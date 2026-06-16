La decisión de Nicolás Paz que sorprende al Real Madrid

Nicolás Paz estaría decidido a continuar su carrera en el Como de Italia y rechazar, al menos por ahora, la posibilidad de regresar al Real Madrid. La determinación del mediocampista argentino de 21 años representaría un duro golpe para el conjunto español, que esperaba recuperarlo para la próxima temporada tras sus destacadas actuaciones en la Serie A. La noticia se conoce mientras el futbolista se encuentra concentrado con la Selección para el Mundial 2026, donde podría sumar sus primeros minutos en la máxima competencia internacional durante el encuentro frente a Argelia.