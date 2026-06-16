Pampita fue víctima de una estafa con figuritas del Mundial y recibió dos cajas de puré de tomate en lugar del álbum
La modelo contó al aire que compró una caja grande para sus tres hijos y que el paquete que llegó desde el exterior no tenía nada que ver con lo que había pedido, en medio del furor por el álbum de Panini.
Resumen para apurados
- Pampita Ardohain denunció desde EE.UU. haber sido estafada al comprar online una caja de figuritas del Mundial 2026 para sus hijos, recibiendo en su lugar puré de tomate.
- Esperó dos semanas un envío importado para sus tres hijos, pero recibió puré de tomate. El caso no es aislado; otras figuras como Luciana Rubinska sufrieron engaños similares.
- El caso expone el auge de estafas virtuales por el furor del álbum de Panini, un problema que promete incrementarse ante la inminente expectativa por el debut de la Selección.
Carolina "Pampita" Ardohain se sumó a la lista de víctimas de la mafia de las figuritas del Mundial 2026. La modelo reveló desde Estados Unidos, donde se encuentra por compromisos laborales, que la estafaron al comprar una caja grande del álbum de Panini para sus tres hijos: Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña.
"Como tengo tres pibes compré la caja grande para dividir. Venía de no sé dónde y demoraba dos semanas. Cuando llegó eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban el mismo tamaño. Totalmente estafada", relató al aire de DGO.
La conductora agregó que, mientras el paquete estaba en camino, sus hijos le pidieron que comprara algunos sobres en el kiosco, pero ella se negó a adelantarse a la entrega que nunca llegó a ser lo prometido.
La situación de Pampita no fue un caso aislado. La también famosa Luciana Rubinska aseguró haber recibido un álbum trucho, aunque en su caso habría adquirido el producto sin advertir que el oficial de Panini todavía no había salido a la venta.
El debut de Argentina
El furor por las figuritas tiene como telón de fondo el arranque del Mundial 2026. La Selección iniciará la defensa del título ante Argelia, que regresa a una Copa del Mundo después de 12 años, con Lionel Scaloni recuperando a la mayoría de sus jugadores tras algunas molestias físicas en la preparación.