La decisión de Nicolás Paz que sorprende al Real Madrid

Resumen para apurados
- El volante Nicolás Paz decidió seguir en el Como de Italia y rechazar su regreso al Real Madrid antes del Mundial, buscando continuidad y jugar la Champions con Fàbregas.
- Tras brillar en Italia con 19 goles, Paz priorizó el protagonismo que le da Fàbregas ante un Real Madrid que, pese al aval de Mourinho, no le aseguraba un puesto de titular.
- La decisión impacta al Madrid, que retiene una opción de recompra de 10 millones hasta 2027, mientras el jugador se enfoca en debutar con la Selección Argentina en el Mundial.
Nicolás Paz estaría decidido a continuar su carrera en el Como de Italia y rechazar, al menos por ahora, la posibilidad de regresar al Real Madrid. La determinación del mediocampista argentino de 21 años representaría un duro golpe para el conjunto español, que esperaba recuperarlo para la próxima temporada tras sus destacadas actuaciones en la Serie A. La noticia se conoce mientras el futbolista se encuentra concentrado con la Selección para el Mundial 2026, donde podría sumar sus primeros minutos en la máxima competencia internacional durante el encuentro frente a Argelia.
Según trascendió, el volante ya habría comunicado su deseo de permanecer en el club italiano, donde logró consolidarse como una de las principales figuras del proyecto encabezado por Cesc Fàbregas.
La confianza de Fàbregas y el sueño de la Champions
Uno de los principales motivos detrás de la decisión de Paz estaría relacionado con el papel protagónico que ocupa en el Como.
El futbolista considera que el club italiano apostó por él cuando todavía era un juvenil con escaso protagonismo en España y siente que aún tiene objetivos importantes por cumplir dentro de la institución.
Entre ellos aparece la posibilidad de disputar la próxima edición de la Champions League bajo la conducción de Fàbregas, entrenador con el que construyó una relación de confianza y crecimiento futbolístico.
En el equipo italiano, Paz se transformó en una pieza fundamental. Su influencia dentro del campo quedó reflejada en los números acumulados desde su llegada: 75 partidos, 19 goles y 17 asistencias.
Además de las estadísticas, su importancia se observa en el funcionamiento colectivo, ya que es considerado uno de los jugadores encargados de manejar los ritmos del equipo y liderar la generación de juego.
El Real Madrid mantiene el control de la situación
La postura del futbolista habría sorprendido en Madrid. El nuevo entrenador, José Mourinho, había dado el visto bueno para su regreso, mientras que el presidente Florentino Pérez también había expresado públicamente elogios hacia el mediocampista.
Sin embargo, el club español no podía garantizarle un lugar como titular, una diferencia importante respecto del escenario que actualmente encuentra en Italia.
A pesar de su deseo de continuar en el Como, el vínculo con el Real Madrid todavía permanece vigente. La institución española conserva una opción de recompra fijada en 10 millones de euros que podrá ejecutar hasta el 30 de junio de 2027.
Además, cualquier eventual transferencia hacia otro club de primer nivel, como el Inter de Milán, también dependería del visto bueno del conjunto merengue, al menos hasta mediados del próximo año.
Mientras el futuro de su carrera continúa generando repercusiones en Europa, Paz mantiene el foco en la Selección Argentina. Sus actuaciones en el fútbol italiano fueron determinantes para convencer a Lionel Scaloni de incluirlo en la lista para el Mundial 2026.
Ahora, a la espera de una oportunidad frente a Argelia, el joven mediocampista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, tanto a nivel de clubes como con la camiseta albiceleste.