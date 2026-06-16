Cómo le fue a Argentina en sus debuts mundialistas: el historial antes de enfrentar a Argelia
La Selección iniciará su participación en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas. En sus 18 estrenos anteriores acumula 11 victorias, seis derrotas y un empate, con antecedentes de todo tipo, incluso en las campañas que terminaron con la conquista del título.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina debuta hoy ante Argelia en Kansas City por el Mundial 2026, iniciando su camino para defender el título de campeón del mundo.
- Con un historial de 11 triunfos, 6 caídas y un empate, Argentina busca revertir las derrotas iniciales sufridas en 1982 y 1990 cuando jugaba como campeona defensora.
- El equipo de Scaloni intentará romper la racha negativa de los campeones vigentes en debuts y dar un primer paso sólido hacia la retención de la corona mundial.
La Selección comenzará su camino en elMundial 2026 frente a Argelia con el objetivo de dar el primer paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Será el 19° debut de la "Albiceleste" en una Copa del Mundo y el historial ofrece un panorama favorable, aunque también incluye varios tropiezos inesperados.
A lo largo de sus 18 estrenos anteriores, Argentina cosechó 11 victorias, seis derrotas y un empate. Los números reflejan una tendencia positiva, aunque la historia demuestra que el resultado del primer partido no siempre anticipa el destino final del equipo en el torneo.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará ampliar una estadística favorable y evitar sorpresas en una instancia que históricamente ha entregado alegrías, pero también algunos de los golpes más recordados de los mundiales.
Un recorrido con triunfos, caídas y sorpresas
La historia de los debuts argentinos en los mundiales comenzó en Uruguay 1930 con una victoria por 1-0 sobre Francia. Desde entonces, la "Albiceleste" alternó estrenos exitosos con derrotas que quedaron grabadas en la memoria colectiva.
Entre los triunfos más destacados aparecen el 3-1 sobre Corea del Sur en México 1986, torneo que terminaría con la consagración de Diego Maradona y compañía, y la goleada 4-0 frente a Grecia en Estados Unidos 1994, que continúa siendo la victoria más amplia en un debut mundialista.
También hubo comienzos complicados. En 1982, Argentina inició la defensa del título obtenido en 1978 con una derrota por 1-0 frente a Bélgica. Ocho años más tarde, como campeón vigente de México 1986, cayó por el mismo resultado contra Camerún en uno de los batacazos más recordados de la historia de los mundiales.
La derrota más reciente en un estreno se produjo en Qatar 2022, cuando Arabia Saudita sorprendió al equipo de Scaloni y se impuso por 2-1. Sin embargo, aquella caída terminó convirtiéndose en una muestra de resiliencia, ya que Argentina logró recuperarse y conquistar su tercera estrella.
Por otra parte, el único empate registrado en un debut ocurrió en Rusia 2018, cuando el seleccionado igualó 1-1 frente a Islandia.
El desafío de los campeones defensores
El partido frente a Argelia tendrá una particularidad: será apenas la tercera vez que Argentina dispute un Mundial como campeón defensor.
Los antecedentes en esa condición no son alentadores. En España 1982, la Selección perdió 1-0 ante Bélgica, mientras que en Italia 1990 sufrió otra derrota por idéntico marcador frente a Camerún.
Ahora, el equipo buscará romper esa tendencia negativa y conseguir su primera victoria en un estreno mundialista siendo el vigente campeón.
En cuanto a los rivales, Europa aparece como la confederación más frecuente en los debuts argentinos, con 11 enfrentamientos. El saldo es de seis triunfos, cuatro derrotas y un empate.
África será el continente rival por quinta vez en un estreno. Hasta aquí, Argentina derrotó a Nigeria en dos oportunidades y a Costa de Marfil, mientras que la única caída fue precisamente ante Camerún en 1990.
Los seleccionados asiáticos también forman parte de esta historia. La Albiceleste venció a Corea del Sur y Japón en sus respectivos debuts, aunque sufrió la inesperada derrota frente a Arabia Saudita en Qatar.
La estadística demuestra que un buen comienzo suele ayudar, pero no garantiza nada. Argentina ganó sus primeros partidos en los mundiales de 1978 y 1986 antes de levantar la copa, aunque también terminó campeona en 2022 después de tropezar en su presentación. Con ese antecedente reciente como respaldo, el equipo de Scaloni intentará arrancar con el pie derecho una nueva ilusión mundialista.
El listado de los debuts mundialistas de la Selección
- Uruguay 1930: Argentina 1-Francia 0
- Italia 1934: Suecia 3-Argentina 2
- No jugó en Francia 1938, Brasil 1950 ni Suiza 1954.
- Suecia 1958: Alemania Federal 3-Argentina 1
- Chile 1962: Argentina 1-Bulgaria 0
- Inglaterra 1966: Argentina 2-España 1
- No jugó en México 1970.
- Alemania Federal 1974: Polonia 3-Argentina 2
- Argentina 1978: Argentina 2-Hungría 1
- España 1982: Bélgica 1-Argentina 0
- México 1986: Argentina 3-Corea del Sur 1
- Italia 1990: Camerún 1-Argentina 0
- Estados Unidos 1994: Argentina 4-Grecia 0
- Francia 1998: Argentina 1-Japón 0
- Corea-Japón 2002: Argentina 1-Nigeria 0
- Alemania 2006: Argentina 2-Costa de Marfil 1
- Sudáfrica 2010: Argentina 1-Nigeria 0
- Brasil 2014: Argentina 2-Bosnia y Herzegovina 1
- Rusia 2018: Argentina 1-Islandia 1
- Qatar 2022: Argentina 1-Arabia Saudita 2