Cómo afectan a la Selección Argentina los empates de España y Uruguay en el Mundial 2026

Argentina: un cuadro que vuelve a llenarse de incertidumbre

La selección argentina todavía no puso un pie en la cancha, pero el desarrollo del Grupo H ya comenzó a influir en su futuro. El equipo dirigido por Lionel Scaloni solo se cruzará con un representante de esa zona si logra avanzar como primero o segundo de su grupo, ya que en ese caso enfrentará a uno de sus clasificados en los 16avos de final.