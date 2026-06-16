Tim Payne tendría acordada su llegada a Olimpia tras el Mundial 2026

La posible llegada de Payne al "Decano" llamaría la atención no sólo por su recorrido futbolístico, sino también por la repercusión que alcanzó en las redes sociales durante la previa del Mundial. El neozelandés se habría convertido en un fenómeno viral gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valentino Scarsini, quien promovió una iniciativa para visibilizar al jugador "menos famoso" del torneo.