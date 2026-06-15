El artista ecuatoriano que encontró inspiración en el capitán argentino

A pocas cuadras de los bares, fan zones y pantallas gigantes que empiezan a llenarse de camisetas celestes y blancas, Lionel Messi observa desde una pared de ladrillos en el centro de Kansas City. Todavía no está terminado. Algunas líneas negras marcan sectores que faltan completar y una plataforma elevadora tapa parte de su rostro. Pero ya alcanza para reconocerlo. A su lado aparece un futbolista ecuatoriano sobre una explosión de amarillo, azul y rojo. Juntos ocupan casi toda la fachada de un antiguo edificio ubicado cerca del corredor del tranvía y del distrito artístico Crossroads, una de las zonas que se transformaron con la llegada del Mundial 2026.