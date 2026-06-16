Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia

También hubo comienzos complicados. En 1982, Argentina inició la defensa del título obtenido en 1978 con una derrota por 1-0 frente a Bélgica. Ocho años más tarde, como campeón vigente de México 1986, cayó por el mismo resultado contra Camerún en uno de los batacazos más recordados de la historia de los mundiales.