicación rápidamente generó repercusión entre los hinchas, que también le hicieron llegar mensajes de aliento tras conocerse la gravedad de la lesión.
La frustración de perderse un sueño
Más allá de la fortaleza mostrada públicamente, Balerdi reconoció que los primeros días después de conocer el diagnóstico fueron especialmente difíciles. El defensor no ocultó el dolor que le provocó quedarse afuera de una competición que esperaba desde hace años.
"No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar", confesó.
Sin embargo, con el paso de los días, el futbolista aseguró haber encontrado otra manera de afrontar la situación. Lejos de quedarse atrapado en la frustración, optó por enfocarse en la recuperación y en acompañar a la Selección desde afuera.
"El tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca", afirmó.
Mientras Argentina inicia la defensa del título mundialista sin una de sus variantes defensivas, Balerdi comenzará el proceso de recuperación con la esperanza de volver a vestir la camiseta albiceleste en el futuro. Aunque el Mundial 2026 quedó atrás para él, el defensor dejó en claro que seguirá acompañando al equipo en una cita que definió como una competición especial.