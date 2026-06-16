Cómo afectan a la Selección Argentina los empates de España y Uruguay en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Los empates de España y Uruguay en el Grupo H del Mundial 2026 alteran el panorama de la Selección Argentina antes de su debut, al complicar las predicciones para los 16avos.
- España igualó sin goles ante Cabo Verde y Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita. Ambos resultados dejaron al Grupo H totalmente abierto y con todos los equipos sumando un punto.
- Esto suma incertidumbre para Lionel Scaloni sobre su posible rival en 16avos de final y confirma que no hay partidos ganados de antemano en este impredecible inicio de torneo.
Antes del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, el Grupo H dejó dos resultados que modificaron el panorama previsto. El empate sin goles entre España y Cabo Verde, sumado al 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita, hizo que una zona que parecía encaminada para los favoritos quedara completamente abierta y, de paso, obligó a mirar con más atención el posible camino de la Albiceleste en la fase eliminatoria.
Argentina: un cuadro que vuelve a llenarse de incertidumbre
La selección argentina todavía no puso un pie en la cancha, pero el desarrollo del Grupo H ya comenzó a influir en su futuro. El equipo dirigido por Lionel Scaloni solo se cruzará con un representante de esa zona si logra avanzar como primero o segundo de su grupo, ya que en ese caso enfrentará a uno de sus clasificados en los 16avos de final.
Hasta antes del inicio del torneo, la lógica indicaba que España y Uruguay pelearían por el liderazgo con cierta comodidad. Sin embargo, los dos inesperados empates dejaron el panorama completamente equilibrado: todos los equipos suman un punto y llegan con las mismas posibilidades a las dos fechas restantes.
Paradójicamente, para Argentina esto significa que hoy no existe un rival definido ni un favorito claro en el horizonte.
España y Uruguay dejaron escapar una oportunidad clave
El seleccionado español dominó gran parte del encuentro frente a Cabo Verde, pero nunca encontró la manera de romper el sólido planteo defensivo africano. Horas más tarde, Uruguay tampoco pudo imponer su jerarquía ante Arabia Saudita y terminó repartiendo puntos en un partido mucho más complicado de lo previsto.
La consecuencia inmediata es que el Grupo H volvió prácticamente a foja cero. Con dos jornadas por delante, cualquiera de los cuatro equipos puede terminar como líder o incluso quedarse afuera.
Si la lógica finalmente se impone y España derrota a Arabia Saudita mientras Uruguay hace lo propio frente a Cabo Verde, ambos llegarán igualados a la tercera fecha, cuando se enfrentarán entre sí en un duelo que podría definir el primer puesto.
Las sorpresas del Mundial 2026 cambian los cálculos
Sin embargo, el Mundial ya demostró que las proyecciones previas pueden quedar rápidamente desactualizadas. Cabo Verde exhibió una estructura defensiva muy difícil de vulnerar y Arabia Saudita mostró personalidad para discutirle el protagonismo a Uruguay.
Para la Selección Argentina, este escenario tiene una doble lectura. Por un lado, aumenta la incertidumbre sobre el posible rival en la primera ronda eliminatoria. Por otro, confirma que ningún cruce puede darse por resuelto antes de jugarse.
En una Copa del Mundo que ya comenzó a romper pronósticos, el Grupo H pasó de parecer uno de los más previsibles a convertirse en uno de los más impredecibles. Y mientras Lionel Scaloni concentra toda su atención en el estreno frente a Argelia, en el otro lado del cuadro ya empezó una batalla que podría definir el primer gran obstáculo del camino argentino hacia el sueño del bicampeonato.