Kansas City esperaba a Messi y a la selección argentina: así fue el día en el que la ciudad comenzó a jugar el Mundial 2026

En un centro comercial del downtown, Max seguía con atención el movimiento de gente que pasaba frente a las vidrieras. “Trabajamos mucho para ser sede de esta Copa y que haya llegado este día nos da mucha felicidad”, aseguró. A su lado estaba José, su compañero, un hondureño que vive desde hace varios años en Estados Unidos, y que encontró una explicación que ayuda a entender el fenómeno. “Que Argentina haya sido el primer equipo en jugar acá fue una alegría enorme. Y que además juegue Messi hizo que mucha gente que ni siquiera sigue fútbol se enganchara con el Mundial”, agregó.