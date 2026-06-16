Tim Payne tendría acordada su llegada a Olimpia tras el Mundial 2026

Resumen para apurados
- El defensor neozelandés Tim Payne acordó su incorporación al club Olimpia de Paraguay tras finalizar el Mundial 2026 para reforzar al equipo en torneos internacionales.
- El lateral de 32 años, que juega en Wellington Phoenix, se volvió viral en Instagram gracias a una campaña y fue pretendido por Riestra antes de elegir la oferta paraguaya.
- Esta será la primera experiencia de Payne en Sudamérica, donde enfrentará el reto del idioma bajo la conducción de Pablo Sánchez en busca de protagonismo en la Sudamericana.
Tim Payne podría protagonizar uno de los movimientos más llamativos del mercado de pases una vez finalizado el Mundial 2026. El lateral derecho de Nueva Zelanda, de 32 años, tendría encaminada su incorporación a Olimpia de Paraguay, aunque la oficialización del acuerdo aún dependería de los últimos trámites posteriores a la Copa del Mundo.
El defensor, que actualmente milita en Wellington Phoenix, desembarcaría en uno de los clubes más importantes de Sudamérica. El conjunto paraguayo, tricampeón de la Copa Libertadores, apostaría por el futbolista oceánico para reforzar su plantel de cara a los próximos compromisos internacionales, entre ellos la Copa Sudamericana.
El guiño de Olimpia a Tim Payne
La posible llegada de Payne al "Decano" llamaría la atención no sólo por su recorrido futbolístico, sino también por la repercusión que alcanzó en las redes sociales durante la previa del Mundial. El neozelandés se habría convertido en un fenómeno viral gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentino Scarsini, quien promovió una iniciativa para visibilizar al jugador "menos famoso" del torneo.
A partir de esa movida, Payne habría pasado de tener apenas 4.700 seguidores en Instagram a acumular 5,8 millones, una cifra que incluso superaría la población total de Nueva Zelanda. Ese crecimiento exponencial le habría otorgado una visibilidad inédita y lo habría transformado en una de las historias más curiosas de la Copa del Mundo.
Según trascendió, Olimpia sería el club que habría logrado quedarse con sus servicios. Allí sería dirigido por el argentino Pablo "Vitamina" Sánchez, entrenador que recientemente condujo al equipo paraguayo a la conquista del torneo Apertura 2026.
Antes de que avanzaran las negociaciones con Olimpia, Riestra también habría mostrado interés en incorporarlo e incluso habría presentado una oferta formal. Sin embargo, la propuesta del club paraguayo habría terminado siendo la más convincente para todas las partes involucradas.
Mientras tanto, Payne mantendría su atención puesta en el Mundial 2026. Nueva Zelanda viene de empatar 2-2 frente a Irán y el lateral habría dejado en claro que su prioridad actual seguiría siendo la participación de su seleccionado en la máxima cita del fútbol.
Los desafíos de Tim Payne en Sudámerica
Uno de los desafíos que tendría por delante en caso de concretarse el traspaso sería la adaptación al idioma. El futbolista no dominaría el español, aunque anteriormente habría reconocido que la posibilidad de jugar en Sudamérica era una opción que contemplaba para su futuro profesional.
Si bien la confirmación oficial todavía estaría pendiente, algunos indicios alimentarían las versiones sobre su llegada. En los últimos días, Olimpia realizó publicaciones en sus redes sociales vinculadas a Nueva Zelanda, incluyendo la utilización de la bandera del país oceánico. Además, distintos medios internacionales, entre ellos Sky Sports, ya darían el pase prácticamente por cerrado.
De concretarse la operación, Payne sumaría la primera experiencia sudamericana de su carrera y pondría continuidad a una historia que, impulsada por las redes sociales, habría pasado en pocos meses del anonimato a los primeros planos del fútbol mundial.