Kansas City esperaba a Messi y a la selección argentina: así fue el día en el que la ciudad comenzó a jugar el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Este martes, la selección argentina y miles de hinchas transformaron Kansas City en una activa sede del Mundial 2026 antes del debut del equipo ante Argelia por el torneo.
- Aunque el torneo empezó cinco días antes en otras sedes, el ambiente mundialista recién se activó en Kansas City con el arribo masivo de hinchas y camisetas albicelestes.
- El debut de Argentina y la figura de Messi movilizaron a locales y turistas, consolidando definitivamente a Kansas City como una plaza futbolística clave para el resto de la Copa.
El Mundial 2026 ya había empezado hace cinco días. La pelota había rodado en México, en Canadá y en otras ciudades de Estados Unidos. Había habido goles, jugadas polémicas, estadísticas, emociones y hasta las primeras sorpresas. Pero en Kansas City sentían que no pasaba nada.
Desde que LA GACETA puso un pie en esta ciudad ubicada en el corazón de Estados Unidos, la respuesta fue siempre la misma. “El Mundial empieza el 16 de junio”. Lo decía Daniel, recepcionista de un hotel, lo repetían empleados gastronómicos, conductores de aplicaciones y trabajadores de comercios. Incluso, hasta una cuenta regresiva electrónica instalada en el lobby de un hotel parecía reforzar esa teoría.
Marcaba los días que “faltaban” para el inicio del Mundial, aunque la Copa ya estuviera en marcha y aunque miles de personas estuvieran siguiendo el torneo alrededor del planeta.
Para Kansas City, el “día 1” era este martes; el día del debut de Argentina contra Argelia. Y durante varios días pareció que tenían razón porque el torneo existía, pero no se sentía. Algún televisor encendido en un restaurante, algún cliente mirando resultados en el celular o alguna camiseta aislada caminando por el downtown. Nada demasiado distinto a cualquier otra semana.
El Mundial estaba, pero todavía no había llegado. Hasta que aparecieron los argentinos.
El domingo comenzaron a aterrizar los primeros. Después llegaron más, y más y más. Las calles empezaron a poblarse de camisetas albicelestes, los bares comenzaron a escuchar canciones de cancha, los restaurantes se llenaron de conversaciones sobre Lionel Messi, Lionel Scaloni y la posibilidad de defender la corona conquistada en Qatar.
Hubo banderazos, encuentros improvisados, abrazos entre personas que jamás se habían visto, fiesta en las calles y cervezas que pasaban de mano en mano. Así, lentamente algo empezó a cambiar.
La ciudad comenzó a transformarse como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. Como si Kansas City estuviera despertando de una larga espera.
Y este martes terminó de confirmar esa sensación. La mañana amaneció gris; con nubes bajas, con chaparrones y con ese clima que invita más a quedarse adentro que a salir a caminar.
Pero el sol fue ganando terreno. Primero tímidamente y después con decisión. Y a medida que las nubes se retiraban, la ciudad empezó a parecerse cada vez más a una sede mundialista.
Las camisetas aparecieron por todos lados. Argentina, México, Estados Unidos, Argelia, Inglaterra, Países Bajos, e incluso Italia, que ni siquiera participa de esta Copa. En cada arteria de la ciudad quedó reflejado que el torneo había comenzado.
Era imposible caminar más de unos metros sin cruzarse con alguien vestido para la ocasión. El fútbol había tomado las calles y las calles respondían.
Pasadas las tres de la tarde, el camino hacia el Fan Fest ya era una auténtica marea humana. Familias enteras, grupos de amigos, turistas, hinchas cargando banderas o luciendo camisetas históricas, y también algunos locales que salían de sus trabajos y tomaban un rumbo directo hacia el Museo y Monumento Nacional de la Primera Guerra Mundial, en donde está instalado el festival para hinchas.
El murmullo era constante, los idiomas se mezclaban y las sonrisas también. Por momentos parecía que toda la ciudad se dirigía hacia el mismo lugar. “Ahora sí se vive la pasión mundialista”, le dijo a LA GACETA María, conductora de una aplicación de transporte.
Lo dijo casi como una obviedad, como si la respuesta hubiera estado delante de todos durante semanas. Y probablemente así fuera.
Kansas City no necesitaba que comenzara el Mundial, sino que ese Mundial llegara a Kansas City.
En un centro comercial del downtown, Max seguía con atención el movimiento de gente que pasaba frente a las vidrieras. “Trabajamos mucho para ser sede de esta Copa y que haya llegado este día nos da mucha felicidad”, aseguró. A su lado estaba José, su compañero, un hondureño que vive desde hace varios años en Estados Unidos, y que encontró una explicación que ayuda a entender el fenómeno. “Que Argentina haya sido el primer equipo en jugar acá fue una alegría enorme. Y que además juegue Messi hizo que mucha gente que ni siquiera sigue fútbol se enganchara con el Mundial”, agregó.
Quizás ahí esté la clave; porque en Kansas City el Mundial no comenzó cuando se disputó el primer partido ni cuando sonó el primer himno. Comenzó cuando llegaron los hinchas a la ciudad, cuando aparecieron las camisetas, cuando en los bares empezaron a cantar, cuando las calles comenzaron a llenarse de idiomas diferentes y cuando miles de personas transformaron una ciudad estadounidense en una pequeña capital del fútbol.
Y entonces quedó claro que Daniel tenía razón. No en la fecha, sino en la esencia. Porque para Kansas City el Mundial empezó este martes; el día en que dejó de ser una ciudad sede y se convirtió, definitivamente, en una ciudad mundialista.